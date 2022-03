EasyCharger Palencia - Leyma Coruña: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar la derrota más abultada de la temporada en Granada (36 puntos abajo) siendo además, por un lado la derrota más abultada de las 13 temporadas del club en LEB Oro y por otro, la derrota más abultada en los 22 años de historia del club en partido oficial, la liga no para. La cargazón del calendario sigue siendo TREMENDA, ahora con jornada entre semana. Toca olvidar este mal partido y centrarse en lo que nos viene. Sin tiempo para lamentaciones, hay que pensar en el siguiente rival. Recibimos a Leyma Coruña, una edición más uno de los máximos favoritos en intentar el salto a ACB. Hasta ahora, está llevando a cabo una campaña muy irregular, pero tiene mimbres de sobra para optar a todo. Leyma cumple su 14ª temporada en la liga y es sin duda, un clásico de la competición.

Coruña es un equipo situado 5º en la tabla con 13 victorias y 10 derrotas (13-10). De sus 13 victorias, 8 han sido en casa y 5 fuera. Encadenan una mala racha de 2 derrotas de los últimos 3. Desde que llevan en Leb Oro, es muy habitual verlos jugar el play off ascenso a ACB. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos contando el PO, datan de 23 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 9 coruñesas (en Palencia 8-3 a nuestro favor). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 18 enfrentamientos, 7 victorias para Coruña y 11 Palencia (en Palencia 6-2 a nuestro favor). Fuera de casa, han vencido 5/11 encuentros, habiendo ganado en pistas muy difíciles como Granada, Girona o Castelló. Partido especial para Sergio García al jugar ante el equipo con quien consiguió ascender en la pista a ACB.

Vienen de GANAR a Huesca (83-65) destacando Nick Ward con 23 valoración. El precedente del partido de IDA en Coruña, fue derrota por 105-93, destacando Blumbergs con 21 de valoración.

Sergio García, cumple su 3º temporada regentando el banquillo coruñés y tras estar como 2º entrenador de Guipúzcoa en ACB las anteriores 2 campañas a las órdenes de Porfi Fisac y Valdeolmillos. Viejo conocido en Palencia. No en vano, con él conseguimos el ascenso no concretado en los despachos a ACB en la 15/16 y jugar la final del PO en la 16/17. Ha dado relevo a Gustavo Aranzana quien estuvo 2 temporadas anteriores en tierras gallegas. Han renovado 3 jugadores. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 28 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Leyma Coruña:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 30): Álex Hernández de 32 años y 1,89 altura. Importante fichaje el del murciano procedente de Real Murcia, con quien logró jugar un histórico PO ascenso a Liga Endesa. Cumple su 5º temporada en la liga. Experiencia en ACB durante 6 campañas. Se trata de un base con gran IQ, muy buen pasador, director y con visión de juego a lo que suma su gran lectura en el P&R, su capacidad para penetrar y su fiabilidad desde el 4,60. A mejorar su tiro exterior y desde 6,75, a veces inconsistente. Es uno de los pilares del equipo. Un lujo para esta categoría y complementándose estupendamente con Mo, coincidiendo ambos últimamente en el quinteto sobre todo fuera de casa. Medias: En 22 min; 7,4 puntos con 3,8 asistencias con 41% TC con 32% triples (15-46) y 88% TL (30-34)

Base/Escolta: (Dorsal 6): Mo Soluade de 26 años y 1,96 altura. Formado en la cantera de Unicaja, el británico es un clásico de la liga. Fichado procedente de Breogán donde consiguió el ascenso a ACB. Internacional con Gran Bretaña. 7º temporada en la liga. En Burgos anteriormente consiguió otro ascenso más a la ACB en la 16/17. Jugador muy interesante, con mucho futuro por delante que cada temporada aporta más en el juego. Destaca por sus fiables % de tiro (sobre todo de triples), además es un gran recuperador de balones y gran físico con un enorme 1vs1. Buena envergadura. Experiencia ACB. Conforma junto a Álex, una de las mejores parejas de bases de la competición. Medias: En 25 min; 6 puntos con 2,1 rebotes con 2,7 asistencias con 38% TC con 37% triples (35-93) y 75% TL (3-4) (LIDER robos)

