Melilla Sport Capital - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar la 10º victoria consecutiva liguera después del triunfo en casa ante Coruña (seguimos con la 2º mejor racha de victorias consecutivas en la historia del club en la liga), llegamos al final de una histórica primera vuelta. Y es que dependemos de nosotros mismos para jugar la Copa Princesa 2023 en La Caldera de Castilla ante nuestra afición. Todo pasa por vencer en Melilla en la última jornada. No hay de hecho, precedentes pasados tan buenos. Es la primera vez que comenzamos 15-1 de balance en las 14 temporadas disputadas en LEB Oro (ni siquiera el año del ascenso se comenzó con tan buen balance). Así que sin tiempo para celebraciones, hay que pensar en el siguiente rival en búsqueda de la cuarta final de Copa Princesa y la que sería, la tercera como local tras las disputadas ante Breogán y el propio Melilla. Visitamos la casa de Melilla. Hablar de Melilla Sport Capital, es hablar de historia viva de la liga. Es el único equipo que ha disputado las 27 ediciones que tiene de historia la LEB Oro. El decano o “el abuelo” en esta categoría quien a pesar de haber vivido en los últimos años, momentos turbulentos durante los veranos con bajada de presupuesto, continua un año más dando guerra. Lograron el ascenso a ACB en la 15/16 no materializado en los despachos, para por ejemplo 2 temporadas más tarde en la 17/18, quedarse a 1 único partido de haber ascendido de nuevo a ACB tras perder la final de aquel PO ante Manresa. Las últimas temporadas están siendo más duras y con menores recursos que antaño, lejos del PO.

Melilla es un equipo situado 14º en la tabla con 4 victorias y 12 derrotas (4-12). De sus 4 victorias, 4 han sido como local y 0 fuera de su feudo. Acumula una mala racha de 3 derrotas seguidas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 27 partidos jugados ante ellos, con 10 victorias palentinas y 17 melillenses (en Melilla 10-3 es el balance a favor de los norteafricanos). Es el equipo al que menos veces hemos ganado. En casa, han vencido 4/8 encuentros, habiendo ganado a Juaristi, COB, Valladolid y Castelló. Fuera de casa, es el peor visitante con 0/8 sin conocer aún el triunfo. Partido especial para Bamba Fall por jugar ante sus ex.

Vienen de PERDER en Cáceres (92-85) en un partido donde sobresalió Bamba Fall con 29 valoración. El precedente del partido de IDA en Melilla en la 21/22, fue derrota por (88-75) destacando Prince Ali con 20 de valoración.

La derrota ante Cáceres, ha supuesto el despido por parte de la directiva melillense de Óscar Lata quien se había hecho cargo del equipo en la presente temporada. El coach gallego volvía a entrenar en la liga, tras su experiencia con Huesca en la 2020/2021 y después de que la pasada 2021/2022 estuviera de entrenador ayudante de Sito Alonso en UCAM Murcia en ACB. Lata había dado relevo al sevillano Rafa Monclova quien llegó avanzada la temporada anterior, tras la histórica campaña 20/21 que llevó a cabo con un recién ascendido a Oro como era Real Murcia (llegando a ¼ final PO, quedándose cerca de avanzar a las semifinales). 3 temporadas seguidas estuvo al frente de los murcianos. El elegido para ocupar el banquillo de los melillenses, es un viejo conocido como Gonzalo García de Vitoria. Un entrenador clásico con criterio y con mucha experiencia en Leb Oro, quien tras 8 temporadas nada menos al frente del COB entrenó la pasada 21/22 a Alicante. Dejó un gran legado en tierras ourensanas destacando sin lugar a dudas, 2 grandes hazañas con el COB. El “ascenso” a ACB en la 14/15 ganando la final del PO al CB Breogán y la histórica – milagrosa salvación en la 17/18 con una gran remontada durante la 2º parte de la competición. Sólo habían renovado a 1 jugador (causando baja posteriormente). Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 25,6 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Melilla Sport Capital:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 6): Javi López de 23 años y 1,90 altura. Medias: En 25 min; 9,6 puntos con 2,1 rebotes con 4,2 asistencias con 33% TC con 31% triples (26-82) y 58% TL (17-29)

Alero/Escolta: (Dorsal 10): Guille Mulero de 25 años y 1,91 altura. Medias: En 21 min; 10,1 puntos con 2,9 rebotes con 47% TC con 20% triples (3-15) y 71% TL (20-28)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 17): Joan Pardina de 29 años y 2,02 altura. Medias: En 22 minutos; 4,7 puntos con 4,8 rebotes con 30% TC con 40% triples (12-30) y 63% TL (23-36)

Ala – Pívot: (Dorsal 12): Samu Rodríguez de 25 años y 2,02 altura. Medias: En 22 min; 8,6 puntos; 4,1 rebotes con 40% TC con 39% triples (22-56) y 64% TL (38-59)

Pívot: (Dorsal 24): Bamba Fall de 36 años y 2,15 altura. Medias: En 18 min; 8,9 puntos; 5,1 rebotes con 63% TC y 81% TL (26-32)

Banquillo

Base: (Dorsal 1): Pablo Rodrigo de 20 años y 1,92 altura. Medias: En 17 minutos; 11,2 puntos con 2 asistencias. 54% TC con 78% triples (15-19) y 66% TL (2-3)

Escolta: (Dorsal 21): Sergi Huguet de 20 años y 1,94 altura. Medias: En 17 minutos; 5,7 puntos y 1,1 asistencias con 40% TC con 36% triples (18-49) y 63% TL (7-11)

