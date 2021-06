La Justicia determina que la eliminación de los 73 árboles de Jardinillos "no fue motivada suficientemente"

La sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 se centra "en las formas y no en el fondo de la cuestión" Según el consistorio capitalino esta decisión judicial no interfiere en los plazos previstos para la reapertura al público y "No cuestiona si deben ser retirados"