Sergio Asenjo, en COPE: "Necesito disfrutar de Palencia, de mi casa"

De los campos de San Juanillo, que hoy en día llevan su nombre, a proclamarse por tercera vez en su carrera campeón de la UEFA Europa League. Sergio Asenjo es el deportista más reconocido a nivel nacional e incluso mundial que ha nacido Palencia. Orgullosos nos sentimos los palentinos cuando le vemos en la élite, y todavía más, después de todos los obstáculos que ha tenido que superar para conseguirlo.

"Es un proyecto ambicioso y que no creo que haya tocado techo aún", así describe el guardameta la aventura en la que se encuentra inmerso en el Villarreal, un club perteneciente a una ciudad más pequeña que Palencia, pero que ya se encuentra en el mapa del fútbol europeo.

"Este año he seguido un poco menos el fútbol palentino. Ha sido una temporada muy ajetreada. Era viaje, partido, descansar y poco más", comenta Asenjo, que admite que suele estar al tanto del fútbol de nuestra ciudad a través de su padre. "Me acercaré para finales de junio a ver a mis padres, mi hermana, mis sobrinas y demás. Este año por la pandemia, que no nos han dejado viajar mucho, y el cuidado con no juntarnos pues hemos esperado a verano para ir con mi mujer y la niña", planea el portero.

Cerca del final de la entrevista, hemos querido dar una sorpresa al portero y le hemos cruzado con uno de sus mejores amigos. El exjugador del CD Palencia, Iván Cabezudo, actual segundo entrenador del CD Lugo, que ayer lograba la permanencia con el conjunto gallego, ha atendido nuestra llamada y nos ha regalado una amena charla para cerrar la temporada de Deportes COPE Palencia.