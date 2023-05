Leyma Coruña - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de volver a la senda de la victoria tras un gran triunfo en casa ante Estudiantes (lo que nos hace seguir invictos en La Caldera De Castilla con 17 partidos ganados de 17 jugados), ya solo restan 2 encuentros para la finalización de la liga regular. Andorra sigue sin fallar y nos saca 2 partidos. Si no hay un sorpresón mayúsculo, ascenderán la próxima jornada a ACB. Pero nosotros tenemos que seguir apurando las opciones mientras las matemáticas no digan lo contrario y sobre todo, afrontar los PO si los jugáramos con la total de las garantías. Visitamos a Leyma Coruña, una edición más uno de los máximos favoritos en intentar el salto a ACB. Estaba llevando a cabo una primera vuelta e inicio de segunda bastante irregular, pero actualmente es el 3º clasificado y será sin duda uno de los máximos favoritos para subir a Liga Endesa en el play off de ascenso. Leyma cumple su 15ª temporada en la liga y no cabe duda, se trata de un clásico de la competición.

Coruña es un equipo situado 3º en la tabla con 22 victorias y 10 derrotas (22-10). De sus 22 victorias, 13 han sido en casa y 9 fuera. Encadenan una gran racha de 4 triunfos de los últimos 5 jugados. Desde que llevan en Leb Oro, es muy habitual verlos jugar el play off ascenso a ACB. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos contando el PO, datan de 25 partidos jugados ante ellos, con 16 victorias palentinas y 9 coruñesas (en Palencia 10-3 a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 20 enfrentamientos, 7 victorias para Coruña y 13 Palencia (en Palencia 8-2 a nuestro favor). En casa, han vencido 13/16 encuentros, habiendo perdido únicamente ante Lleida, GBC y Andorra.

Vienen de PERDER en Cáceres (102-94) destacando Diagne con 20 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por (89-82) destacando Alec Wintering con 27 de valoración.

Entrenados por Diego Epifanio “Epi”. El entrenador burgalés tras su estancia de 2 temporadas con San Pablo Burgos en ACB (habiendo conseguido ascender con el equipo de su tierra a la máxima categoría), volvió a conseguir un ascenso a ACB (con el Breogán la 20/21) donde además hizo doblete (ganando la Copa Princesa). Procede de Estudiantes donde llevó a la F4 de Girona al club estudiantil jugando la gran final por el ascenso, pero cayendo ante un Girona quien sería el que ascendiera. Entrenador joven pero de mucho carácter y gran valía. Busca ahora con Coruña un tercer ascenso, en su ya gran palmarés hasta el momento. Viene a dar relevo a un Sergio García quien estuvo 3 temporadas completas regentando el banquillo herculino. Han renovado 3 jugadores. Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 26,8 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Leyma Coruña:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 8): Goran Filipovic de 26 años y 1,83 altura. Medias: En 21 min; 8,9 puntos con 3,2 rebotes con 3,6 asistencias con 40% TC con 33% triples (35-106) y 85% TL (53-62)

Escolta/Base: (Dorsal 9): Olle Lundqvist de 23 años y 2,01 altura. Medias: En 18 minutos; 8 puntos con 2,9 rebotes con 50% TC con 36% triples (12-33) y 82% TL (52-63)

Alero: (Dorsal 23): Yunio Barrueta de 30 años y 1,96 altura. Medias: En 25 min; 14,1 puntos y 4,6 rebotes con 37% triples (80-215) con 41% TC y 82% TL (74-90)

Ala - Pívot: (Dorsal 57): Álex Galán de 23 años y 2,07 altura. Medias: En 16 min; 3,8 puntos con 2,8 rebotes con 48% TC con 44% triples (8-18) y 60% TL (31-51)

Pívot: (Dorsal 24): Lotanna Nwogbo de 29 años y 2,05 altura. Medias: En 21 minutos; 9,9 puntos y 4,8 rebotes. 52% TC (121-229) y 69% TL (73-105) (LIDER faltas cometidas)

Banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Base: (Dorsal 30): Álex Hernández de 33 años y 1,89 altura. Medias: En 8 minutos; 2,1 puntos y 1,9 asistencias con 28% triples (2-7) 33% TC y 86% TL (13-15)

Base: (Dorsal 3): Pau Isern de 21 años y 1,89 altura. Medias: Apenas 4 minutos jugados en 20 partidos

Escolta: (Dorsal 22): Aleix Font de 25 años y 1,95 altura. Medias: En 19 min; 10,3 puntos con 2,3 rebotes con 54% TC con 47% triples (44-93) y 75% TL (40-53) (3º % T3)

Escolta: (Dorsal 7): Ingus Jakovics de 30 años y 1,86 altura. Medias: En 18 min; 8,3 puntos con 4,1 asistencias con 40% TC con 41% triples (50-122) y 80% TL (76-95) (4º perdidas)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 33): Djordje Simeunovic de 28 años y 2,01 altura. Medias: En 16 minutos; 5,8 puntos con 3,8 rebotes con 48% TC con 18% triples (10-54) y 51% TL (23-45)

Ala - Pívot: (Dorsal 10): Javi Vega de 35 años y 2,05 altura. Medias: En 24 minutos; 7,8 puntos con 3,3 rebotes. 37% TC, 32% en triples (46-140) con 81% TL (47-58)

Pívot: (Dorsal 12): Atoumane Diagne de 24 años y 2,15 altura. Medias: En 15 minutos; 8,1 puntos con 5,7 rebotes. 67% TC (91-135) y 63% TL (61-96) (3º % T2)

