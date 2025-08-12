El incendio de Resoba alcanza el Nivel 2 y obliga a evacuar la Abadía de Lebanza : "Está imparable ahora mismo"
El fuego, que ya ha calcinado más de 26 kilómetros cuadrados, avanza sin control en la Montaña Palentina. Se han confinado dos pedanías de La Pernía.
La Montaña Palentina atraviesa momentos críticos por el incendio forestal que desde el pasado domingo arrasa el paraje entre Resoba y Lores. Declarado a las 11:37 horas del domingo, el fuego ha incrementado este martes su Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 1 a 2 a las 14:53 horas, según la plataforma Inforcyl. Este nivel implica una amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro o protección de bienes.
La decisión de elevar el nivel se produjo tras la evacuación preventiva de la histórica Abadía de Lebanza y el confinamiento de las localidades de El Campo y Lebanza, ambas pedanías del municipio de La Pernía. El incendio, que se propaga sin control, ha calcinado ya más de 26 kilómetros cuadrados y mantiene en vilo a un centenar de vecinos de la zona.
El operativo de extinción ha contado desde su inicio con un total de 60 medios terrestres y aéreos. Actualmente trabajan 35, entre ellos seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas, seis helicópteros e hidroaviones, tres técnicos y ocho agentes medioambientales o celadores.
Las labores de control se ven obstaculizadas por el viento, que aviva las llamas y dificulta el acceso a las zonas más afectadas. Desde la zona se han solicitado mar recursos, mientras lamentan que no se haya alcanzado un acuerdo con Cantabria para sumar medios adicionales, pese a la cercanía de la comunidad vecina.
Brigadas forestales, efectivos de la UME y bomberos siguen trabajando contrarreloj para frenar un incendio que, lejos de remitir, se ha recrudecido en las últimas horas. Las autoridades priorizan la seguridad de las personas y la protección de bienes, manteniendo la alerta máxima en toda la Montaña Palentina.