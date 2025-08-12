El incendio de Resoba alcanza el Nivel 2 y obliga a evacuar la Abadía de Lebanza : "Está imparable ahora mismo"

El incendio de Resoba alcanza el IGR 2 y obliga a evacuar la Abadía de Lebanza

La Montaña Palentina atraviesa momentos críticos por el incendio forestal que desde el pasado domingo arrasa el paraje entre Resoba y Lores. Declarado a las 11:37 horas del domingo, el fuego ha incrementado este martes su Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 1 a 2 a las 14:53 horas, según la plataforma Inforcyl. Este nivel implica una amenaza seria a poblaciones que exige medidas de socorro o protección de bienes.

La decisión de elevar el nivel se produjo tras la evacuación preventiva de la histórica Abadía de Lebanza y el confinamiento de las localidades de El Campo y Lebanza, ambas pedanías del municipio de La Pernía. El incendio, que se propaga sin control, ha calcinado ya más de 26 kilómetros cuadrados y mantiene en vilo a un centenar de vecinos de la zona.

La brigada de TP comenzamos a trabajar en #IFResoba #Palencia. 📷 12:30 Aquí vuelo de reconocimiento. pic.twitter.com/UJKnzRiXLp — BRIF-A LUBIA (@briflubia) August 12, 2025

El operativo de extinción ha contado desde su inicio con un total de 60 medios terrestres y aéreos. Actualmente trabajan 35, entre ellos seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas, seis helicópteros e hidroaviones, tres técnicos y ocho agentes medioambientales o celadores.

COPE Incendio en la noche de ayer, desde una de las viviendas de la zona

Las labores de control se ven obstaculizadas por el viento, que aviva las llamas y dificulta el acceso a las zonas más afectadas. Desde la zona se han solicitado mar recursos, mientras lamentan que no se haya alcanzado un acuerdo con Cantabria para sumar medios adicionales, pese a la cercanía de la comunidad vecina.

Brigadas forestales, efectivos de la UME y bomberos siguen trabajando contrarreloj para frenar un incendio que, lejos de remitir, se ha recrudecido en las últimas horas. Las autoridades priorizan la seguridad de las personas y la protección de bienes, manteniendo la alerta máxima en toda la Montaña Palentina.