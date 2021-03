El campo de Salamanca clama contra la nueva ley del lobo

Por la pandemia la movilización ha sido en coches, la comitiva ha superado la expectativa de los 200 vehículos y, según los organizadores han llegado al medio millar, se han respetado en todo momento las medidas de seguridad. Ha comenzado en torno a las 12 del parking de las Bernardas, al lado de la Aldehuela para dirigirse hasta la subdelegación del gobierno. En Gran vía le han dejado un manifiesto a la subdelegada, Encarnación Pérez para mostrar su descontento con esta ley. El líder de UPA Salamanca, Carlos Sánchez explicaba para Cope Salamanca que en la zona de Vitigudino este animal ya ha terminado con un tercio de la cabaña de extensivo.















La marcha organizada por Asaja, COAG y UPA ha sido apoyada por otras organizaciones como ganaderas como la 19 de abril. En 2020 el lobo terminó con la vida de 322 cabezas de ganado y con esta ley se espera que los ataques aumenten. Los ganaderos denuncian que el campo queda desprotegido y amenazado de extinción.





Vídeo



MANIFIESTO ENTREGADO A LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS SALMANTINAS ANTE LA SITUACIÓN DE SOBREPROTECCIÓN DEL LOBO EN TODA ESPAÑA

Preocupadas por la desmesurada protección al lobo que se quiere imponer en toda España, las organizaciones agrarias de Salamanca ASAJA, COAG y UPA, ejerciendo en pleno derecho la libertad de opinión y expresión, manifestamos y firmamos la presente declaración.

Los ataques diarios de lobo en la provincia de Salamanca se saldan al año con una desorbitante cifra de animales de las explotaciones de ganado vacuno, ovino y porcino, entre las más destacables, cuyas repercusiones son insostenibles para la ganadería. Además, la pretensión de imponer unilateralmente, por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que el lobo ibérico sea especie estrictamente protegida no hace sino confirmar las sospechas de ASAJA, COAG y UPA de Salamanca de que citado ministerio no entiende, no sabe, no quiere ver o no le importa la vida en el medio rural y, con ello, la de multitud de familias que viven de la ganadería y que sufren los ataques del canis lupus signatus con las importantes pérdidas económicas y morales que ello significa.

Cansados de que escuchar la coletilla de ‘reto demográfico’ en el ministerio que ha impulsado, promovido y desoído el problema del lobo en España y, concretamente de Castilla y León, nos preguntamos cómo pretende alcanzar ese reto demográfico echando a las familias ganaderas, pilares económicos de nuestros pueblos, del medio rural. Ya que es lo único que se conseguirá de seguir con esta imposición de la ministra Teresa Ribera que ha desoído tanto la opinión de los profesionales del campo como la de las consejerías de agricultura de las comunidades verdaderamente afectadas.

Conscientes de que, si la especie ya no será cinegética al norte del Duero, en esta comunidad, las manadas camparán a sus anchas por todo el territorio, desquitándose con las ganaderías del sur, haciendo acumular pérdidas a un sector suficientemente castigado por las administraciones, haciendo impracticable la vida en los pueblos con el riesgo que supone para sus habitantes, pedimos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, que destituya inmediatamente a la ministra Teresa Ribera y que ponga al frente una persona con verdadera ética profesional para el reto que supone tal ministerio.