Alero: (Dorsal 1): Johan Lofberg de 26 años y 1,99 altura. Gran fichaje el de este alero sueco, quien vuelve a la liga procedente de la 2º de Francia (Vichy). Experiencia anteriormente en OCB, Breogán y Palma. 4º temporada en la liga. Puede anotar por dentro y por fuera. Mucha clase y técnica individual, además ayuda en el rebote y con decisión en acciones de penetración hacia el aro. Quizás no es un experto tirador pero ha mejorado y de qué manera, sus % acierto sobre todo en 6,75. Muy completo. Su único “pero” es que tiene que seguir mejorando su defensa para que no lo condicione. Internacional absoluto con su selección. Uno de los mejores aleros comunitarios no nacionales de la categoría y referente exterior herculino. Eso si, quizás su temporada está yendo de más a menos. Medias: En 22 min; 10,2 puntos y 2,7 rebotes con 37% triples (34-90) con 44% TC y 78% TL (29-37)

Ala - Pívot: (Dorsal 10): Javi Vega de 34 años y 2,05 altura. Renovado de la campaña anterior, tras disputar con Burgos anteriormente en ACB y LEB Oro, sus últimas 5 temporadas. El madrileño, ascendió a ACB con San Pablo Burgos en la 16/17. 7º temporada en la liga. Tiene experiencia en Leb Oro ya que jugó además de Burgos, hace años en (Hospitalet, León y Melilla). Acumula hasta 9 temporadas en ACB (Fuenlabrada y Burgos). Es un 4 con buenos fundamentos en la zona y además con buena mano lo que le hace peligroso desde el tiro de 6,75. Ayuda en el rebote. Mucha entrega, calidad y ha mejorado mucho su % TL. Uno de los mejores “4” nacionales y de toda la liga, siendo su experiencia básica en los coruñeses dentro y fuera de la pista. Medias: En 25 minutos; 8,1 puntos con 3,9 rebotes. 47% TC, 50% en triples (43-86) con 87% TL (21-24) (LIDER % T3)

Pívot: (Dorsal 21): Atoumane Diagne de 23 años y 2,15 altura. A priori, era un fichaje arriesgado el de Diagne con mucha incertidumbre, pero está demostrando afortunadamente que las lesiones parecen cosa del pasado. Demostró durante años pasados en las filas del filial del Barca en la LEB Oro, lo gran jugador que es. Lamentablemente ha vivido últimamente un auténtico calvario con las lesiones. Ha estado parado e inactivo, nada más y nada menos que 20 meses por una lesión de gravedad unida al parón COVID antes de fichar por Coruña. 5º temporada en la liga. Sano es un jugador diferencial en la categoría, con un físico espectacular. Una lástima que se parara su gran progresión. Siete pies con grandes condiciones defensivas, enorme taponeador y reboteador, intimida mucho a su par y en ataque lee muy bien el P&R. Muy fiable cerca del aro. A mejorar, el %TL y su cargazón de faltas. Poco a poco va cogiendo confianza y está demostrando la calidad que atesora. Medias: En 13 minutos; 7,4 puntos con 5,2 rebotes. 70% TC (56-80) y 54% TL (13-24) (LIDER % T2)

Banquillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Base: (Dorsal 12): Augustas Peciukevicius de 30 años y 1,92 altura. El base lituano sigue de la temporada pasada. 4º temporada en la liga (anteriormente 15/16 con Burgos). Base alto con experiencia en ligas bálticas. Jugador descarado que ayuda en el rebote por su altura y sobre todo es muy buen pasador, debiendo mejorar su tiro exterior, cosa que está haciendo. Base más director que anotador si bien es cierto que, con sus penetraciones saca puntos fáciles. Gran físico y buen defensor. A mejorar el 4,60. Tuvo una lesión muy grave durante la pasada 20/21 rompiéndose el Tendón de Aquiles y afortunadamente ya está de vuelta tras 1 año lesionado. Medias: En 12 min; 2,5 puntos con 1 asistencia con 66% TC y 50% TL (1-2)

