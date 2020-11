Toñi y Paqui Mancebo, toda una vida dedicada al turrón

En la provincia tenemos numerosas tradiciones y muchos productos típicos, pero uno de ellos es inconfundible en cada navidad. Desde hace muchos años por estas fechas tienen su puesto fijo en Salamanca.

Estamos hablando de los turrones y de las personas que lo elaboran con mimo, y no solo lo hacen durante la navidad; lo hacen durante todo el año. Al oir hablar de turrón se nos viene a la cabeza, Jijona o Alicante, pero no. Esta vez nos quedamos mucho más cerca y porque no decirlo, con uno mucho más rico, el nuestro; el de La Alberca. Durante los 12 meses del año, Toñi y Paqui Mancebo realizan con esmero y con ingredientes naturales este dulce. Toñi Mancebo desgrana como lo hacen: "Todo con mucho cariño y con ingredientes de la tierra".

Desde otoño, comienzan con el de nueces, una de las estrellas y de los que más venden. Al preguntarles que cuantos hacen, ellas mismas reconocen que no saben decirlo porque son bastantes. La tradición por este alimento viene desde muy atrás, desde la llegada de los musulmanes a la península. Ellos fueron los primeros que mezclaron la almendra con la miel para dar forma. Ya el nombre del pueblo, trae consigo la relación con los musulmaes, La Alberca viene a significar donde se almacena el agua. Fue en torno al 1470, con los Reyes Católicos cuando empezó su elaboración en el municipio.

No hay más que pasear por La Alberca en cualquier mes para verlas en la Plaza Mayor. En los puestos podemos encontrar productos típicos, que van más allá del turrón: podemos comprar propóleo y jalea real, para el sistema inmunitario, almendras garrapiñadas similares a las que venden en las fiestas y romerías de la provincia como la del Cristo de Cabrera, o miel.

La miel como todo lo demás que utilizan es 100% artesanal y natural. Como natural ya es verlas en los soportales de nuestra querida Plaza Mayor de Salamanca. Desde hace más 35 de años Toñi y Paqui, las hermanas Mancebo instalan sus puestos dispuestas a que Salamanca y sus visitantes conozcan el turrón de La Alberca.

Entre risas reconocen que está todo controlado, que no va falta el gel y todo lo necesario para desinfectar. En esta media que llevan en los soportales, han visto de todo pero se quedan con los clientes y la relación que han establecido con las diferentes generaciones. Tienen compradores que vienen únicamente a la ciudad por su turrón.

En esta campaña temen que algunos de sus fieles clientes no puedan llegar por las restricciones de movilidad, sobre todo en el puente de la Inmaculada cuando suelen hacer más facturación. Para evitar esta pérdida, realizan pedidos a otros puntos de España, uno de los últimos fue a un cliente de Galicia. Para las hermanas Mancebo una de las mejores cosas que tiene este mes, es eso, el calor de la gente

El 2020 lo ven como un impás que nos ha tocado vivir, un año transitorio y esperan que el 2021 vuelva todo a la normalidad. El futuro próximo, no lo ven mal pero el relevo generacional lo pintan un poco más crudo, ya que es un trabajo muy laborioso.

Las hermanas Mancebo han vivido desde pequeñas entre turrones, su madre y su abuela ya lo eran. Lo que más recuerdan es el olor a miel, el sabor a las almendras garrapiñadas. Estos recuerdos de tradición vuelven cada año a los soportales. En este 2020, con más razón que nunca productos de nuestra tierra, un trocito de turrón de La Alberca o una cucharadita de miel de la sierra a leche. La pandemia no ha podido con la tradición de las turroneras de La Alberca, hasta el 24 de diciembre en los soportales, todos los días y con un amplio horario.