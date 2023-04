Zunder Palencia - Club Ourense Baloncesto: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras encadenar una nueva victoria, la tercera consecutiva, en el primero de los 2 encuentros seguidos que vamos a jugar en La Caldera De Castilla, continuamos a un partido de Andorra en esa lucha por el liderato de la LEB Oro y por ver quien se lleva el gato al agua y termina consiguiendo el ascenso a la ACB. Antes de visitar a San Pablo Burgos en ese bonito derbi fuera de casa, tenemos que recibir al equipo ourensano. Se cierra de este modo una intensa semana de partidos con jornada intersemanal en la liga. Recibimos a un clásico de la competición, Club Ourense Baloncesto. COB es un equipo que consiguió hace varias temporadas (en la 14/15) el ascenso a ACB (no concretado en los despachos), tuvo en la 17/18 muchos problemas y levantó un 1-14 en una histórica 2º vuelta para salvarse.

También llegó a en la siguiente campaña a la “Final Four” de Bilbao cayendo en el partido de Semi ante Palma. Descendieron a LEB Plata en la 20/21 en otro fatídico último partido decisivo y la pasada 21/22, volvieron a ascender al lugar donde mínimo por afición, categoría e historia de club deberían estar, que no es otro que la LEB Oro. Han configurado un plantel interesante. Sin embargo, actualmente se encuentran con problemas en la zona baja y mucha irregularidad en su juego. COB cumple su 18º temporada en LEB Oro sobre 27 totales de historia de la liga, siendo como decía un histórico de la competición y el 2º club con más temporadas jugadas tras Melilla.

COB es un equipo situado 12º en la tabla con 10 victorias y 17 derrotas (10-17). De sus 10 victorias, 8 han sido en casa y 2 a domicilio. Encadenan una buena racha de 4 victorias de los últimos 5 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 23 partidos jugados ante ellos, con 16 victorias palentinas y 7 orensanas (en Palencia 7-4 es el balance a favor de los nuestros). Fuera de casa, han vencido 2/13 encuentros, habiendo ganado únicamente a GBC y Albacete. Es uno de los 4 peores equipos a domicilio del campeonato. Partido especial para Seydou Aboubacar quién volverá a jugar ante sus ex.

Vienen de GANAR a Almansa (81-75) destacando Kuath con 17 de valoración. El precedente del partido de IDA en Ourense, fue victoria por 66-82 destacando Mc Grew con 22 de valoración.

Entrenados por Félix Alonso quien dio relevo en el banquillo a mitad de temporada a Guillermo Arenas. Arenas cumplía su 2º temporada al frente del equipo gallego. Es un coach quien llegó mediada la pasada campaña, para dar relevo a un Armando Gómez cesado por los malos resultados. La llegada de Arenas fue todo un revulsivo para que los gallegos volvieran a ascender a LEB Oro. Con mucha experiencia en los banquillos, había entrenado anteriormente en la liga a conjuntos como Oviedo & Huesca. Pero precisamente, los malos resultados provocaron su cese. El leonés Félix Alonso cuenta con mucha experiencia en banquillos y en ligas europeas como Portugal, Suecia o Polonia. Su última experiencia en LEB Oro fue entrenando a Palma (2 temporadas y media) donde conseguiría disputar una “Final Four”. Siguen 5 jugadores de la temporada pasada. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 28,4 años.

Vayamos a analizar la plantilla de COB:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 27): Augustas Peciukevicius de 31 años y 1,92 altura. Medias: En 20 min; 6,1 puntos con 3,8 asistencias con 3,1 rebotes con 40% TC con 28% triples (13-45) y 61% TL (24-39)

Escolta: (Dorsal 8): Fran Pilepic de 33 años y 1,93 altura. Medias: En 21 min; 9,5 puntos, 1,7 rebotes con 2,3 asistencias con 41% TC con 35% triples (46-129) y 91% TL (34-37)

Alero /Ala - Pívot: (Dorsal 13): José Nogués de 27 años y 2,04 altura. Medias: En 19 min; 4,9 puntos con 3,3 rebotes con 41% TC con 31% triples (22-71) y 63% TL (14-22)

Ala - Pívot: (Dorsal 11): Stojan Gjuroski de 31 años y 2,03 altura. Medias: En 24 min; 9,8 puntos con 2,7 rebotes con 42% TC con 41% triples (31-75) y 58% TL (10-17)

Pívot: (Dorsal 35): Kur Kuath de 25 años y 2,08 altura. Medias: En 20 min; 7,5 puntos, 5,3 rebotes con 70% TC y 60% TL (18-30)

Banquillo

Base: (Dorsal 9): Chaz Williams de 32 años y 1,75 altura. Medias: En 16 min; 6,4 puntos con 2,4 asistencias con 2,4 rebotes con 41% TC con 29% triples (16-54) y 92% TL (26-28)

Base: (Dorsal 5): Josep Cera de 20 años y 1,87 altura. Medias: En 13 min; 4,3 puntos con 1 asistencias con 34% TC con 29% triples (15-51) y 75% TL (15-20)

Escolta: (Dorsal 14): Ferran Ventura de 27 años y 1,86 altura. Medias: En 14 min; 3,7 puntos con 1,1 asistencias con 34% TC con 29% triples (23-77) y 90% TL (10-11)

