Juaristi ISB - Zunder Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras perder en casa ante Alicante en un partido que tuvo de todo y donde no pudimos certificar el factor cancha a favor, tenemos una nueva y última oportunidad de poder cerrarlo si somos capaces de ganar en la pista de un Juaristi quien se juega la vida en la última jornada de liga, ya que necesita la victoria para conseguir la salvación en la categoría. Dependemos de nosotros mismos, pero si perdiéramos habría que fijarse en el resultado de otros partidos, principalmente Girona, OCB y Coruña. Por tanto, prácticamente solo vale ganar. Toca visitar a uno de los equipos más humildes de la categoría como es Juaristi y a buen seguro, el presupuesto más austero de toda la LEB Oro. Juaristi es un recién ascendido a la LEB Oro cumpliendo su 2º temporada en su historia en la liga, siendo un clásico de la LEB Plata donde suma hasta 10 temporadas. Es un verdadero milagro que una localidad de apenas 15.000 habitantes esté jugando en la 2ª división del basket nacional.

Juaristi es un equipo situado 15º en la tabla con 12 victorias y 21 derrotas (12-21). De sus 12 victorias, casi todas ellas (10) han sido como local donde se muestran muy fuertes y únicamente (2) han sido a domicilio. Acumula una buena racha de 2 victorias seguidas y de 3 ganados de los últimos 4 jugados. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 3 partidos jugados ante ellos, con 3 victorias palentinas y 0 guipuzcoanas (en Azpeitia 0-1 es el balance a nuestro favor). En casa, han vencido 10/16 encuentros, siendo uno de los equipos más fiables en su pista, habiendo ganado entre otros a Estudiantes & Granada, lo cual dice mucho de su fuerza cada vez que juegan como locales.

Vienen de GANAR en Huesca (74-89) en un partido donde sobresalió Hanzlik con 18 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue victoria por (84-72) destacando la dupla Dani Rodríguez y Juan Rubio, ambos con 22 de valoración.

Entrenados por Iñaki Jiménez quien está realizando un gran trabajo en tierras azpeitiarras. El jovencísimo entrenador guipuzcoano con apenas 37 años, aterrizó en la 2019/2020 y cumple su 3º campaña al frente del equipo. En su palmarés cuenta con 2 Copas LEB Plata consecutivas y un ascenso a LEB Oro. Tiene una brillante carrera como coach por delante y ya de hecho, lo está demostrando. Siguen hasta 7 jugadores de la temporada pasada. Tienen 8 debutantes en la liga. La media de edad es de 22,7 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Juaristi ISB:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 5): Beñat Hevia de 27 años y 1,81 altura. El base donostiarra sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 4º temporada en el equipo y debutando en la liga. Un PG con mucho oficio, gran asistente con buena visión de juego y buen entendimiento del P&R. A mejorar su lanzamiento desde el TL. Conforma una buena pareja de bases junto a Cissoko. Medias: En 21 minutos; 4,6 puntos con 3,2 asistencias con 35% TC con 35% triples (33-92) y 72% TL (21-29)

Escolta: (Dorsal 27): Ibon Guridi de 30 años y 1,93 altura. Sigue de la temporada pasada cumpliendo ya nada menos que su 11º temporada en el equipo. Es el capitán. 2º temporada en la liga. Es un jugador esencial en el bloque no sólo dentro de la pista, si no también fuera, por su liderazgo para el grupo así como intensidad y saber hacer. Es muy buen penetrador y lanzador a media distancia (desde el triple le cuesta más y no se suele prodigar a tirar de 3). Debe mejorar desde el 4,60. El pegamento de los vascos y hombre de confianza del entrenador. Medias: En 16 minutos; 6,2 puntos con 2,4 rebotes con 49% TC y 23% triples (6-26) con 54% TL (36-66)

Escolta/Alero: (Dorsal 2): Ondrej Hanzlik de 20 años y 1,95 altura. El exterior checo es otra de las cesiones por parte de Baskonia, que repiten en Juaristi para la 21/22, cumpliendo su 2º campaña en los vascos y debutando en la liga. Con buena envergadura, tiene la polivalencia suficiente como para jugar de alero si lo requiere el partido. Ayuda mucho en el rebote y es muy fiable en los lanzamientos, siendo además un buen defensor. Una de las perlas del basket checo internacional en categorías inferiores con su selección. Tiene un futuro prolífico por delante de seguir así. Ojo porque a pesar de lo joven que es, algún ojeador del draft de la NBA, ya le tiene en su radar. Forma una gran dupla de “2s” junto a Pavel Savkov. Medias: En 24 minutos; 10,4 puntos con 1,5 asistencias con 3,3 rebotes con 42% TC con 35% triples (59-167) y 80% TL (44-55)

