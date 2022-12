Zunder Palencia - Hereda San Pablo Burgos: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de encadenar una nueva victoria en el 2º partido consecutivo fuera de casa en esta ocasión en la pista de COB (5º seguida), para seguir coliderando la clasificación junto a Andorra, nos viene ahora el que seguramente sea el partido más esperado por todos los palentinos en la presente LEB Oro 22/23. Recibimos a San Pablo Burgos. 5 años y 6 meses, o lo que es lo mismo 2.017 días después, Zunder Palencia y San Pablo Burgos se volverán a ver las caras. Y es que, ya ha llovido desde aquel 09/06/2017 donde se disputaba en Villamuriel de Cerrato, el último encuentro de la final del PO ascenso a ACB entre ambos conjuntos con victoria burgalesa y posterior ascenso a Liga Endesa. Será la primera vez que los burgaleses visiten el nuevo y remozado pabellón palentino tras la ampliación del aforo allá por 2018. Zunder Palencia y San Pablo Burgos llegan enrachados con 5 victorias seguidas. Se viene un precioso derby. Palencia es el colíder, equipo revelación de la LEB Oro e invicto en casa y Burgos aunque empezó en mala dinámica, ya está mostrando su gran potencial. Se avecina un ambientazo tremendo, con posiblemente lleno total en la comúnmente llamada “Caldera De Castilla”. Hereda San Pablo Burgos, cumple su 3º temporada en LEB Oro. Tras ascender en la 16/17 en Villamuriel, han pasado 5 temporadas en ACB y 6 campañas después vuelven a su lugar de origen, la LEB Oro.

Burgos es un equipo situado 5º en la tabla con 8 victorias y 3 derrotas (8-3). De sus 8 victorias, 5 han sido en casa y 3 a domicilio. Encadenan una gran racha de 5 victorias seguidas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos en LEB Oro contando el PO, datan de 7 partidos jugados ante ellos, con 2 victorias palentinas y 5 burgalesas (en Palencia 1-2 a su favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 4 enfrentamientos, 2 victorias para Palencia y 2 para Burgos (siendo en Palencia 1-1 el balance empatados). Fuera de casa, han vencido 3/5 encuentros, habiendo ganado a TAU, Albacete & Oviedo. Partido especial para Kacinas & Hermanson quienes volverán a jugar ante su ex equipo.

Vienen de GANAR a Cáceres (73-63) destacando Norelia con 22 de valoración.

Entrenados por Paco Olmos, cumple su 2º temporada al frente del equipo burgalés (1 completa, la presente y 1 no entera). Es un coach quien llegó mediada la pasada campaña cuando el equipo estaba en la zona de abajo en ACB, para intentar salvarlo procedente de Breogán (también en ACB) donde decidió unilateralmente abandonar la disciplina lucense en una polémica decisión que no sentó nada bien en tierras gallegas, cuando tenía al Breogán haciendo un auténtico temporadón. No consiguió el objetivo de salvar al conjunto burgalés descendiendo finalmente a LEB Oro. Es un entrenador con una dilatada trayectoria en el baloncesto centroafricano (Puerto Rico y México), quien llevaba 10 años sin entrenar en España. “Rookie” en la categoría. No sigue ningún jugador de la temporada pasada. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,9 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Hereda San Pablo Burgos:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 55): Luka Rupnik de 29 años y 1,86 altura. Medias: En 26 min; 11,6 puntos con 7 asistencias con 3 rebotes con 37% TC con 28% triples (7-25) y 88% TL (23-26)

Escolta: (Dorsal 15): Álex López de 31 años y 1,89 altura. Medias: En 24 min; 10 puntos con 3 rebotes con 42% TC con 40% triples (18-45) y 69% TL (16-23)

Alero: (Dorsal 23): Calvin Hermanson de 28 años y 1,98 altura. Medias: En 25 min; 10,8 puntos, 2 rebotes con 45% TC con 43% triples (24-55) y 58% TL (7-12)

Ala – Pívot: (Dorsal 0): Obi Enechionyia de 27 años y 2,05 altura. Medias: En 18 min; 6,2 puntos con 3,2 rebotes con 38% TC con 25% triples (9-36) y 55% TL (5-9)

Pívot: (Dorsal 24): Rasid Mahalbasic de 32 años y 2,10 altura. Medias: En 24 min; 11,6 puntos, 6,9 rebotes con 3,4 asistencias con 54% TC con 21% triples (3-14) y 83% TL (35-42) (5º reb totales) (3º reb defensivos) (5º valoracion)

Banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Base: (Dorsal 10): Gonzalo Corbalán de 20 años y 1,93 altura. Medias: En 13 min; 6 puntos con 1,5 rebotes con 42% TC con 10% triples (2-19) y 80% TL (16-20)

Base: (Dorsal 00): Rodrigo San Miguel de 37 años y 1,86 altura. Medias: En 20 min; 4,1 puntos con 3,3 asistencias con 2,5 rebotes con 28% TC con 25% triples (8-31) y 64% TL (11-17)

