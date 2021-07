El PSOE de Palencia reclama un cribado masivo entre jóvenes en la provincia

El PSOE palentino ha solicitado a los responsables de la Junta de Castilla y León que se realice un cribado masivo entre la gente joven, al igual que se está haciendo en diversas provincias de la comunidad, con el fin de detectar de forma inmediata los casos asintomáticos de COVID.

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, no entiende cómo no se ha planteado ya este mecanismo preventivo con la escalada de contagios que se está viviendo de nuevo. En este sentido, la dirigente socialista ha resaltado el ejemplo de Burgos donde el cribado permitió poner en cuarentena a más de 240 personas que no sabían que tenían el virus, con el riesgo que eso conlleva. Aunque la participación no está siendo la esperada, un 10% de los jóvenes de Zamora acudieron al llamamiento.

La situación resulta aún más grave cuando la Comunidad se encuentra en unos datos de vacunación muy por debajo de la media nacional entre el sector de población de 20 a 49 años. Castilla y León se sitúa actualmente en la cuarta posición por la cola con un porcentaje inferior al 25 %.

Miriam Andrés ha lamentado que, como ya pasó anteriormente, Palencia siempre esté por detrás en las decisiones autonómicas y se ha preguntado si no será por la escasa presión que reciben de los dirigentes palentinos que cuando tienen que pedir a sus compañeros lo hacen "con la boca pequeña". Los socialistas creen que es momento de alternar estos cribados con la campaña de vacunación al comprobarse que la tasa de positividad resultante de las pruebas está siendo considerablemente alta.

Para la secretaria general del PSOE palentino cada día que pasa se pone en juego la salud de las personas y el riesgo de recuperación económica ya que, a mayor incidencia, mayores restricciones para el conjunto de la población y para los sectores económicos.

Desde el PSOE se desconoce el motivo por el que no se está realizando el cribado en Palencia y no se quiere presuponer que la causa sea la sobrecarga del personal y la escasez de profesionales durante estos meses. Finalmente se recuerda que los recortes en la anterior crisis se hicieron en la sanidad y especialmente en Atención Primaria, sin que hasta el momento se haya hecho ningún esfuerzo por revertir la situación.