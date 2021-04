La ONCE celebra la Pedrea del Pan y el Quesillo en su cupón del 17 de abril

El alcalde de Palencia, Mario Simón, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Palencia, Allí han estado acompañados por la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, la directora de ONCE en Palencia, Paula Calvete, la concejala de cultura, Laura Lombraña, y los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Palencia: Alfonso Polanco (PP), Sonia Ordóñez (Ganemos Palencia), Sonia Lalanda (VOX), Miriam Andrés (PSOE), y Urbano Revilla (Cs).

La ONCE apoya las diferentes tradiciones culturales y de ocio que llenan de alegría las localidades españolas, para que puedan conocerse en todo el país. La Pedrea del Pan y el Quesillo es una de las fiestas más importantes de Palencia. Miles de personas se reúnen a los pies del Cristo del Otero para recibir la pedrea de miles de bolsas de pan y quesillo, una tradición que la ONCE no ha querido perderse y a la que dedicará su cupón del sorteo del 17 de abril. Cinco millones y medio de boletos difundirán esta festividad por todo el territorio de España.

La fiesta se celebra para recordar la lapidación que sufrió, en el año 530, Santo Toribio por predicar contra los priscilianistas y ser considerado un hereje. Con el tiempo, el clero y los palentinos unieron este hecho al desbordamiento del río Carrión y lo consideraron un castigo por lapidar al santo. Tras la misa, el alcalde de la ciudad y las autoridades arrojan las bolsas de pan y queso. Los asistentes, debajo del balcón de la ermita, tratan de cogerlas. Después de la pedrea, continúa la romería y la fiesta a los pies del cerro, bajo el Cristo del Otero, obra de Victorio Macho.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. O 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

