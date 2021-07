El Centro de Hemoterapia de Castilla y León solicita donaciones para la temporada de verano

Desde el Centro de Hemoterapia de Castilla y León piden a los medios de comunicación que hagan un llamamiento a la sociedad. Afirman que al llegar el verano se siguen necesitando unas 450 donaciones diarias. Algo que, sumado a la movilidad que la sociedad ha ido recuperando poco a poco, se está convirtiendo en una tarea nada sencilla. La responsable de Comunicación y Marketing, Sara Granero, comenta que «la necesidad de componentes sanguíneos es constante durante todo el año, y ese número de 450 donaciones es necesario para poder seguir abasteciendo las necesidades de los hospitales».

Los requisitos son muy sencillos: tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y no tener enfermedades de contagio por vía sanguínea. Además, los que hayan recibido la vacuna de la covid recientemente no deben preocuparse, ya que no tiene ningún efecto perjudicial ni es necesario esperar un período de tiempo para acudir a realizar la donación. La donación es un acto altruista que no solo va a poder ayudar a salvar una vida, sino que va a llegar a tres personas diferentes.

En Palencia, el lugar de recogida de estas donaciones sigue siendo el Hospital Río Carrión, por lo que todos los interesados podrán acudir a donar en los siguientes horarios: todos los miércoles desde las 15:00 hasta las 21:00 y jueves y viernes desde las 09:00 hasta las 15:00 de la tarde. Toda la información necesaria así como la posibilidad de pedir cita previa lo encontrarás en la página web www.centrodehemoterapiacyl.es o en el teléfono 983 41 88 23.