Ganemos propone una fiscalidad municipalproporcional a los ingresos

"Los ingresos fiscales y de las tasas tienen una gran importancia en un municipio porque determinan el dinero del que dispondrá dicho Ayuntamiento para llevar a cabo sus proyectos y ofrecer servicios básicos a la ciudadanía".

A Ganemos les preocupa lo que consideran "una falta de redistribución de la riqueza, especialmente a clases medias y a las clases trabajadoras que tienen cada vez menor poder adquisitivo. Debemos destacar que a las personas en la pobreza se las está atendiendo desde servicios sociales, sin hacer el debate económico pertinente. El empobrecimiento de la población lleva a que Servicios Sociales se convierta en un área meramente asistencial que se encuentra desbordada. El objetivo de toda política económica debería ser la eliminación de la pobreza, objetivo marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tan asumidos se tienen y tan poco se cumplen."

Desde la formación afirman seguir "reivindicando que se tenga en cuenta la situación de desempleo para regularlo en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento para el 2020, si se hizo para la utilización del autobús urbano tendría que poderse hacer para el resto de impuestos y tasas: IBI, Agua y basuras, Impuesto de Vehículos, hay que dar pasos para disminuir el desempleo, pero mientras este esté en cotas tan altas hay que tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad económica y socio-laboral que están viviendo más de 7.000 personas en Palencia".

Por otra parte,para ganemos "hay que garantizar que todas las familias tengan el acceso garantizado al agua y a los servicios públicos mediante las bonificaciones y exenciones correspondientes, en función de los ingresos por unidad familiar. Y para ello es necesario que los debates de ordenanzas salgan de estas cuatro paredes. Proponemos como medida para estimular el alquiler un recargo de un 50% de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Se trata de que la vivienda sea un derecho y que no haya casas sin gente y si las hay que tengan un recargo del IBI. Habría que establecer el criterio ‘desocupado’, que ya se ha establecido en otros Ayuntamientos".

Ganemos Palencia dice tener una línea roja: que el Ayuntamiento de Palencia no pierda más ingresos y que puedan redistribuirse equitativamente. "Con voluntad por parte del equipo de gobierno, se podría aplicar la reducción del 3% del IBI únicamente a los propietarios de menos de 10 viviendas, no a los grandes propietarios y tenedores de más de 10 inmuebles donde se incluyen los bancos y macro empresas, cuyos ingresos no repercuten ni se invierten en Palencia. Las bonificaciones en impuestos siempre se deben ligar a los ingresos. No vale el «café para todos» porque no es equiparable un pequeño comercio o un propietario de algún inmueble, a grandes tenedores como son entidades bancarias. En estos casos se podría subir el IBI para cuadrar los ingresos o incluso incrementarlos. La ley lo permite, pero el equipo de Gobierno lo rechaza. La recaudación de tasas e impuestos beneficia de esta manera a bancos y macroempresas, pero no tienen en cuenta el principio constitucional recogido en el artículo 131: “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. No escuchan a la sociedad puesto que no ha habido participación ciudadana ni de otros grupos políticos en dichas ordenanzas".

¿De qué vale el dinero municipal ingresado en el banco cuando la ciudad está cayéndose a trozos? se preguntan desde la formación.

Frente a esto, Ganemos se comprometió a "realizar en 2020 una propuesta de fiscalidad progresiva, revisando globalmente todas las modificaciones de estos 8 años del PP (pero especialmente de los últimos cuatro en los que ha sido muy agresivo con las arcas municipales) introduciendo criterios de suficiencia financiera que garanticen una carta de servicios municipales con unos mínimos de calidad, así como una progresividad en el reparto social de las cargas. Desde Ganemos Palencia queremos mejorar el servicio de ayuda a domicilio, queremos que el Ayuntamiento deje de precarizar las plantillas de empresas dependientes de ingresos municipales, defendemos que estos servicios sean públicos y unas políticas de mejor trato de lo ambiental. Sin ingresos no va a haber servicios públicos en la ciudad y este no es el modelo constitucional que tanto se defiende. Recordemos que en el artículo 31 de la Constitución se dice «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio".