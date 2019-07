Kevin Larsen: "Creo que merecía jugar en ACB, pero ahora estoy centrado en ganar con Palencia"

Kevin Larsen (17/07/1993, Copenhague-Dinamarca, 2,08m) ha sido el cuarto fichaje del Chocolates Trapa Palencia para la próxima temporada.

Entre 2012 y 2016 jugó con los Colonials de la Universidad de George Washington. Tras terminar sus estudios firmó por el Lille Métropole de la Liga Pro B francesa y a mitad de esa misma temporada se fue al Mittledeutscher BC Weibenfels de la ProA alemana. La pasada campaña fichó por el Retabet Bilbao Basket con quienes logró el ascenso a la ACB y donde promedió 8,4 puntos y 4,6 rebotes.

Marcos Rojo ha podido hablar con Kevin Larsen para Cope Palencia.

M.R: Buenas tardes, Kevin. ¿Cómo fué tu firma con Chocolates Trapa Palencia?

K.L: Fue fácil firmar con Palencia. Hablé con el entrenador y me gustó lo que me dijo. Me gustó la forma en que Palencia jugó el año pasado y sus increíbles fans, así que fué fácil.

M.R: ¿Qué recuerdos tienes de tu estancia en Bilbao?

K.L: Solo tengo buenos recuerdos con los increíbles compañeros de equipo de Bilbao y sus increíbles seguidores.

M.R: ¿Te dolió no poder jugar este año en ACB?

K.L: Por supuesto, estoy un poco triste por no jugar con ellos en la ACB, creo que me merecía la oportunidad. Pero ahora estoy centrado en ganar con Palencia y dar el 100% por esta camiseta.

M.R: ¿Cómo fueron tus conversaciones con Carles Marco?

K.L: Hablé con el entrenador, me contó su filosofía para mí y para el equipo y me gustó lo que dijo. Así que estoy muy feliz de poder jugar para él.

M.R: ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad?

K.L: Creo que mi mayor calidad es ofensiva, puedo jugar muy bien en el poste bajo, tirar bien y también pasar muy bien.

M.R: ¿Conoces a tus nuevos compañeros de equipo Daniel Rodriguez, Mindaugas Kacinas o Sango Niang? ¿Qué piensas de ellos?

K.L: No los conozco personalmente, pero estoy emocionado de jugar con ellos y que consigamos buena química. Daniel Rodriguez o Jordi Grimau son muy buenos jugadores, así que estoy emocionado de jugar junto a ellos.

M.R: ¿Qué esperas para esta temporada?

K.L: Esta temporada el objetivo es ganar, como siempre. Jugaré en un gran equipo de baloncesto y daré el 100% por la camiseta para que podamos hacer que los fans se sientan orgullosos.

M.R: ¿Conoces la ciudad de Palencia?

K.L: Realmente no conozco la ciudad, pero estoy emocionado por conocerla.

M.R: ¿Entonces contento con los seguidores que tiene tu nuevo equipo?

K.L: Jugué en Palencia y los fans fueron increíbles y muy ruidosos, así que no puedo esperar a que estén de mi lado en ese ambiente increíble.

M.R: Para terminar, ¿un jugador de la NBA al que admiras?

K.L: Mi jugador favorito es Nikola Jokic, me gusta cómo juega al baloncesto y lo habilidoso que es.