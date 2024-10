La Palencia que pretende ADIF: Demolición de pasarela, terraplenes de 14 metros de altura y un muro de 3 Km de pantallas acústicas opacas

ADIF avanza con un proyecto de alta velocidad en Palencia que lleva meses generando fuertes críticas entre los vecinos y la Asociación Pro Soterramiento.

El último plan conocido por parte del ente ferroviario plantea la demolición de la pasarela de la Avenida de Asturias, al final del capitalino barrio de San Antonio, siendo este el único punto de acceso desde el norte, comunicando con la capital localidades como Grijota, Paredes, Carrión de los Condes, Saldaña, Cervera o Guardo, todas ellas unidas a través de las carreteras CL-613 y CL-615.

Demolición de la pasarela: un año de corte de tráfico

Según ADIF, las dimensiones de la pérgola actual, en el cruce con la CL-615, no permiten albergar más vías, por lo que se proyecta su demolición y la ejecución de una nueva pérgola con un ancho mayor para nuevas vías, para soportar el incremento del tráfico ferroviario hacia Asturias.

El plazo estimado del corte del tráfico para vehículos en ese punto de la capital es de 1 año completo.

Pablo Polanco, representante de la Asociación Pro Soterramiento, ha expresado su preocupación por el impacto de este nuevo mazazo para la ciudad por parte de ADIF. "Toda esa zona de la ciudad va a estar cortada, y el acceso alternativo será el camino de San Román, que tiene muchas limitaciones", advirtió en COPE.

SALTO DEL CARNERO: Terraplenes en lugar de estructuras

Una nueva y polémica medida que pagarán los palentinos, y que se suma al famoso "salto del carnero", una mega infraestructura de 14 metros de altura que será parte del paisaje si finalmente nadie lo impide.

"Lo que se está haciendo, sobre todo en el salto del carnero en el camino viejo de Husillos, está denunciado en la Audiencia Nacional porque incumple los estudios informativos y la declaración de impacto ambiental", señaló, subrayando que además este proyecto que se está ejecutando no es el que se anunció como corrector desde el ayuntamiento.

"La constructora sigue con el proyecto original y las obras están construyéndose mediante terraplenes, no la modificación que se anunció con pilares y estructuras elevadas para que no fuese un muro . En el ayuntamiento no se ha recibido ese proyecto modificado que se iba a haber recibido hace un montón de tiempo. Es decir, Adif sigue a hechos consumados con el proyecto original", asegura.

"El ente ferroviario comenzó las obras apoyado en la falta de respuestas del anterior gobierno municipal de Palencia, liderado por Mario Simón, que no contestó a los requerimientos de ADIF sobre el proyecto". Aunque el gobierno actual ha señalado esta falta de diligencia, Polanco cree que esto no justifica las acciones de ADIF. "El silencio administrativo no permite a ADIF hacer lo que quiera. El proyecto no cumple con el estudio informativo ni con la declaración de impacto ambiental", explicó.

La asociación, junto con Ecologistas en Acción, continúa luchando contra las obras y ha logrado que la Audiencia Nacional rechace el intento de ADIF de apartar a los ecologistas de la demanda. A pesar de esto, las obras avanzan rápidamente, y ADIF sigue ejecutando el proyecto original.

Pantallas acústicas: una “muralla” de 3 kilómetros y 4 metros de altura para palencia

Otro de los puntos polémicos y también conocidos hace escasas fechas, es la futura instalación de pantallas acústicas opacas, de unos 4 metros de altura, a lo largo de 3 kilómetros de la ciudad. Estas pantallas, destinadas a mitigar el ruido de los trenes de alta velocidad y mercancías, han sido duramente criticadas por su impacto visual y por dividir aún más la ciudad. "Si no teníamos suficiente con las vías, ahora nos plantan una muralla de 4 metros de color verde corporativo. Esto va a partir la ciudad mucho más ", afirmó Polanco.

Las pantallas vienen en parte impuestas por el ruido de trenes de alta velocidad que no en la estación palentina y cruzan por la ciudad, "esos paneles acústicos vienen derivados de una normativa europea que limita el número de decibelios que pueden producir los trenes en zonas. Urbanas. Ahora mismo ya tenemos dos trenes por sentido, en la conexión Madrid-Asturias, que no paran en la estación de Palencia, a esa velocidad hacen más ruido e incumplen la normativa"

Además, Palencia no cuenta con un bypass que desvíe los trenes de mercancías fuera del núcleo urbano, lo que incrementa el ruido en la zona. "En otras ciudades, se están construyendo bypass para que las mercancías no pasen por el centro, pero aquí nos ponen pantallas porque no se hizo el soterramiento ni se previó el bypass", criticó Polanco.

El coste del proyecto es otro punto de controversia. Según Polanco, solo las pantallas acústicas tendrán un coste de 3,2 millones de euros, y el salto del carnero, otros 30 millones. "Están invirtiendo una enorme cantidad de dinero en algo que podría haberse destinado a soluciones más adecuadas para la ciudad", concluyó.

En resumen, el proyecto de ADIF no solo afectará la movilidad y el entorno urbano durante las obras, sino que también eliminará la posibilidad de un soterramiento futuro, una demanda histórica de los vecinos que, según Polanco, "está cada vez más lejana".