¿Vives en Palencia? Consulta si tu calle está entre las 65 que tendrán asfalto nuevo

El plan de asfaltado del Ayuntamiento de Palencia arranca este lunes y afectará a 65 calles y ocho caminos de la ciudad con una inversión que asciende a los 444.257 euros. En total, más de 48.000 metros cuadrados de actuación repartidos por toda la ciudad.

Las obras programadas a partir de las necesidades planteadas por las asociaciones de vecinos de la ciudad consisten en el fresado de las capas de aglomerado asfáltico existente en las zonas de actuación, así como en el asfaltado y darán comienzo en el barrio de Pan y Guindas. “Son las prioridades que ellos mismos establecieron”, ha asegurado el responsable del área de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, destacando el carácter participativo del plan. Concretamente, el calendario orientativo, que puede sufrir modificaciones en función de la situación climatológica u otros imprevistos, es el siguiente:

05/05/2025: C/ Caracas, C/ Andalucía (Carril Exterior) y Avda. Buenos Aires

06/05/2025: Avda. Brasilia y Avda. Reyes Católicos

07/05/2025: Glorieta Avda. de Cuba

08/05/2025: Plaza del Puente, C/ Colón y C/ San Bernardo

09/05/2025: C/ La Puebla y C/ Valverde

12/05/2025: Plaza de San Lázaro, C/ San Juan de Dios, C/ Empedrada y C/ Colón

13/05/2025: Paseo de los Frailes, C/ Padre Claret, Avda. Cardenal Cisneros, C/ Miguel de Unamuno (Carril derecho)

14/05/2025: C/ Julián Díez, C/ Guzmán el Bueno, C/ Casañé, C/ Virgen de la Esperanza,

15/05/2025: C/ María de Molina, Avda. Modesto Lafuente, C/ Jacobo Romero, C/ Santa María, Cruce Avda. República Argentina

16/05/2025: Tramos C/ Casas del Hogar, C/ Obispo Fonseca

19/05/2025: Cruce Obispo Fonseca – San Juan de la Cruz, C/ San José, C/ Prado de la Lada, C/ Labrador y reparación c/ Pintor Oliva

20/05/2025: C/ Doctor Fleming, C/ Marciano Zurita, C/ Santiago y C/ Menéndez Pidal

21/05/2025: Avda. Madrid, Callejón Menéndez Pidal, Camino de la Torrecilla

22/05/2025: Camino Santa Eufemia, C/ Los surcos, C/ Barredo Viejo

23/05/2025: C/ Clara Campoamor

26/05/2025: C/ Santo Toribio y glorieta paseo del salón

27/05/2025: C/ Tirso de Molina, C/ Francisco de Quevedo, C/ Cervera

28/05/2025: C/ Villacasares, C/ Doctor García Barón, C/ María de Padilla y C/ Doña Juana

29/05/2025: C/ Alonso París, C/ Eras del Bosque y C/ Los Abetos (Carril Izquierdo)

30/05/2025: C/ Los Álamos

02/06/2025: Camino los Hoyos, C/ San Antonio, C/ Echegaray y C/ Herrén de San Pablo y Velázquez

03/06/2025: C/ Los Pastores, C/ Juan XXIII y Hermanos Madrid y Plaza León

04/06/2025: Avda. Casado del Alisal (Curva Avda. Antigua Florida) y C/ Lope de Vega

ZONAS A REPARAR CON PRODUCTO PROCEDENTE DEL FRESADO DE CALLES

Aparcamiento Calle los Fresnos

Camino los Hoyos

Camino de la Cantera

Camino Pavorreales

Camino Carabajala

Camino el Pisón

Camino la Serna

Camino los Cuernos

Senda del Galgo