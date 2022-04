ICG Força Lleida - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar una dura derrota en casa ante Oviedo en un mal 4Q que nos condicionó una victoria la cual estuvo encarrilada durante 35-37 minutos y que provoca que el factor cancha quede muy abierto y ahora, esté algo más complicado (aunque seguimos dependiendo de nosotros ya que somos 4º), el calendario no para. Nos viene otro partido importante donde necesitamos ganar si o si, para romper la mala dinámica de 2 derrotas seguidas. Visitamos a uno de los equipos clásicos de la LEB Oro, Força Lleida. Llevan una temporada absolutamente espectacular, siendo seguramente el equipo revelación del curso. Cumplen su 10º campaña en LEB Oro. La pasada 20/21 descendieron en la pista a LEB Plata, pero intercambiaron sus derechos deportivos con el Barca B para mantener su plaza en LEB Oro.

ICG Força Lleida es un equipo situado 3º en la tabla con 20 victorias y 9 derrotas (20-9). De sus 20 victorias, 13 han sido como local y 7 fuera de su feudo. Acumula una mala racha de 2 derrotas en los últimos 3 encuentros. Han renovado alguna pieza clave sumando grandes refuerzos. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos contando el PO, datan de 22 partidos jugados ante ellos, con 16 victorias palentinas y 6 ilerdenses (en Lleida 3-7 es el balance a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 17 enfrentamientos, 13 victorias para Palencia y 4 para Lleida, (siendo en Lleida 2-6 el balance para nosotros). En casa, han vencido 13/15 encuentros, siendo de los mejores locales de la liga junto a Estudiantes.

Vienen de PERDER en Huesca (86-84) sobresaliendo Mark Hughes con 23 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia, fue derrota por (62-63) destacando Roberts Blumbergs con 29 de valoración.

Entrenados por el jovencísimo ilerdense de 31 años, Gerard Encuentra, a quien le espera un futuro brillante. Encuentra dirigió como primer entrenador durante 5 años seguidos al otro club de la ciudad (CB Pardinyes), a quien cogió en EBA y lo consiguió ascender a LEB Plata manteniéndole 2 temporadas seguidas lejos de los puestos de descenso. Ahora, le ha llegado la gran oportunidad de entrenar a un club con mucha historia (ha firmado 2 años) y de momento ya está demostrando que hay mucha madera de coach ahí. Da relevo a un clásico de los banquillos como es, Gustavo Aranzana. Sólo siguen 2 jugadores de la temporada pasada. Tienen hasta 4 debutantes en la liga. La media de edad es de 24,9 años.

Vayamos a analizar la plantilla de ICG Força Lleida:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 5): Thomas Schreiner de 35 años y 1,95 altura. Base austriaco quien vuelve a la categoría, fichado procedente de Austria (Kapfenberg). Cumple su 4º temporada en la liga. En su palmarés, figuran dos ascensos a ACB con Andorra (13/14) y Bilbao (18/19). Alto y físico, es internacional absoluto con Austria y destaca por sus asistencias y recuperaciones. Puede incluso jugar de escolta y compenetrarse con el base en la dirección. Buen tirador de TL y de triples. Tira más de 3 que de 2. Completo. Es un seguro en la dirección y uno de los bases más estables de la liga. Medias: En 28 min; 7,4 puntos con 3,1 rebotes y 5,1 asistencias con 37% TC con 33% triples (38-115) y 90% TL (48-53) (2º asistencias)

Base: (Dorsal 10): Juani Marcos de 22 años y 1,88 altura. Joven exterior argentino cedido por el Barca B debutando en la liga. Tiene una proyección tremenda a pesar de su jovencísima edad. Ya lo demostró en LEB Plata la 20/21 consiguiendo el ascenso con el conjunto blaugrana. Se trata de un jugador muy activo, con buen primer paso en la penetración, buen asistente, amenaza desde el T3 sin ser un especialista y fiable desde el 4,60. Tiene una gran lectura en el P&R. Jugador clave desde su aterrizaje. Su llegada a Lleida e inscripción en la liga, ha sido toda una odisea, dilatándose en el tiempo al no tener el pasaporte comunitario. Medias: En 24 min; 9,3 puntos con 2,1 rebotes y 2,9 asistencias con 38% TC con 30% triples (17-56) y 86% TL (19-22)

