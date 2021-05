Sueldos dignos para el personal de ambulancias

El sector de las ambulancias ha estado en primera todos estos meses, sin saber que se encontrarían a la llegada de la llamada, ahora piden un salario digno.

En nuestra provincia estos profesionales realizan de media unos 100 servicios al día y están disponibles las 24 horas. En los últimos años su sueldo ha bajado un 5% y ahora piden recuperarlo de manera paulatina. La retribución oscila entre los 1000 y los 1500 euros dependiendo de los turnos. Una de las razones de esta petición es la carga de trabajo a la que están sometidos. Uno de los trabajadores es Oliver: “Te llaman para un Covid y sin desinfectar tienes que ir a otro posible Covid”

Este convenio afecta a más de 1.300 trabajadores en Castilla y León, que desde hace una docena de años, "no han tenido incrementos salariales", por lo que "no es descabellada la reiteración que se hace, de que los aumentos deberían compensar la falta de subida a lo largo de tantos años, tomando al menos un tres por ciento anual de aplicación sucesiva, como método para compensar la enorme pérdida de poder adquisitivo que correspondería en el acumulado".



Asimismo, CSIF ha recordado que el colectivo sufrió una bajada del cinco por ciento de sus salarios, que luego se recuperó, "sirviendo esta circunstancia de excusa a la patronal para "hacer pasar esa recuperación retributiva como una subida salarial, cuando no lo fue"



Por todo ello, CSIF ha reclamado alcanzar la media salarial nacional como "punto de partida" de este convenio laboral. En lo que a dotación de vehículos se refiere, "una gran parte de ellas se encuentra en un estado de acondicionamiento o reparación", ya que muchas de las ambulancias cuentan con 400.000 o 500.000 kilómetros ya cumplidos, ha precisado el sindicato.



Finalmente, el sindicato ha criticado que muchas de las bases, en la que los trabajadores del servicio de emergencias realizan las tareas cotidianas durante las guardias (descanso, comidas o cenas) "dejan mucho que desear" en cuanto a salubridad, higiene o simple dotación de material para poder llevar a cabo ese descanso, de manera adecuada, en los turnos de 24 horas.