Base: (Dorsal 9): Álex Barrera de 30 años y 1,95 altura. Medias: En 20 min; 9,9 puntos con 1,6 asistencias con 56% TC con 47% triples (20-42) y 70% TL (7-10) (2º % T2) (5º % T3)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 7): Andrija Marjanovic de 23 años y 2,03 altura. Medias: Apenas 3 minutos en 7 partidos

Ala - Pívot: (Dorsal 25): Marc - Eddy Norelia de 29 años y 2,03 altura. Medias: En 15 min; 6,1 puntos con 4,7 rebotes con 48% TC y 64% TL (11-17)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 3): Mindaugas Kacinas de 29 años y 2,04 altura. Medias: En 18 min; 5,1 puntos con 2,6 rebotes con 38% TC con 30% triples (10-33) y 75% TL (6-8)

Pívot: (Dorsal 2): Joey Van Zegeren de 32 años y 2,08 altura. Medias: En 12 min; 6,4 puntos con 2,7 rebotes con 67% TC y 25% TL (4-16)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 80,6 pts. (4º) ptos recibidos; 67 pts. (1º) 2 pts (54%) (2º) 3 pts (34%) (5º) T. Libres (73%) (7º) reb totales (32,9) (7º) reb def. (22,1) (14º) reb ofens. (10,8) (1º) asist. (14,9) (5º) B. robados (7,8) (4º) B. perdidos (11,5) (11º) Faltas Cometidas (19,5) (14º) Faltas Recibidas (20,5) (10º)

PALENCIA ES:

- MEJOR DEFENSA

- 2º % T2

- LIDER REB.OFENSIVOS

Burgos (medias): ptos anotados; 79,5 pts. (5º) ptos recibidos; 73,7 pts. (7º) 2 pts (56%) (1º) 3 pts (32%) (10º) T. Libres (71%) (14º) reb totales (32,5) (9º)

reb def. (24,6) (5º) reb ofens. (7,9) (15º) asist. (17,7) (1º) B. robados (7) (7º) B. perdidos (10,5) (16º) Faltas Cometidas (19,5) (15º) Faltas Recibidas (21,2) (7º)

BURGOS ES:

- LÍDER % T2

- LIDER ASISTENCIAS

- 3º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA BURGOS Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

San Pablo es un equipo quien tiene el único objetivo de volver a ascender a la Liga Endesa. Para ello, gozan del que seguramente sea (junto con Andorra), el presupuesto más elevado de toda la LEB Oro. Presentan 12 jugadores de mucha calidad, habiendo fichado “a golpe de talonario” tal y como hemos comprobado con la última incorporación, la de Luka Rupnik. Llegan en el mejor momento de la temporada con 5 victorias seguidas, si bien es cierto que con mejores resultados que sensaciones de juego. El objetivo para los de Paco Olmos como digo, es volver a ascender a la máxima categoría. Si bien, no lo están teniendo nada fácil hasta el momento, aunque todo hace indicar que estarán luchando por ese ascenso hasta el último momento (ya sea en la LR o bien en un posterior PO). Presentan un ritmo de juego medio - bajo con pocas posesiones y largas. Es 12º en nº posesiones con 70,3 de media por choque.





LO MEJOR Y LO PEOR





Lo mejor: Burgos tras el descenso de ACB, no ha podido mantener a ninguna pieza ya que todos los jugadores han salido del club burgalés. El único que continua, es el coach Paco Olmos. Pero no cabe duda que se han reforzado con muchos jugadores de nivel, una mezcla de jugadores que conocen de sobra la categoría o van al alza, unido a jugadores “rookies” de mucha calidad. Es un plantel largo, muy competitivo. Es un conjunto muy fuerte sobre todo en ataque, donde circulan con mucha calidad el balón dominado los aros y cometiendo pocas pérdidas.





Lo peor: La plantilla si bien es cierto que es bastante extensa (con 11 o 12 jugadores), se ha confeccionado de tal manera que dependen mucho de 2-3 jugadores (o al menos esa es la sensación que se ve desde fuera). Es un auténtico equipazo donde cualquier jugador puede aparecer en cualquier momento, pero dependen mucho principalmente de su mejor pareja (Rupnik & Mahalbasic) a quien se les queda muy pequeña la categoría. A mayores, está el hecho de que la “sobrepresión” por ascender ronda el ambiente. Lo cierto es que si no lo consiguieran, sería una gran decepción visto el enorme desembolso económico que están haciendo. Pero esto es la LEB Oro, con mucho nivel esta campaña donde cualquier equipo puede complicarte la existencia.





LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR





ESTRELLA: LUKA RUPNIK / RASID MAHALBASIC





JUGADOR A SEGUIR: CALVIN HERMANSON





El partido se disputará este VIERNES 16 de Diciembre a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Carlos Javier García León → colegio castellano - manchego), (Asier Quintas Álvarez → colegio vasco) y (Jorge Caamaño Muñóz → colegio andaluz).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/f17c5445-56f1-4854-1a62-08dacd3c67c2