Escolta/Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 10): Manex Ansorregui de 20 años y 1,94 altura. Otro de los renovados del ascenso de Plata a Oro. Debuta en la liga. Salió de las categorías inferiores de los azpeitiarras. Ha sido uno de los grandes pilares la temporada pasada en LEB Plata (siendo MVP de la Final del PO). A pesar de su joven edad, ya cuenta con experiencia y está asumiendo responsabilidad a marchas forzadas, con bastante acierto. Un gran porvenir y una pinta tremenda. A mejorar su amenaza 6,75, muy pobre hasta ahora. Jugando al “falso 4” en el small ball vasco. Uno de los hombres importantes en la rotación exterior o las veces que ha salido en el quinteto inicial en plena progresión ahora mismo. Medias: En 18 minutos; 8,4 puntos con 3,9 rebotes con 51% TC con 11% triples (3-27) y 66% TL (57-86)

Pívot: (Dorsal 21): Menno Dijkstra de 25 años y 2,12 altura. El center holandés procede de Menorca. Con años de experiencia en Plata (también jugando para el Basquet Girona de Marc Gasol), debuta en la liga. Es la torre del equipo. Un siete pies quien cuenta con amenaza desde 6,75 y es bastante dinámico. Buen reboteador ayudado por su gran altura. Buen físico y grandes movimientos en el poste bajo. Interesante pareja física de “5s” junto a Mendiola. Medias: En 20 minutos; 6,7 puntos con 3,9 rebotes con 48% TC con 31% triples (23-73) y 84% TL (21-25)

Banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Base: (Dorsal 25): Sidy Cissoko de 18 años y 1,98 altura. Gran cesión por parte de Baskonia de ACB (máxima categoría en la cual ya ha debutado) la del base francés, una de las perlas de la cantera vitoriana. El jovencísimo PG a pesar de su corta edad, ya está demostrando la gran calidad y físico que atesora.

Con un desparpajo tremendo, está sorprendiendo por su buen hacer cuando aún no llega siquiera a edad senior y acaba de cumplir, la mayoría de edad. Debuta en la liga. Sigue creciendo en una liga tan dura como esta. A mejorar, sus % y amenaza desde 6,75 así como desde el 4,60 y las pérdidas de balón. Pero seguro que lo irá puliendo con el paso del tiempo. Es uno de los grandes pilares del equipo. Le espera una carrera muy brillante en este deporte y muchos años de éxitos. Medias: En 22 minutos; 10,5 puntos con 2,3 asistencias con 42% TC con 25% triples (27-105) y 60% TL (79-130) (LIDER pérdidas)

Base: (Dorsal 7): Ierai Aizpitarte de 21 años y 1,80 altura. Renovado de la campaña anterior, cumpliendo su 3º temporada en el equipo y debutando en la liga. Un base muy joven quien tiene que seguir trabajando para seguir creciendo. Cumple la función de 3º base del equipo y refuerzo en los entrenamientos. Medias: Apenas 7 minutos

Escolta/Alero: (Dorsal 6): Pavel Savkov de 20 años y 2,00 altura. El talentoso exterior ruso cedido por Baskonia, sigue de la temporada pasada debutando en la liga. La pasada 20/21 fue uno de los jugadores claves de los donostiarras en el ascenso a Oro. Muchos puntos en sus manos y buen primer paso para sacar ventajas en las penetraciones. Polivalencia para poder jugar en el “2” y en el “3”. Capacidad de llevar a su par al poste por su altura. Mucha amenaza exterior y manos rápidas en defensa. Otro jugador con gran porvenir y carrera brillante por delante. Medias: En 23 minutos; 12,4 puntos con 2,5 rebotes con 42% TC con 38% triples (57-150) y 84% TL (70-83)

Alero/Escolta: (Dorsal 35): Rodrigo Seoane de 22 años y 2,02 altura. Alero alto fichado procedente de Navarra en LEB Plata. 2º temporada en la liga (anteriormente experiencia con Marín en la 19/20). Jugador ourensano que es polivalente pudiendo jugar también, al “2”. Tiene experiencia en EBA. Debe seguir formándose e irá mejorando año a año pues tiene mucho futuro por delante. Aporta en varias facetas del juego y ha experimentado una gran mejoría desde el triple. Es un “3” de rotación. Medias: En 14 minutos; 3,9 puntos con 1,9 rebotes con 44% TC con 40% triples (21-52) y 83% TL (15-18)

Ala - Pívot: (Dorsal 8): Iñigo Royo de 22 años y 2,00 altura. Interesante AP cantera de Baskonia. Continúa de la campaña pasada, debutando en la liga. Se trata de un interior con buen lanzamiento a media distancia quien sigue mejorando desde el triple y ayuda en lo que se le pide. Jugador interior de rotación quien ha crecido según ha avanzado la campaña. Medias: En 19 minutos; 7,4 puntos con 3,5 rebotes con 46% TC con 33% triples (31-92) y 61% TL (21-34)