Base: (Dorsal 45): Bright Mensah de 30 años y 1,93 altura. Medias: Apenas 10 minutos en 1 único partido jugado

Alero: (Dorsal 7): Diego De Blas de 22 años y 1,98 altura. Medias: En 14 min; 2,7 puntos con 2,9 rebotes con 25% TC con 22% triples (8-36) y 66% TL (8-12)

Ala - Pívot: (Dorsal 20): Alex Thompson de 27 años y 2,03 altura. Medias: En 20 min; 9,8 puntos con 3,3 rebotes con 44% TC con 38% triples (27-70) y 80% TL (25-31)

Pívot: (Dorsal 8): Goncalo Delgado de 25 años y 2,04 altura. Medias: En 13 min; 6,1 puntos con 4 rebotes con 53% TC y 67% TL (27-40)

ESTADÍSTICAS

Melilla (medias): ptos anotados; 76,6 pts. (7º) ptos recibidos; 80 pts. (16º) 2 pts (48%) (16º) 3 pts (35%) (3º) T. Libres (69%) (15º) reb totales (34,8) (2º)

reb def. (24,8) (2º) reb ofens. (9,9) (3º) asist. (14,1) (10º) B. robados (5,1) (17º) B. perdidos (14,1) (4º) Faltas Cometidas (19,3) (17º) Faltas Recibidas (21,4) (5º)

MELILLA ES:

- 3º PEOR DEFENSA

- 3º PEOR % T2

- 3º % T3

- 2º REB. TOTALES

- 2º REB. DEFENSIVOS

- 3º REB. OFENSIVOS

- 2º QUE MENOS BALONES ROBA

- 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

Palencia (medias): ptos anotados; 82,2 pts. (3º) ptos recibidos; 69,8 pts. (3º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (34%) (5º) T. Libres (75%) (5º) reb totales (33,1) (8º) reb def. (22,8) (13º) reb ofens. (10,3) (2º) asist. (14,8) (5º) B. robados (7,6) (4º) B. perdidos (10,9) (14º) Faltas Cometidas (20,4) (12º) Faltas Recibidas (20,8) (7º)

PALENCIA ES:

- 3º ANOTACION

- 3º DEFENSA

- 3º % T2

- 2º REB.OFENSIVOS

¿CÓMO LLEGA MELILLA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

Melilla llega en uno de sus momentos más duros de la temporada (y me atrevería a decir, de los últimos años). Con una mala racha de juego y resultados, las bajadas presupuestarias que han venido sufriendo paulatinamente en los últimos 3-4 años los han hecho mella. Esta mala racha ha sido el causante del despido de Óscar Lata. Ahora se abre una etapa de esperanza e incertidumbre a la vez, con la llegada de Gonzalo para intentar salvar al equipo de un hipotético descenso a LEB Plata e intentar escalar posiciones. Su objetivo no cabe duda, es lograr la salvación. Hay muchos equipos hoy día metidos en la zona de abajo y seguro que pelearán hasta el final la mencionada salvación, a pesar de la alta competencia existente. El decano de la competición tiene que reinventarse y aferrarse por seguir en una LEB Oro, que conoce mejor que nadie desde la creación de la liga. Hasta ahora están jugando a un ritmo muy alto con muchas posesiones y cortas. ES EL 3º EQUIPO DE LA LIGA QUE JUEGA A MÁS POSESIONES POR PARTIDO CON UNA MEDIA DE 72,6 POR ENCUENTRO

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Hablar de Melilla, es hablar del decano de la competición. Los melillenses siempre conforman plantillas competitivas y esta campaña a pesar de las bajadas presupuestaria, han intentado reforzarse con interesantes jugadores dentro de sus posibilidades. Habían renovado únicamente a 1 jugador (Rakocevic) pero llegó a un acuerdo de desvinculación para irse a Alicante mediada la temporada. Han llegado jugadores nacionales ya sea con años de experiencia en la liga o bien en crecimiento (Pardina, Rodríguez, Huguet, De Blas, López, Mulero y Rodrigo) sumado a jugadores no nacionales contrastados y en crecimiento (Delgado y Fall) o bien a debutantes en la categoría de calidad (Mensah & Thompson). Es un equipo muy fuerte en el rebote y con bastante amenaza desde 6,75.

Lo peor: Melilla ha visto una temporada más como se mantenía e incluso reducía más si cabe, un presupuesto que ya sufrió una clara disminución durante la pandemia en las campañas anteriores. Lo cual sin duda los ha condicionado, ya que no han podido reforzarse como nos tenían acostumbrados hace no tantos años vista. Parece que han quedado atrás las campañas de gloria económica y las temporadas donde los melillenses gozaban de uno de los presupuestos más altos de la categoría. Su plantilla ha bajado prestaciones paulatinamente, perdiendo año a año buques insignia como los (Agada, Matulionis, Sidibé, Uclés, Kamba, Wintering, Chapela, Llorca, Rakocevic, etc). La plantilla ha experimentado demasiados cambios desde el inicio con varias entradas y salidas (situación muy similar a la anterior edición) lo cual ha generado poca estabilidad y se suma a todos los problemas ya sabidos y mencionados. Aún están a tiempo de escalar posiciones y reaccionar, ya que queda entera toda una segunda vuelta de competición.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: BAMBA FALL

JUGADOR A SEGUIR: ALEX THOMPSON

El partido se disputará este VIERNES 20 de Enero a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (Juan Pablo Morales Gª - Alcaide → colegio madrileño) y (Alejandro Calvo Aceña → colegio castellano - leonés). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/f2072c84-1866-464a-4d5b-08dae348f6f1