El incendio de Resoba en Palencia baja a nivel 1 pero sigue activo y con riesgo de reproducciones

El incendio declarado el pasado domingo en la localidad de Resoba, en la Montaña Palentina, sigue activo aunque con una evolución favorable en las últimas horas. Así lo ha comunicado este viernes el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada a la una de la tarde.

Según la estimación preliminar obtenida a través de un vuelo de reconocimiento, el fuego ha arrasado entre 1.500 y 1.700 hectáreas, aunque la cifra definitiva se conocerá tras la perimetración oficial. La hipótesis más probable del origen es la caída de varios rayos durante tormentas registradas en la zona, algunos incluso posteriores que reactivaron puntos dentro del perímetro ya afectado.

Mejora de las condiciones y sectores controlados

Rubio explicó que la noche ha sido tranquila, favorecida por la bajada de temperaturas y una ligera lluvia. Actualmente, de los cuatro sectores iniciales se ha pasado a tres: Tanyuga, al norte con Cantabria; Levanza; y Araúz. Los dos primeros están ya perimetrados y sin complicaciones, mientras que en Araúz aún se producen reproducciones que son atajadas con rapidez gracias a medios terrestres, aéreos y maquinaria pesada.

Jueves, 13:00.

Así está el entorno de la Abadía de Lebanza esta mañana. Aunque en el #IFResoba por fortuna no hemos tenido pérdidas humanas, el aspecto es desolador. #MontañaPalentina

(📸 @jid934) pic.twitter.com/9jCw2yHbGy — Borja Barba (@BorjaBarba) August 14, 2025

Ante la desaparición del riesgo para Levanza, El Campo y Lores, se ha decidido bajar el nivel de peligrosidad del IGR2 al IGR1. No obstante, el incendio no está extinguido ni estabilizado.

Restricciones y llamamiento a la prudencia

Se mantiene la prohibición de acceder desde Lores, Levanza o El Campo hacia la zona de Pineda. Rubio pidió a la población responsabilidad y evitar desplazamientos que pongan en riesgo su seguridad, recordando que este es un fin de semana festivo con condiciones meteorológicas extremas.

Desmentido sobre recogida de alimentos

El delegado territorial desmintió informaciones en redes sobre una supuesta recogida de alimentos para bomberos en Aguilar de Campoo. “Es totalmente falso; el operativo recibe todo el abastecimiento necesario”, afirmó.

Un operativo complejo por la orografía

La lucha contra el fuego ha estado marcada por la dificultad de acceso a zonas inaccesibles para vehículos terrestres, lo que ha requerido un despliegue de helicópteros, hidroaviones y aviones de carga, coordinados con equipos terrestres y bulldozers.

Medios aéreos de #INFOAR del @gobaragon en la extinción de #IFResoba (Palencia) y #IFTeresadeCofrentes (Valencia).

➡️Helitransportadas de Ejea y de Teruel compuestas por un helicóptero medio de transporte y extinción (Mike) con capacidad para 1.200 litros + 9 brigadistas + APN. pic.twitter.com/B5IFenZrbn — INFOAR (@IIFFAragon) August 14, 2025

Rubio defendió que “el operativo ha estado bien dimensionado” y agradeció la colaboración de la Guardia Civil, la Diputación, los bomberos y los voluntarios, a quienes pidió trabajar siempre coordinados con el mando de extinción.

Condiciones extremas y riesgo alto de incendios

Las temperaturas excepcionales han alcanzado 38 grados en la zona norte de la provincia, algo inusual en la zona. Además, se han registrado otros conatos en la Montaña Palentina, sofocados rápidamente.