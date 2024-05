El entrenador del Palencia CF critica el físico de un árbitro: "Más fácil saltarlo que rodearlo"

El fútbol en la provincia de Palencia hace tiempo que está alejado de las máximas categorías profesionales. Actualmente, los principales representantes militan en Tercera División, algo que permanecerá así al menos una temporada más. A pesar de esta situación, el balompie en Palencia sigue dando sorpresas y titulares en ocasiones inesperados.





Para comprender las complicaciones del fútbol palentino, hay que conocer previamente que dos equipos, Palencia CF y Palencia Cristo Atlético se disputan desde hace años la representación del fútbol en la capital sin que ninguno de ellos consiga atraer a la afición, que en tiempos del CF Palencia llegó a llenar un estadio de otra categoría con 8.000 espectadores como es la Nueva Balastera.

El tercer equipo en liza es el CD Becerril, un club de una localidad de apenas mil habitantes que consiguió una machada como jugar la Copa del Rey ante la Real Sociedad hace unos años y que su objetivo pasa simplemente la salvación.





Llegados este fin de semana a la penúltima jornada de la liga, los tres equipos morados tenían opciones a ocupar la única plaza disponible en el playoff de ascenso a Segunda Real Federación y ninguno de los tres ha conseguido el objetivo. Finalmente, será el conjunto leonés del Atlético Astorga quien ocupe esa quinta y última plaza.

Mientras el CD Becerril caía en casa del CD Laguna, Palencia CF y Palencia Cristo Atlético se medían en un derbi que resultó fratricida.

Polémica por la designación arbitral

Ya la semana había dejado tensión y polémica. Habitualmente la Federación de Castilla y León designa colegiados de la misma provincia para dirigir este tipo de partidos.

Palencia CF presentó el pasado 26 una solicitud al comité de competición solicitando el cambio de designación arbitral, porque el árbitro designado era de Becerril y entendían desde el club que podía interferir de forma directa (que no premeditada) en alguna de las decisiones como árbitro. La respuesta del Comité Técnico de Árbitros fue negativa y el también palentino Javier Matías Gallo, palentino, se confirmó como el encargado de dirigir el duelo del domingo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Previo al encuentro, ambos conocían la victoria de Astorga, de modo que solo Palencia CF tenía opciones de llegar a esa quinta plaza esperando la posibilidad de un tropiezo de los leoneses en la última jornada. Al final de los 90 minutos, fue el otro equipo capitalino, Palencia Cristo, quien se llevó el partido con un 0-2 en el marcador con goles de Dani Rodríguez y Fran Adeva.









Terminado el partido, se justificó en rueda de prensa el entrenador del Cristo, Chuchi Macón, apelando a la profesionalidad de los suyos intentando ganar el partido y lamentando tropiezos pasados que impidieron llegar a la última jornada con opciones.

Por otro lado, el técnico del Palencia CF, Javier Álvarez de los Mozos, que no se pudo sentar en el banquillo por una expulsión en el anterior partido, admitió deportivamente la derrota y concedió que los rivales habían sido mejores.

La sorpresa saltó cuando, en mitad de su intervención, De Los Mozos quiso dar su visión sobre el asunto arbitral, pero no de esta semana.

En vez de hablar del colegiado que acababa de pitar su último encuentro, al que, de hecho, alabó, decidió cargar las tintas con el árbitro del partido anterior, Antonio del Bosque, del colegio Abulense, que recordemos había terminado expulsando al técnico morado.





De los Mozos expuso: “Sobre el arbitraje creo que es importante que yo dé mi punto de vista. Entiendo el arbitraje como parte del juego, parte del fútbol. El otro día nos tocó un árbitro que ni por condiciones ni por capacidad estaba en disposición de pitar un partido de estas características. Desde el punto de vista técnico, es el peor árbitro que he tenido en la vida . Desde el punto de vista físico quiero ser lo más fino posible, pero era más fácil saltarlo que rodearlo" Argumentó .

"No entiendo cómo la Federación puede mandar un árbitro así a para pitar un partido de Tercera División, salvo que, como puso en el Acta, sea "un pelota y un mentiroso". Por su capacidad técnica y por su condición física, no está ni para pitar en fútbol 7”, relató De los Mozos sobre el colegiado abulense.









“Quiero hacer un paralelismo con el árbitro de hoy. Se ha comentado sobre el arbitraje y quiero decir que Javier es un gran árbitro. Lo ha demostrado hoy. Está a nivel técnico que requiere el partido, está a nivel físico que requiere el partido. Se equivoca y acierta, como en todos los partidos los que estamos en el terreno de juego. Lo hago hoy que he perdido, felicito al árbitro por su arbitraje. Y lo digo hoy con respecto al otro día con respecto al árbitro anterior, que gané 4 a 1”, añadió.





Sobre la valoración de la temporada aseguro estar triste por “haber defraudado a la gente, fundamentalmente a mis jugadores. He fracasado. Vine con la intención de ascender y no lo he conseguido, he fracasado rotundamente, cosa que no han hecho mis jugadores” finalizó.