Escolta: (Dorsal 1): Txemi Urtasun de 38 años y 1,93 altura. Medias: En 20 min; 10,7 puntos con 2,6 asistencias con 47% TC con 42% triples (12-28) y 90% TL (9-10)

Ala – Pívot: (Dorsal 12): Paco Del Águila de 23 años y 2,00 altura. Medias: En 19 min; 3,3 puntos con 3,7 rebotes con 37% TC con 38% triples (13-34) y 61% TL (11-18)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 2): Fahrudin Manjgafic de 26 años y 2,07 altura. Medias: En 23 min; 13,9 puntos con 4,6 rebotes con 45% TC con 31% triples (29-92) y 71% TL (41-57)

Pívot: (Dorsal 18): Seydou Aboubacar de 28 años y 2,07 altura. Medias: En 18 min; 6,5 puntos, 3,9 rebotes con 53% TC y 59% TL (37-62)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82,4 pts. (3º) ptos recibidos; 71,6 pts. (2º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (33%) (8º) T. Libres (76%) (3º) reb totales (32,9) (8º) reb def. (22,5) (14º) reb ofens. (10,3) (3º) asist. (14,6) (9º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,8) (17º) Faltas Cometidas (20,3) (11º) Faltas Recibidas (20,6) (9º)

PALENCIA ES:

- 3º MEJOR ATAQUE

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % T2

- 3º % TL

- 3º REB.OFENSIVOS

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

COB (medias): ptos anotados; 73,9 pts. (12º) ptos recibidos; 78,8 pts. (15º) 2 pts (51%) (6º) 3 pts (32%) (11º) T. Libres (69%) (15º) reb totales (31,7) (13º)

reb def. (23,2) (12º) reb ofens. (8,4) (14º) asist. (15,5) (4º) B. robados (4,8) (18º) B. perdidos (11,7) (10º) Faltas Cometidas (20,5) (9º) Faltas Recibidas (18,5) (17º)

COB ES:

- EL QUE MENOS BALONES ROBA

- 2º QUE MENOS FALTAS RECIBE

¿CÓMO LLEGA COB Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

COB es un equipo quien ha vuelto a LEB Oro, lugar donde le corresponde estar. El equipo gallego llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con buena racha de victorias conseguidas además ante rivales directos. Pero está siendo una campaña marcada sin duda por los problemas institucionales con muchos dimes y diretes, sumado a un ambiente convulso en la gestión del club ourensano. Mucha inestabilidad que está provocando que a pesar de ser un equipo con un buen presupuesto y armas para estar más arriba, no lo estén consiguiendo hoy en día.

El objetivo para los de Félix Alonso, en un principio era ambicioso (intentar conseguir luchar por las posiciones cabeceras de la tabla y por qué no, meterse en PO de ascenso a ACB o al menos lucharlo). Sin embargo, el equipo como comento se ha visto metido en la zona baja desde las primeras jornadas y no cabe duda, que el primordial objetivo es no repetir errores pasados e intentar certificar la salvación cuanto antes. Aún les queda trabajo por delante, pero está bien encarrilada y salvo catástrofe lo acabarán certificando. Presentan un ritmo de juego bajo con pocas posesiones y largas. ES EL 15º EQUIPO DE LA LIGA CON MÁS POSESIONES JUGADAS (69,8 POR PARTIDO).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: COB ha mantenido su buena base del ascenso de LEB Plata a LEB Oro, con la renovación de hasta 5 piezas importantes (Del Águila, Aboubacar, Ventura, Nogués, Fermí), casi la mitad de la plantilla. La otra mitad está compuesta bien por refuerzos de jugadores sin experiencia en la categoría como (Williams, Manjgafic, Kuath), o bien por jugadores fichados con experiencia en la liga (Peciukevicius, Pilepic, Gjuroski & Urtasun). La llegada de manera temporal de Jhornan Zamora supuso una gran ayuda durante el tiempo que estuvo en Ourense. Apostaron muy fuerte en LEB Plata por volver cuanto antes a la 2º división del basket nacional y están yendo de menos a más según avanza la campaña. Hay mimbres aun para seguir mejorando.

Lo peor: La plantilla si bien es cierto que es bastante extensa (con 11 o 12 jugadores), se ha confeccionado de manera bastante desequilibrada (o al menos esa es la sensación que se ve desde

fuera). El juego interior (especialmente en los 5s), era escaso. Mucha dependencia de Manjgafic, viendo además como Chapero fue renovado y terminó saliendo del club. Afortunadamente, la llegada de jugadores como Kuath paliaron en parte este déficit. COB ha visto como la defensa ha sido uno de sus grandes debes desde el principio (encajando demasiados puntos y además siendo el equipo que menos balones roba de toda la LEB Oro). Muy inconsistente con bastantes lagunas atrás. La salida de uno de sus mejores jugadores como era Shaun Willett, también supuso un revés importante. Deben mejorar a domicilio, pues son uno de los equipos con menos victorias fuera de casa. Y es que ganar partidos fuera del Pazo Paco Paz, se está convirtiendo en una tarea complicada.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: FAHRUDIN MANJGAFIC

JUGADOR A SEGUIR: KUR KUATH

El partido se disputará este DOMINGO 9 de Abril a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Francisco Javier Bravo Loroño → colegio vasco), (Juan Pablo Morales Gª - Alcaide → colegio madrileño) y (Nicolás Murillo Khon → colegio canario).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/d54deca3-fea5-4288-f475-08db2b6ff5fd