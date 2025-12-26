Cae una red de estafa que suplantaba a negocios para robar casi 100.000 euros a una empresa de Palencia

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación PALCHATARRA, ha identificado a tres personas de nacionalidad española como presuntas autoras de un delito de estafa bancaria y de blanqueo de capitales. La estafa, realizada a través del método conocido como BEC (Business Email Compromise), consistía en suplantar la identidad de una empresa para realizar transferencias no autorizadas, habiéndose recuperado casi 76.000 euros de los 95.556,50 estafados.

El origen de la investigación

La investigación se ha iniciado después de que una empresa del sector metalúrgico denunciara haber sufrido una transferencia de dinero no autorizada por un importe exacto de 95.556,50 euros. Tras la denuncia, los agentes han descubierto que los estafadores desviaban los fondos mediante transferencias a otras entidades bancarias y realizando pagos en agencias de viajes para blanquear el dinero.

Recomendaciones para evitar el fraude

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de este tipo de estafas. Subrayan la importancia de "verificar a través de canales alternativos, la identidad de quien solicita un movimiento bancario", así como cualquier cambio en los números de cuenta habituales de sus proveedores.

Asimismo, la Guardia Civil aconseja desactivar cuentas bancarias inactivas y establecer procesos de acceso seguros para las mismas. Hacen hincapié en la necesidad de no interactuar con enlaces o archivos sospechosos, ya que, según advierten, "puede ser malicioso y apoderarse de contraseñas que tengamos en el teléfono móvil".

Finalmente, la Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana y ha recordado que el teléfono de emergencias 062 está disponible las 24 horas del día. También se informa sobre la existencia de la aplicación gratuita ALERTCOPS, que permite contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y recibir avisos de incidencias en la zona.