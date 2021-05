El precio de los piensos ahoga al vacuno de leche de Salamanca

El incremento de las materias primas con que se fabrica el alimento de los animales (cereales, soja etc) ha encarecido de manera muy importante el precio de los piensos que adquieren los ganaderos. Estos no pueden repercutir este sobrecoste a su producción, por lo que esto supone que en determinadas producciones los ganaderos están perdiendo dinero por producir.

Claro ejemplo de esta situación es el sector lácteo (ovino y sobre todo vacuno), sectores muy envejecido y donde los jóvenes no se están quedando ante lo trabajoso, esclavo y poco rentable del sector. El sector de vacuno de leche es el que ahora mismo mas está sufriendo esta situación dado que los contratos firmados con las centrales lecheras están estrangulando al sector, dado que el precio del sobrecoste en la producción del litro de leche como consecuencia de la carestía de los piensos (unos 3 céntimos/litro de leche de media) no se está siendo pagado a los ganaderos.

Según los últimos datos desde abril del 2020 a abril de 2021, más de 650 explotaciones de vacuno lechero han cerrado en España y de no reconducirse la situación esta tendencia se irá incrementando. En Salamanca de más de 2.200 explotaciones que había a últimos del siglo XX no llegamos ya ni a las 80 explotaciones, además de que no se está montando ninguna explotación láctea, por lo que es un sector que puede desaparecer casi por completo en nuestra provincia.

UPA exige que a través de la interprofesional del sector INLAC se modifiquen los contratos lácteos, incrementando el precio de la venta de leche a la industria para evitar que se los ganaderos estén cobrando la leche de vaca por debajo de los costes de producción.