Pívot: (Dorsal 13): Sergio Mendiola de 25 años y 2,12 altura. Buen refuerzo el del center alicantino llegado procedente de Melilla donde empezó la temporada 21/22, pero salió del equipo antes del cierre de mercado de fichajes. 3º temporada en la liga. Varios años de experiencia en todas las categorías FEB. Se trata de un “5” sin rango de tiro, de poste bajo, siendo gran reboteador y con grandes movimientos y fiabilidad cerca del aro. En defensa, intimida. Se complementa bien con Dijkstra dando una rotación interior al “5”, más que válida. Medias: En 16 min; 7 puntos con 4,1 rebotes con 62% TC y 45% TL (5-11)





ESTADÍSTICAS

Juaristi (medias): ptos anotados; 76,5 pts. (13º) ptos recibidos; 79,8 pts. (14º) 2 pts (53%) (5º) 3 pts (34%) (11º) T. Libres (68%) (18º) reb totales (30,8) (12º) reb def. (22,2) (14º) JUARISTI ES EL PEOR % TL, ÚLTIMO EN ROBOS reb ofens. (8,6) (9º) Y 3º EN PÉRDIDAS asist. (12,6) (13º) B. robados (5,5) (18º) B. perdidos (13,7) (3º) Faltas Cometidas (20) (8º) Faltas Recibidas (19,5) (9º)

Palencia (medias): ptos anotados; 77,5 pts. (10º) ptos recibidos; 75,4 pts. (4º) 2 pts (52%) (10º) 3 pts (34%) (10º) T. Libres (73%) (8º) reb totales (32) (7º) reb def. (23,3) (6º) reb ofens. (8,7) (7º) asist. (11,9) (15º) B. robados (5,9) (15º) B. perdidos (12,7) (7º) Faltas Cometidas (18,5) (15º) Faltas Recibidas (19,8) (7º)

¿CÓMO LLEGA JUARISTI Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Iñaki Jiménez está haciendo historia al mando de la nave vasca con las Copas LEB Plata y ascenso a Oro conquistados. Su fichaje se adecua bastante al modelo e idiosincrasia del club, con jugadores jóvenes y

en proyección. Llegan en un gran momento de forma en este tramo final de la temporada en búsqueda de intentar conseguir la salvación. Su objetivo no puede ser otro, que intentar la mencionada salvación y es que cuando cuentas con un presupuesto tan limitado y tan pocos recursos, como decía al principio… es un auténtico MILAGRO que estén compitiendo y dando guerra en LEB Oro. No lo tendrán fácil ante Palencia, pero están en el buen camino sin duda, plantando mucha batalla a los rivales y su pista es un auténtico fortín. Es un equipo muy difícil de superar y muy peleón durante los 40 minutos (sobre todo en casa) ya que nunca se va de los partidos y compite prácticamente hasta el final siempre.





LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: El no tener miedo a nada y la confianza con la que han afrontado su nueva andadura en la LEB Oro. Han mantenido el bloque nacional que les dio el ascenso la temporada pasada y a ello, han sumado unos buenos mimbres en forma de fichajes o cesiones de jugadores jóvenes, y con años de experiencia en la categoría. Hacen de su pabellón un fortín donde es muy difícil ganar. Imponen un ritmo de juego muy alto intentando desarbolar al rival. El simple hecho de competir como lo están haciendo en la liga con sus recursos, es para quitarse el sombrero. Pocos equipos más humildes y trabajadores hay que ellos. Si enciman consiguen la salvación, será un milagro y premio al gran trabajo realizado durante toda la campaña.

Lo peor: La inexperiencia global en la categoría, podría haber supuesto un problema a la hora de luchar por la salvación cuando el resto de equipos aprietan. Pero ellos, no han sido menos. Lo han suplido con juventud, energía y carácter, a pesar de que no cuentan con una gran estrella experimentada en la plantilla donde apoyarse si las cosas se tuercen. Es el roster con media de edad más baja de toda la liga (22 años) y ello puede jugar un arma de doble filo. Ya que por un lado, tiene cosas positivas como la intensidad, energía, etc de los jugadores. Pero por otro lado, puede conllevar elementos negativos como la mencionada falta de experiencia, en momentos cumbres de la temporada cuando se juegan las habichuelas (¿lo notarán en la decisiva última jornada, o no?. Ningún jugador sobrepasa la barrera de los 30 años. Llama la atención su contraste entre jugar en casa y hacerlo fuera. En casa, de los mejores equipos de toda LEB Oro. Sin embargo, fuera de casa apenas han ganado 2 partidos sobre 17 totales. En el hipotético caso de que descendieran, probablemente esas bajas prestaciones a domicilio nos ayudarían a explicarlo. La lesión de Thiam para toda la temporada supuso un contratiempo, pero la paliaron con la llegada de Mendiola quien está ayudando bastante.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: PAVEL SAVKOV / ONDREJ HANZLIK

JUGADOR A SEGUIR: SIDY CISSOKO

El partido se disputará este VIERNES 20 de Mayo a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (José María Olivares Bernabeu → colegio catalán), (Eduard Colomer Castelló → colegio catalán) y (Elena Espiau Guarner → colegio aragonés). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-0d3fb90a-b237-45a9-17bd-08da2e634c5a