Este fin de semana abren sus puertas las piscinas municipales de Palencia

Las piscinas municipales de “El Sotillo” y “San Telmo” abrirán este viernes 16 de junio hasta el 31 de agosto y las de “El Monte” del 26 de junio al 10 de septiembre, el horario de las piscinas será de 11:15 a 21:00 horas (“El Monte” hasta las 20:00 desde el 1 de septiembre).

Los precios de esta temporada para abonados al PMD son los siguientes:

Entrada de adulto 2,65 euros, para niño 1,05 euros; bono de 20 entradas de adulto 41,90 euros, para niño 16 euros; abono mensual adulto 57,25 euros, para niños 23,85 euros; y el abono temporada para adulto sale por 103 euros, y para niños 41 euros.

Este precio se aplicará a los abonados del PMD que presenten el carnet (en vigor, no caducado) que lo acredita al solicitar la entrada. Existen abonos para el caso de disponer del “Carnet Joven”, en modalidad familiar, para personas de “Familia Numerosa”, discapacitados en un grado igual o mayor al 33%, mayores de 65 años, pensionistas, desempleados de larga duración y personas con fibromialgia, con descuento sobre los precios anteriores (solo abonados). Los niños que aún no hayan cumplido 2 años no abonarán tasa por acceder a las piscinas. Abonarán tasa de niño aquellos que aún no hayan cumplido 12 años.

Los abonos mensuales son por meses naturales. Los bonos y abonos son personales. Una vez abandonada la instalación no se podrá volver a acceder con la misma entrada; en el caso de los bonos se podrá acceder de nuevo el mismo día descontando otro uso. Sin restricción en el caso de abonos. Consultar las normas básicas para usuarios en el tablón de anuncios, en taquilla o en https://www.pmdpalencia.com

En el caso de usuarios que quieran acceder a las piscinas municipales y no sean abonadas del PMD, el precio por entrada para adulto es de 3,60 euros y de 1,50 euros para los niños.

Horario de verano Piscinas Climatizadas

Por otra parte, el domingo 11 de junio se dará por finalizada la temporada de invierno en las Piscinas Climatizadas. Desde el lunes 12 de junio al viernes 1 de septiembre se podrá acceder a la Piscina Municipal Climatizada de “Santa Marina” con entradas, bonos y abonos, en horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 los sábados.

En los meses de julio y agosto se organizarán Cursos de Natación; en la oferta de verano se especifican las características de estas actividades. Durante el horario de apertura de la piscina al público podrán encontrarse presentes grupos organizados participantes en otras actividades de verano.

Del lunes 4 al domingo 17 de septiembre permanecerá cerrada la Piscina de “Santa Marina”, abriendo la de “Campos Góticos” en los siguientes horarios:

De lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas; sábados de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas; y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El lunes 18 de septiembre da comienzo la temporada de invierno 2023/24, abriendo las dos Piscinas Municipales Climatizadas en los horarios habituales.