Escolta: (Dorsal 3): Mark Hughes de 24 años y 1,93 altura. Talentoso refuerzo el del americano procedente de La Roda en LEB Plata donde hizo una gran campaña pasada, siendo de los mejores anotadores. Debuta en la liga. Exterior con muchos puntos en sus manos y grandes % de acierto desde la larga distancia, puede anotar desde diferentes rangos y posiciones, ayudando en el rebote así como jugando también para el equipo. A mejorar algo el TL. Una de las grandes referencias anotadoras exteriores y el único “2” puro del roster. Medias: En 24 min; 12,6 puntos con 3 rebotes con 50% TC, 47% triples (51-107) y 79% TL (54-68) (LIDER % T3)

Alero/ Ala - Pívot: (Dorsal 24): Michael Carrera de 29 años y 1,96 altura. Renovación importantísima la del venezolano quien fue sin duda la gran referencia catalana la pasada 20/21 en su debut, sobresaliendo y de qué forma en la categoría, llegando mediada la campaña. 2º temporada en la liga. Muy completo y polivalente para poder jugar de “4” sin ningún problema, posteando a su par si se le da la ocasión sacando ventajas. Internacional absoluto con su selección. Buen físico para ir fuerte hacia la canasta en las penetraciones, incisivo en el rebote y buen defensor. Aunque debe mejorar desde el 6,75, entiende muy bien el P&P abriéndose para lanzar desde fuera y tiene buen rango de tiro y acierto a media distancia. Está seguramente, en el punto de mayor madurez de toda su carrera deportiva. No cabe duda que es LA GRAN ESTRELLA del equipo y una de las GRANDES ESTRELLAS DE LA LEB ORO. Medias: En 27 minutos; 17,1 puntos con 7,5 rebotes con 29% triples (29-97) con 46% TC y 77% TL (127-165) (2º anotación) (2º reb.totales) (2º reb.defensivos) (LIDER faltas recibidas) (2º valoración)

Pívot: (Dorsal 0): Ibou Badji de 19 años y 2,18 altura. Joven center cedido por el Barca B debutando en la liga. Tiene una proyección tremenda a pesar de su jovencísima edad. Ya lo demostró en LEB Plata la 20/21 consiguiendo el ascenso con el conjunto blaugrana y de hecho, ya se han pasado algunos scouters de equipos NBA quienes están siguiendo de cerca a la joven perla senegalesa. Excelente reboteador, mucho físico para jugar por encima del aro, con gran envergadura y muy fiable cerca de la canasta con buenos %. Eso sí, sin rango de tiro 6,75. Debe seguir mejorando desde el 4,60. La gran referencia en la pintura ilerdense. Medias: En 20 minutos; 8,4 puntos con 4,2 rebotes con 58% TC y 67% TL (38-56) (2º tapones) (3º mates)

Banquillo

Base: (Dorsal 8): Albert Lafuente de 22 años y 1,83 altura. El jugador ilerdense, vuelve a casa tras su cesión en Clavijo LEB Plata, donde estuvo las 2 últimas temporadas. 5º temporada en la liga. Jugador de la casa con capacidad anotadora y que sigue progresando. Mucho margen de mejora en el 4,60. Es el último jugador en la rotación exterior cumpliendo la función de 3º base, pero jugó bastantes minutos por la tardanza en la llegada de Juani Marcos. Medias: En 15 minutos; 4,9 puntos con 1,5 asistencias con 36% TC con 41% triples y 54% TL (12-22)

Alero/Escolta: (Dorsal 6): David Cuellar de 24 años y 1,94 altura. Interesante refuerzo el del jugador ilerdense, procedente de Villarrobledo en LEB Plata donde estuvo 2 años. Debuta en la liga. Con varios años de experiencia tanto en Plata como en EBA, es un gran trabajador con polivalencia para poder jugar al “2” que aporta intangibles, rebote y mucha defensa. No es un perfil de jugador quien luzca en las estadísticas, pero es uno de los pegamentos del equipo. Medias: En 12 min; 1,7 puntos con 1,9 rebotes con 46% TC, 18% triples (3-16) y 30% TL (3-10)

