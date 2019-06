Hace de la ciudad su circuito de karts

Ha sido el atractivo de cuántos vehículos circulaban por el vial (en la zona del centro comercial Arambol) que hace de circunvalación de Palencia durante la tarde de hoy.

Un hombre, vecino de Palencia, sorprendía a propios y extraños permaneciendo parado en un semáforo con un vehículo de karting. Por suerte o por desgracia en la actualidad todo el mundo hoy en día lleva encima una cámara de foto o vídeo en su teléfono móvil.

El conductor de uno de los turismos que estaba esperando a que su semáforo le permitiese el paso capto como este conductor de kart hizo lo mismo en sentido contrario. Tras encenderse las luces verdes salió escopetado como si del inicio de una carrera se tratara, ante la carcajada de la persona que grabó el vídeo.

Ni que decir tiene que este tipo de vehiculos normalmente incumplen varias normas por no respetar el código de seguridad vial.

En primer lugar circular con un vehículo que no está habilitado para hacerlo en vías normales.(Una moto de cross tampoco lo está, solo puede hacerlo por circuito cerrado). En segundo lugar no cuenta con el seguro obligatorio y en tercer lugar cuando el vehículo lógicamente no está matriculado.

Al menos habrá que agradecer que llevara casco.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, conducir un kart podría ser castigado con una multa cercana a los 2000 €.