ESTADÍSTICAS

Coruña (medias): ptos anotados; 84,7 pts. (1º) ptos recibidos; 76,8 pts. (8º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (35%) (2º)

T. Libres (74%) (5º) reb totales (34,8) (3º)

reb def. (24,5) (2º) reb ofens. (10,3) (3º) asist. (17,6) (1º) B. robados (7,6) (2º) B. perdidos (14,4) (2º) Faltas Cometidas (23,7) (1º) Faltas Recibidas (21,6) (3º)

CORUÑA ES:

- LIDER ANOTACION

- 3º % T2

- 2º % TRIPLES

- 3º REB. TOTALES

- 2º REB. DEFENSIVOS

- 3º REB. OFENSIVOS

- LIDER ASISTENCIAS

- 2º ROBOS

- 2º PERDIDAS

- LIDER FALTAS COMETIDAS

- 3º FALTAS RECIBIDAS

Palencia (medias): ptos anotados; 82,3 pts. (4º) ptos recibidos; 72,5 pts. (2º) 2 pts (53%) (4º) 3 pts (34%) (5º) T. Libres (75%) (3º) reb totales (32,7) (9º) reb def. (22,7) (15º) reb ofens. (10) (4º) asist. (14,9) (8º) B. robados (7,6) (3º) B. perdidos (10,8) (17º) Faltas Cometidas (20,2) (12º) Faltas Recibidas (20,4) (9º)

PALENCIA ES:

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % TL

- 3º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA CORUÑA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El entrenador burgalés Diego San Epifanio “Epi” ha aterrizado en el banquillo coruñés, avalado por su gran trayectoria pasada en el equipo de su ciudad o bien en clubes históricos como son Breogán y Estudiantes. En una temporada muy irregular con más derrotas de las que todos esperábamos conforme a la plantilla confeccionada, parece que la dinámica ha cambiado en la segunda vuelta. Llegan en un gran momento con las mencionadas 4 victorias de los últimos 5 jugados y en un gran estado anímico y de juego actualmente. El objetivo no es otro que certificar esas posiciones cabeceras (asegurar la 3º plaza o bien como mucho quedar 4º clasificados), manteniendo el factor pista a favor en la primera eliminatoria del PO ascenso a ACB. A partir de ahí, a por la F4 a final de temporada. La intensidad y el nerviosismo son las armas a favor y en contra de los coruñeses, quienes cuentan con un arsenal en ataque tremendo y mucha calidad en su roster. En ataque, es un equipo que juega a muchas posesiones y ritmo alto con bastante anotación y buenas transiciones, pero que también es capaz de hacer daño en estático valiéndose y sacando muchas ventajas en el juego P&R con sus interiores y putbacks. El rebote es otra de sus grandes bazas contando con un poderío tremendo. ES EL EQUIPO DE LA LIGA QUE JUEGA A MÁS POSESIONES POR PARTIDO CON UNA MEDIA DE 74,5 POR ENCUENTRO. Destacar también, que ES EL EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MÁS TL ANOTA POR PARTIDO (17,2) Y EL QUE MÁS TL INTENTA (23,2).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: El fichaje de Epi es un seguro. Además, una grandísima plantilla de las mejores de la competición de nuevo y cuyos 12-13 jugadores presentan un nivel muy elevado. Vuelve a ser una campaña más, de los equipos con más físico de la categoría y con mayor estatura (1,97 cms de media). Físico, ritmo, potencia y mucha calidad sobre todo en sus exteriores. 3 renovaciones de jugadores básicos (Hernández, Vega y Diagne), a los cuales se han sumado piezas que conocen la liga y siguen al alza (Lundqvist, la vuelta de Nwogbo, Font y Galán) mezclado con 5 debutantes de gran calidad (Filipovic, Barrueta, Isern, Jakovics y Simeunovic). No dependen de ninguna super estrella y es un equipo a priori quizás, más compensado que campañas pasadas.

Lo peor: La irregularidad es el santo y seña habiéndose convertido en bastante habitual durante las últimas temporadas, hecho el cual seguramente esté impidiendo que los coruñeses opten a mayores metas. Es un equipazo con buen proyecto solvente económico detrás y una afición fiel que sin ser la más numerosa de la categoría, sí que ha ido poblando cada temporada “in crescendo” el Palacio de Los Deportes coruñés. Capaz de lo mejor pero también de lo peor. Aunque no ha acontecido de momento y exagerando un poco la percepción, digamos que son capaces de ganar a auténticos cocos pero capaces también de perder ante el colista a la jornada siguiente. Parece que año tras año se repite en tierras gallegas “el Día de la Marmota” o temporada de la Marmota mejor dicho. Y es que, las expectativas cada campaña son elevadas. Si ganan en regularidad (la cual

tienen hoy día), no cabe duda que cuentan con mimbres para llegar muy alto y pujar absolutamente por todo en lo que queda de temporada y sobre todo en los ilusionantes PO. ¿Será el año en Coruña de dar por fin un golpe sobre la mesa?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: YUNIO BARRUETA

JUGADOR A SEGUIR: ALEIX FONT

El partido se disputará este DOMINGO 14 de Mayo a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Guillermo Ríos Marcos → colegio gallego), (Juan Ramón Hurtado Almansa → colegio melillense) y (Rodrigo Palanca Page → colegio madrileño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/5a10f477-cc85-4a0f-0137-08db460d9d52