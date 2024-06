De mal en peor: Tres conductores dan positivo en drogas intentando recoger un coche en Palencia

El parte de sucesos de la Policía Local de Palencia nos deja en esta ocasión una accidentada jornada en las calles de la capital.

No en vano, dentro del capítulo de Tráfico y Seguridad Vial encontramos, por ejemplo, dos aparatosos accidentes en el que el vehículo implicado era un patinete eléctrico.





Según relata el mencionado documento de intervenciones policiales, a primera hora de la tarde de este pasado Lunes día 17, concretamente a las 13:20 horas, varios agentes acudían hasta la Avenida Castilla, donde atendieron a un varón de 47 años de edad que había sufrido una aparatosa caída con su vehículo de movilidad personal.

El conductor se causó a consecuencia del accidente una herida en la cabeza, teniendo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Rio Carrión, haciéndose cargo la Unidad de Atestados para realizar el informe del accidente.

Posteriormente, a las 21:49 horas y entes caso en la Av. Manuel Rivera, se producía otro accidente de tráfico por otra caída en patinete eléctrico (V.M.P.). En este caso conducía una mujer de 27 años, que también tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Rio Carrión.





Tres positivos en drogas en un solo incidente sorprenden a la policía



Pero sin duda la intervención policial más llamativa se desarrollaba a las 18:36 horas y en la Av. Madrid. En este punto se realizaba la prueba de drogas por síntomas a un varón de 43 años que conducía un turismo.

Como esperaban los agentes debido a su comportamiento, la prueba de estupefacientes arrojó un resultado positivo, concretamente en cocaína y opiáceos, resultando este palentino denunciado administrativamente por estos hechos.



Lo curioso del suceso es que el vehículo tuvo que ser retirado por el servicio de grúa al no haber ningún conductor habilitado que se hiciera cargo del mismo y no por falta de voluntarios.



En el lugar de los hechos se llegaron a presentar otras 2 personas para hacerse cargo del vehículo, pero no pudieron hacerlo por no encontrarse tampoco en condiciones óptimas para conducir.

En primer lugar, acudió una mujer a la que sometió a un control previo, arrojando también positivo en las mismas sustancias que el primero de los conductores, cocaína y opiáceos.



Posteriormente, se personaba otro varón al que se le realizaron las pertinentes pruebas.

Este último no solo dio positivo en cocaína y opiáceos, sino que también en metanfetamina como tercera sustancia.

Para terminar de cerrar este círculo, este tercer palentino fue denunciado administrativamente, ya que se personó en el lugar conduciendo otro vehículo.