Alero: (Dorsal 7): Miguel González de 23 años y 2,01 altura. Llega en calidad de cedido procedente de Baskonia, tras disputar la pasada temporada con Real Canoe. Sigue creciendo y en progresión. 3º temporada en la liga. Buena muñeca para anotar desde fuera, ayuda mucho al rebote y es fiable desde el TL, aportando también en defensa. Debe ganar en regularidad para dar el salto definitivo. Tras una temporada algo por debajo de las expectativas que había puestas en él con los madrileños, está teniendo un gran rendimiento siendo un jugador importante en el perímetro. Medias: En 26 minutos; 8,4 puntos con 4,1 rebotes con 1,4 asistencias con 40% TC con 36% triples (48-131) y 81% TL (18-22)

Alero: (Dorsal 40): Matej Kavas de 25 años y 2,03 altura. Buen refuerzo el del alero esloveno procedente de Valladolid. Se trata de un tirador puro, alero alto con mucha capacidad de anotar y buen rango de tiro. Por su altura puede jugar incluso al “falso 4”. 2º temporada en la liga. Fue internacional en categorías inferiores de su selección. Aporta polivalencia y abre el perímetro. Eso sí, irregular en su rendimiento. Jugador de rotación. Medias: En 12 min; 4,5 puntos con 1,4 rebotes con 46% TC, 27% triples (13-48) y 57% TL (8-14)

Ala – Pívot: (Dorsal 15): Ignacio Rosa de 22 años y 2,05 altura. Interior gaditano quien llega a Lleida tras haber jugado con Huesca la pasada 20/21. 3º temporada en la liga. Función clara de “4 abierto” con buen IQ baloncestístico y gran capacidad para anotar desde fuera donde es especialista. Tiene que seguir complementando su juego y ganar en experiencia. Da minutos de descanso en la rotación y su minutaje ha ido creciendo conforme pasa la temporada. Un jugador muy importante. Medias: En 19 min; 10,2 puntos con 4 rebotes con 46% TC con 34% triples (30-87) y 70% TL (54-77)

Pívot: (Dorsal 32): Shaquille O´Neale Cleare de 29 años y 2,06 altura. Comenzó la temporada sin equipo y Lleida ha vuelto a fijarse en él (regresando una campaña más), firmando a mediados de noviembre. Cumple su 3º temporada en la liga (todas con Lleida). No tiene muchos centímetros pero tiene mucho poderío físico para bregar en la pintura. Buen primer paso, buen reboteador, jugador atlético y corpulento. Juega muy bien P&R. Aunque eso sí, no tiene rango de tiro. Lo vimos mejorar bastante en los TL la campaña anterior. Jugador importante en el center ilerdense haciendo una buena pareja con Badji. Medias: En 14 minutos; 7,9 puntos con 3,7 rebotes con 62% TC y 60% TL (12-20)

ESTADÍSTICAS

Lleida (medias): ptos anotados; 81,4 pts. (1º) ptos recibidos; 78,9 pts. (11º) 2 pts (53%) (5º) 3 pts (35%) (6º) T. Libres (73%) (8º) reb totales (33,2) (4º) LLEIDA ES LIDER ANOTACIÓN reb def. (24,6) (3º) Y 3º REBOTES DEFENSIVOS reb ofens. (8,6) (10º) asist. (14,5) (6º) B. robados (5,9) (15º) B. perdidos (12,6) (11º) Faltas Cometidas (18,6) (14º) Faltas Recibidas (19,6) (5º)

Palencia (medias): ptos anotados; 77,1 pts. (11º) ptos recibidos; 74,9 pts. (5º) 2 pts (52%) (9º) 3 pts (34%) (8º) T. Libres (72%) (13º) reb totales (32) (7º) reb def. (23,1) (7º) PALENCIA ES 2º QUE MENOS ASISTENCIAS DA reb ofens. (8,9) (7º) Y 3º QUE MENOS FALTAS COMETE asist. (11,8) (17º) B. robados (5,8) (16º) B. perdidos (12,5) (10º) Faltas Cometidas (18,4) (16º) Faltas Recibidas (19,6) (6º)

