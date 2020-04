Rock and Roll y Blues para pasar el confinamiento

No nos gusta este tiempo que nos toca vivir, pero muchos somos los que aplicamos ya el refrán de a mal tiempo, buena cara o no hay mal que por bien no venga. Es lo que están haciendo por ejemplo los músicos, aprovechan para escribir y componer esperando la llegada de un momento mejor.

Imagina y sitúate en el tiempo futuro cuando todo esto pase. Volveremos a las calles, a reunirnos con la gente...a disfrutar de la vida.Es lo que nos dice la banda salmantina Texas Resaca Blues...con música.

Alberto García al bajo, Javier Romero a la batería y Antonio Oliva a la guitarra y a la voz han compuesto y grabado en este tiempo de confinamiento social, en sus casas, este tema titulado La Calle está Ardiendo. Llevan más de una década tocando y componiendo blues y rock and roll.Los tres, nos dice Antonio, son personas muy optimistas y eso se nota en esta canción que formará parte de su tercer disco. Habla del relajamiento que llegará cuando todo pase, saldremos a la calle para decir que somos valientes y responsables (por lo menos la mayoría). Volveremos,con una visión diferente más humana, a disfrutar de la vida.

Un mensaje positivo, lleno de adrenalina y de esperanza es lo que nos invitan a vivir con la música Texas Resaca Blues.Escuchar La Calle está Ardiendo nos puede, quizás, a llevar estos momentos tan complicados un poquito mejor.