Un total de 727 alumnos esperan su turno en Palencia para ser examinados de su permiso de conducir. Son datos basados en los últimos datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a fecha 2 de julio de 2021 en Palencia. El número de exámenes prácticos pendientes de realizar es de 625 de permisos B, 33 de motos y 69 de vehículos pesados, según señalan desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Palencia.

La próxima semana, entre los días 19 y 23 de julio, justo antes de que la Jefatura Provincial de Tráfico cierra por vacaciones hasta el 17 de agosto, se ha previsto realizar un total de 40 exámenes repartidos entre todas las autoescuelas. "De seguir está tónica, serán necesarios 5 meses para examinar a todos los alumnos pendientes a día de hoy , teniendo en cuenta, además, que a esta lista se van incorporando semanalmente aquellos alumnos que en estas fechas aprueben el examen teórico" indican desde las autoescuelas.

"Últimamente solo se han hecho horas extras para hacer inspecciones y no para hacer exámenes extra a pesar de la gran demanda".

Esta grave situación está provocando el colapso de las autoescuelas, que se ven incapaces de atender las demandas de sus alumnos, lo que se traduce en cientos de alumnos pendientes de obtener sus permisos de conducir, muchos de ellos con la prueba teórica aprobada en veranos anteriores próxima a caducar, con el consiguiente enfado de sus familias que no comprenden por qué desde su autoescuela no se propone a sus hijos e hijas para examinarse. Desde la asociación quieren desmarcarse de esa problemática y quieren señalar fundamentalmente a los padres que no son el problema si no el frontón donde se paran todas las quejas.

"En muchos casos este retraso provoca graves perjuicios laborales; alumnos que no pueden presentarse a oposiciones al ser requisito indispensable disponer del carnet de moto, o alumnos que no pueden trabajar en empresas de transporte de mercancías o de viajeros porque no pueden disponen de los permisos pertinentes al retrasarse sus exámenes.

Esta falta de exámenes está provocando que muchos profesores de autoescuela no pueden llegar a cumplir su jornada laboral y de prolongarse en el tiempo esta situación "muchas autoescuelas se verán obligadas a cesar su actividad", indican.

Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Palencia argumentan que "Es necesario implementar de forma urgente en la provincia de Palencia un calendario de exámenes acorde a la demanda real, teniendo en cuenta que en fechas estivales se ve notablemente incrementada. Pedimos a todas las instituciones Ayuntamiento, Diputación, Delegación del Gobierno, su implicación para resolver cuanto antes la grave situación por la que atraviesa el sector, garantizando el derecho seguir trabajando para poder cumplir las expectativas y necesidades de nuestros alumnos", concluyen.