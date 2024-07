Las prioridades políticas frenaron una playa en Palencia: De promesa electoral a proyecto en pausa

Como cantaban “The Refrescos” en 1989.... En Palencia de momento, seguimos lejos de recuperar una playa fluvial y urbana.

Aunque muchos no lo sepan o no le recuerden, es correcto hablar de “recuperar“ y no solo de “crear” porque ya existió en el pasado, concretamente en la década de los 60 un espacio al borde del río Carrión a su paso por Palencia, donde pegarse un veraniego chapuzón.

Hablan las malas lenguas, que ese espacio se perdió por falta de interés y cuidado que si se prestó a las piscinas municipales, obviamente más rentables para el consistorio. Sea como fuere ese espacio de arena llegada en camiones desde Cantabria se terminó por perder. La naturaleza siguió su curso y fue llevándose grano a grano el recuerdo de esa zona de ocio en la capital.

Recuperar ese espacio fue de manera sorprendente una idea (o mejor dicho una promesa electoral) del Partido Socialista para las municipales celebradas en el mes de mayo del pasado año.





Miriam Andrés, candidata del PSOE a la Alcaldía de Palencia, anunció la creación de una playa fluvial y urbana junto a las pistas de Eras de Santa Marina. Un proyecto que incluiría un chiringuito y un carril bici. Buscando mejorar los espacios públicos para el ocio familiar y deportivo la zona contaría con lugares donde practicar deportes como el vóley-playa, fútbol-playa o balonmano-playa.

Durante la presentación de la propuesta, Andrés indicó que se recabarían informes de viabilidad antes de proyectar la obra. La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, visitaría la zona para evaluar el proyecto, y Andrés se mostró optimista sobre su aprobación.

Con unas altas expectativas y comparando este espacio con las playas urbanas de Valladolid o Zamora, Andrés subrayó el potencial de la playa fluvial para fomentar el ocio y el deporte en Palencia, contando además con apoyo de clubes deportivos locales que desarrollan su actividad en el Carrión, bien en piragua o realizando prácticas de salvamento y socorrismo.

Finalmente, el 28 mayo de 2023, Miriam Andres se convertía en la cabeza de lista más votada en la capital palentina, pero no alcanzaba la suficiente cifra de concejales para conformar gobierno en mayoría.

Una formación de nuevo cuño y carácter localista, Vamos Palencia!, emergía con fuerza y 3 representantes, convirtiéndose en la llave para decidir el gobierno en la ciudad.

Despues de unas semanas de incertidumbre y la aceptación de todas y cada una de las exigencias de Vamos Palencia!, por parte del PP y del PSOE, (Ambos partidos podían alcanzar el gobierno municipal) el partido local cumplía su promesa de explorar primero la opción con más votos, haciendo que finalmente Miriam Andrés se convirtiese en la primera alcaldesa de la ciudad castellana.

Vamos Palencia prefirió quedarse fuera del gobierno municipal, en una oposición sin cargo alguno, aunque sustentando al partido socialista si se cumplían una serie de acuerdos y medidas plasmadas en un documento firmado entre ambas formaciones, revisable periódicamente en una serie de reuniones.

Semanas después y como había avanzado la nueva alcaldesa, se producían los primeros contactos con la Confederación Hidrográfica del Duero, ente con la potestad de decidir los usos de los entornos fluviales. Como se esperaba la CHD afirmó no ver problemas en planificar la playa junto al Carrión, aunque previamente indicó al Ayuntamiento que debía redactar y presentar un proyecto ademas de buscar financiación.





Obstáculos Políticos en el Presupuesto 2024: Tres votos a cambio de que espere la playa fluvial

Tras unos meses como alcaldesa, acercándose al presente año, Andrés enfrentó oposición de Vamos Palencia sobre su proyecto de playa urbana, sufriendo un duro revés: La formación local pidió paralizar la primera partida importante para la playa.

Aunque aseguraron no estar en contra del proyecto, lo consideraron como una prioridad baja. Por lo que en el presupuesto municipal, el PSOE se vio obligado a retirar una inversión de 200,000 euros para la creación de la playa

“Esa inversión la vamos a retirar y solo se dejarán 12.000 euros destinados al proyecto, que se realizará este año; la playa se va a hacer, solo que este año, no”, señaló en la primera quincena de enero el concejal de Hacienda, Carlos Hernández.

En la rueda de prensa de la presentación de las cuentas municipales de 2024 el portavoz de Vamos Palencia, Domiciano Curiel, argumentó que “no es la playa una prioridad y si otros proyectos como la creación de una Oficina de Atracción de Empresas”, restando importancia a la promesa socialista sobre su propia promesa electoral, que si aparece en el documento al que está sometido el acuerdo entre ambas formaciones.

A pesar de los desafíos, Andrés y su equipo mantienen la esperanza de que este proyecto emblemático pueda eventualmente materializarse, proporcionando a Palencia un nuevo espacio recreativo y deportivo que ya disfrutaron varias generaciones de palentinos en el pasado.