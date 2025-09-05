Desarticulada, tras un robo en Palencia, una banda especializada en la sustracción de móviles de alta gama para su posterior venta en Marruecos

Ialomita se inició en octubre de 2023, tras recibirse una denuncia de robo con violencia de un teléfono móvil en la localidad de Aguilar de Campoo

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Ialomita, ha investigado a 15 personas, trece hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los 70 años, siendo once de nacionalidad rumana, dos marroquíes y dos españoles, por un total de 60 delitos, entre los que se encuentran 54 delitos de hurto, dos de robos con violencia, dos de estafa, uno de receptación y otro de pertenencia a grupo organizado.

La Operación Ialomita se inició en octubre de 2023, tras recibirse una denuncia de robo con violencia de un teléfono móvil en la localidad palentina de Aguilar de Campoo. Los agentes encargados de la investigación pudieron identificar un patrón común en otras 55 sustracciones de teléfonos móviles, cometidas por diferentes puntos de la geografía nacional, si bien la actividad delictiva se centraba principalmente en las provincias de la costa mediterránea.

DesPISTABAN A LOS PROPIETARIOS Y TAPABAN EL MÓVIL CON UN FOLIO

El método empleado para apoderarse de los terminales móviles era el conocido como “la muleta”, el cual consistía en acceder a un establecimiento interesándose en la contratación de algún servicio, o incluso solicitando trabajo. Seguidamente, inspeccionaban el local para comprobar si había teléfonos móviles de alta gama, acercándose hasta la mesa donde se encontraba el teléfono, realizando diferentes distracciones tales como hablar a las víctimas en un idioma extranjero, hacer gestos o señalar a lugares opuestos a donde se encontraba el móvil.

Con la victima ya distraída apoyaban un folio sobre el teléfono, que posteriormente recuperaban ya con el móvil oculto debajo. Para ganar tiempo y que las víctimas no se dieran cuenta de la sustracción, les pedían que le acompañaran hasta la puerta de salida, dirigiéndose hasta un vehículo próximo donde le esperaban otros miembros de la banda.

ASENTADOS EN BARCELONA PREPARABAN LOS MÓVILES ROBADOS PARA u posterior venta en Marruecos

Este grupo criminal estaba asentado en la ciudad de Barcelona, lugar desde el que se coordinaban las actuaciones y donde cuatro componentes se encargaban de desbloquear los teléfonos móviles y prepararlos para su posterior venta en Marruecos.

La valoración total de los dispositivos ascendería a 59.591,65 €. También era habitual que tratasen de acceder a las aplicaciones de banca electrónica instaladas en los terminales o realizar estafas, llegando a realizar diferentes transferencias por un valor total de 26.950 €.

Como resultado total de la investigación, se han podido esclarecer 60 delitos cometidos en 16 provincias, siendo un robo con violencia en Palencia, un robo con violencia y cinco hurtos en Cantabria, diez hurtos en Murcia, nueve hurtos en Valencia, ocho hurtos y una estafa en Alicante, cuatro hurtos y una estafa en Jaén, cuatro hurtos en Asturias y Granada, tres hurtos en Almería, dos hurtos en Albacete, un hurto en Burgos, Castellón, Cuenca, Navarra y Zaragoza, y uno de receptación y otro de grupo organizado en Barcelona.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de emergencias 062 está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el móvil mensaje de aviso cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. Para más información, pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Palencia en el teléfono 979.165.822, extensión 1240400.