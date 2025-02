Marisol González, jueza y víctima de violencia machista: "Si no hubiera sido por mi hijo mayor, yo no estaría aquí"

Castilla y León registra más de 5.000 casos activos de violencia machista a 31 de enero de 2025, un 24,5% más que el año anterior. Entre las víctimas, 2.500 son mujeres con menores a su cargo. Estas cifras reflejan una realidad que no deja de crecer y que desborda a los profesionales encargados de proteger a las víctimas. Entre ellos está Marisol González, magistrada del Juzgado de Violencia de Género de Palencia, quien no solo dicta sentencias, sino que también ha vivido en carne propia el horror del maltrato.

"Tuve una relación muy larga con esta persona desde los 18 años y desde el primer momento sufrí maltrato físico y psicológico", relata Marisol. Durante años, el miedo y la dependencia emocional la llevaron a justificar la violencia que sufría. "No eres consciente de que estás en una situación de violencia hasta que, poco a poco, empiezas a ver la realidad", señala.

La jueza recuerda cómo su agresor la menospreciaba constantemente. "A pesar de ser magistrada, me hacía creer que no servía para nada", recuerda. Sin embargo, su trabajo y su contacto con otras personas fueron claves para abrir los ojos. "Me di cuenta de que no le debía nada y que la que realmente actuaba era yo", afirma.

El momento de la ruptura

El punto de inflexión llegó cuando su hijo de 8 años le dijo: "Mami, no nos quiere". Esa frase la hizo reaccionar. Pero su expareja no aceptó la separación y comenzó un acoso constante que culminó en una agresión con un cuchillo. "Me puso un cuchillo en el cuello y me dijo: Te rajo, te mando al cementerio con tu abuela. Si no hubiera sido por mi hijo mayor, que intervino, yo no estaría aquí", recuerda.

Marisol González, jueza y víctima de violencia de género

A pesar de haber sido víctima de una tentativa de homicidio, Marisol tuvo dificultades para denunciar. "Sabía que, siendo magistrada y llevando casos de violencia de género, mi credibilidad podía ser puesta en duda", apunta. Incluso llegó a pedir a la familia de su agresor que se lo llevaran, antes de finalmente denunciarlo.

Sus hijos también sufrieron el acoso de su padre. "Durante seis años, estuvo merodeando nuestra casa a cualquier hora, aterrorizando a mis hijos", explica. Aunque su expareja está en prisión, pronto recuperará la libertad. "No tengo miedo, pero estoy preparada para cualquier cosa", comenta.

Una magistrada con perspectiva propia

Lejos de alejarla del sistema judicial, su experiencia personal la llevó a postularse para el juzgado de violencia de género de Palencia. "Para mí ha sido una terapia. Mis hijos me animaron a hacerlo porque querían que ayudara a otras personas como no nos ayudaron a nosotros", afirma.

Su testimonio es un reflejo de la complejidad de la violencia machista y de la necesidad de un sistema judicial que proteja realmente a las víctimas. "Las cosas están mejorando, aunque muy lentamente", concluye.