¿CÓMO LLEGA LLEIDA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El coach ilerdense Gerard Encuentra se ha hecho cargo del equipo catalán y está demostrando que a pesar de ser exultantemente joven, tiene un potencial enorme. Está sabiendo sacar un gran jugo a una plantilla con quien a priori no se contaba estuviera tan arriba en la tabla. El equipo no llega en su mejor momento en cuanto a resultados, pero no es menos cierto que la campaña que están realizando es sencillamente brillante y a día de hoy, optan absolutamente a todo. El gran objetivo inicial tras los precedentes de la pasada 20/21 con el descenso deportivo (no confirmado en los despachos), no era otro que conseguir cuanto antes la salvación matemática, la cual tienen más que cerrada. A partir de ahí, con la cantidad de victorias que llevan, hay que pensar en retos mayores. Tienen a un 90-95% certificado, ser uno de los 8 equipos que van a jugar PO de ascenso a ACB.

Por tanto, el objetivo principal hoy día es luchar por quedar entre los 5 primeros, para tener factor campo a favor en la primera eliminatoria. Yendo 3º y sacando 3 victorias al 6º, lo tienen también casi en el bolsillo.

El estilo de juego es atractivo. Muchos jugadores que son capaces de anotar con facilidad con un ritmo bastante alto a tanteadores elevados, con varios jugadores que son capaces de generar mucho juego en forma de asistencias. El dominio del rebote (sobre todo defensivo), es otro de sus grandes pilares. Eso si, la defensa no es la de campañas pasadas. Conceden bastantes puntos atrás (quizás por la forma y estilo de juego mencionado). ES EL 3º EQUIPO DE LA LEB ORO QUE MÁS TRIPLES ANOTA POR PARTIDO (8,8) Y EL 4º EQUIPO QUE MÁS TRIPLES INTENTA (24,7 POR ENCUENTRO).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: La llegada de un coach “rookie” como Encuentra podía albergar dudas en tanto en cuanto, no es fácil adaptarse y entrenar en una liga tan dura como es la LEB Oro. Pero para nada ha sido así. Al revés. Sin duda, está siendo uno de los principales estandartes que explican el espectacular crecimiento de los ilerdenses. El otro estandarte no cabe duda, ha sido la continuidad de un Michael Carrera quien ya demostró grandeza de jugador top la pasada 20/21 y está explotando aun más si cabe en la 21/22 como super estrella de la liga la cual se le queda bastante pequeña. Lo acompañan, una plantilla joven pero con mucho hambre por conseguir cosas importantes. La afición está ilusionada y contenta, poblando de nuevo como antaño las gradas del mítico Barris Nord.

Lo peor: Hoy en día, es complicado poner un “pero” al competitivo equipo catalán. Muy fiables en casa donde únicamente han dejado escapar 2 victorias y bastantes fiables también fuera de su pabellón. Quizás, pueda surgir la duda de si van a aguantar este “tirón” y esta excelente racha en lo que queda de campaña (todo apunta a que si) y sobre todo, como rendirán en unos PO donde tendrán factor pista a favor casi seguro, pero habrá mucho nivel. Eso sí, llegarán sin presión y pudiendo dar más de un susto. Falta un poco de veteranía en el grupo tras la retirada del eterno capitán Miki Feliu, pero lo suplen con otros elementos. Si son capaces de aguantar ese tirón en la parte final del campeonato, y ser como hasta ahora regulares, cuidado porque no tienen límites y pueden conseguir lo que se propongan. Necesitan que Michael Carrera no se vaya de los partidos (anímicamente), ya que hay veces que se desconecta y está más centrado en el arbitraje que en su propio juego. Con un Carrera centrado en PO, ojito!

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: MICHAEL CARRERA

JUGADOR A SEGUIR: MARK HUGHES / IBOU BADJI

El partido se disputará este VIERNES 22 de Abril a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Germán Francisco Morales Ruíz → colegio andaluz), (Jorge Baena Criado → colegio catalán) y (Fernando Ibáñez García → colegio castellano manchego). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-0190311d-4314-45b8-c35f-08da13237f49