El Gran Peña, rival del Salamanca en la final del playoff, sin la obligación de ascender

Con la meta de “subir gente al equipo B”, así es como afrontaba el Gran Peña esta temporada 2023/24, la última de convenio con el Celta de Vigo .“Seguir la vida en solitario” como ha explicado hoy Waldo Otero en Deportes COPE Salamanca es el futuro del actual tercer equipo del Celta. El Gran Peña es un club humilde del barrio de Lavadores que tiene que asumir los costes altos de la categoría y con el inconveniente de que “el dinero que sacas de la taquilla no te llega ni para pagar al árbitro”, añadía Otero



Respecto a la masa social, mueven “muy poco”. Otero ha explicado que “los socios son los padres de los chiquillos de las categorías inferiores", con una recaudación "muy limitada"



La valoración del sorteo es positiva para el presidente del Gran Peña porque, “es el enemigo que queríamos. No porque seamos superiores, sino porque es cercano y es histórico. Además, a nivel personal me cae bien”



El precio de la entrada será de 15 euros y con un aforo de 1.200 que tiene el Campo Municipal de Barreiro (césped natural), destinarán un mínimo de 600 entradas a la afición charra que quiera desplazarse. Es el octavo viaje más cercano (420 km) de los 17 que le podían tocar al Salamanca en este sorteo.



Waldo Otero pone la etiqueta de favorito al Salamanca “por tradición y por historia”



¿Pueden bajar jugadores del Celta 'B'?

Rotundamente no. Es la respuesta a una de las preguntas que se ha hecho la afición del Salamanca durante la mañana del lunes. De hecho, los 5 jugadores del Celta 'C' que han jugado más de 10 partidos con el Celta 'B' no pueden bajar a jugar con el Gran Peña

Uxío Da Pena respalda la “eliminatoria positiva para el Salamanca”



Del Gran Peña apunta que “la perspectiva no era ni de quedar segundos en liga y hay que darle todo el mérito del mundo”. En cuanto al juego, señala su debilidad en la defensa, “no es muy sólido atrás, pero muy vertical”

El Campo Municipal de Barreiro le trae buenos recuerdos al Salamanca, ya que fue el lugar donde en la temporada 18/19 se consiguió la permanencia con Antonio Calderón al frente. En 2021 fue la última victoria por 0-2 en este campo vigués al Celta B, donde Uxío estuvo presente y tiene claro que “va a ser feudo del Salamanca”. Mirando al césped informa que va a estar en perfecto estado.



Uxío Da Pena adelanta que estará en el partido de vuelta en el Estadio Helmántico el domingo 23 de junio