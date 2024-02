"La vida no es lo que acontece, es lo que haces con ello"

Esta reflexión nos pone e pensar en tantos ejemplos de personas que se enfrentan a diario a retos personales, con un coraje que se diría sobrenatural.

Hoy hemos conocido a Soledad. Esta salmantina de 44 años está luchando por superar definitivamente un cáncer de mama. Es trabajadora autónoma y su actividad se centra principalmente en la agricultura. De manera complementaria trabaja como agente turístico, en un precioso pueblo de la Sierra de Francia; La Alberca.

Aún le sobra tiempo para ejercer su compromiso con el voluntariado en emergencias de la Cruz Roja. De hecho recibió la Medalla al Mérito de Protección Civil con distintivo rojo por su heroísmo y solidaridad para con los vecinos de Monsagro en el incendio declarado en julio de 2022.

El diagnóstico

Recuerda perfectamente esos días. En medio del caos por atender las necesidades de la población afectada por el incendio, descubrió que tenía un bulto en el pecho. "La intuición me dijo de inmediato que era un tumor, porque había vivido antes el cáncer de mi madre". Preferí atender a las personas que estaban desalojando y seguir trabajando en el operativo desplegado en la sierra y posponer la atención a mis síntomas, indica.

Enfrentarse a las sesiones de quimioterapia y el tratamiento oncológico le ha supuesto perder casi el 70% de sus ingresos. Al estar separada, asume desde hace 8 años el cuidado de dos hijos de 14 y 16 años en solitario. Sin embargo, su espíritu de lucha, valentía y positividad permanecen intactos.

"He ido afrontando la quimioterapia, haciendo de tripas corazón. Tras cada sesión, durante al menos día y medio, me iba a la cama solita y evitaba en la medida de lo posible el sufrimiento de mis hijos, que me han ayudado muchísimo".

Favorecer la investigación

Nos cuenta que su cáncer es de origen genético. "Un gen que apenas se ha estudiado y que no se sabe por dónde va a salir". Tras extirparle ambos pechos y superar el tratamiento, se enfrenta ahora a nuevas pruebas y operaciones, dentro de un programa de investigación del cáncer. Mientras, le recomiendan extirparle los ovarios y reconstruir su pecho. "No por cuestiones estéticas, sino porque la masa muscular se está pegando a la piel y podría perder la movilidad en los brazos". No sabe cuánto tiempo durarán los tratamientos.





"Como soy autónoma, día que no trabajo día que no facturo ingresos. No queda más remedio que seguir luchando. Al fin y al cabo, normalizar la situación y tener actitud positiva, olvidarme de que existe el miedo y saber que estoy en buenas manos y que tengo cura, es lo único que puedo hacer para llegar a superar este capítulo de mi vida y seguir viviendo".