Escolta/Base: (Dorsal 22): Zach Monaghan de 29 años y 1,88 altura. Gran renovación la del “hijo pródigo”. El talentoso americano sigue en Coruña (por 3º vez en periodos diferentes), cumpliendo su 6º temporada en el equipo y 6º en la liga. Base con mucha capacidad para asistir, versátil y gran penetrador con buena mano. Tiene una espectacular visión de juego y le gusta jugar a ritmo alto en los partidos. Es un lujo poder disfrutar de él en la liga. Polivalencia para jugar al “1”. Su juego y nombre es vital para Coruña, debido a que es un emblema y faro en la ciudad herculina. Jugador muy fiable en los finales clutch de los encuentros. Medias: En 21 min; 8,9 puntos con 2,9 asistencias con 38% triples (33-85) con 43% TC y 81% TL (43-53)

Escolta/Alero: (Dorsal 25): Chris Ndow de 28 años y 2,01 altura. Interesante fichaje el de este exterior noruego procedente de la 2º francesa (Boulazac). Debuta en la liga. Con bastante experiencia tanto en la liga de su país como en USA, es internacional absoluto con Noruega. Polivalencia para jugar tanto al “2” como al “3”. Posee un físico privilegiado para aguantar los contactos, ayudando mucho al rebote y con bastantes puntos en sus manos. Sólido defensor. Está demostrando desde el primer día, que es un exterior quien va a aportar mucho al equipo. Viene de hacer su mejor partido. Medias: En 20 min; 12,3 puntos con 3,3 rebotes con 60% TC, 70% triples (7-10) y 100% TL (2-2)

Escolta: (Dorsal 5): Kadre Gray de 24 años y 1,86 altura. Interesante refuerzo el de este “2” canadiense procedente de Canadá CBL (Ottawa) del mismo equipo que Ward, con quien compartió vestuario la pasada campaña. Debuta en la liga. Se trata de un escolta con perfil claro de “shooter”, mucha amenaza exterior y bastantes puntos en sus manos. Muy vertical hacia el aro penetrando a canasta en los 1vs1 y fiable desde el TL. Jugador quien debería ser importante en la rotación exterior gallega, pero lleva una temporada bastante mediocre, esperándose bastante más de su rendimiento. Medias: En 14 min; 5,3 puntos con 1,7 rebotes con 37% TC con 29% triples (14-47) y 84% TL (38-45)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 14): Mikel Sanz de 23 años y 2,00 altura. Alero alto. Refuerzo procedente de Melilla. 2º temporada en la liga. Aporta ambición y mucho trabajo al puesto de “3”, pudiendo además jugar como “falso 4”. Polivalente, ha llegado a debutar en ACB con GBC. Buen físico, no tiene mala mano desde 6,75, de hecho cuenta con buenos %. Además ayuda en el rebote. Último jugador en la rotación exterior y de momento, con poca incidencia en el juego pero importante a nivel vestuario. Medias: En 10 minutos; 3 puntos con 1,4 rebotes con 53% TC con 40% triples (10-25) y 66% TL (2-3)

* EN PRINCIPIO ES BAJA POR LESIÓN Ala - Pívot: (Dorsal 00): Ashley Hamilton de 33 años y 2,01 altura. Fichaje de vuelta a la liga y a Coruña el de este AP británico (nacido en Alemania pero de nacionalidad británica), quien recala de nuevo en tierras herculinas procedente de Inglaterra (Patriots) tras jugar en A Coruña la 19/20. Experiencia en España también con Manresa y en la liga EBA. 2º temporada en la liga. Jugador activo en ambas zonas que puede jugar por dentro y por fuera y muy difícil de defender. Es móvil y versátil y seguro en poste bajo. Buena muñeca desde media y larga distancia (aunque de momento desacertado en sus % T3). Medias: En 19 min; 10,7 puntos con 4 rebotes con 27% triples (10-36) con 44% TC y 80% TL (36-45)

Ala – Pívot/Pívot: (Dorsal 7): Roeland Schaftenaar de 33 años y 2,10 altura. Excelente fichaje el del holandés quien procede de Cáceres tras realizar una gran temporada pasada. 6º temporada en la liga habiendo pasado anteriormente por La Palma y Breogán. Grandísimo jugador que puede jugar por dentro y por fuera. De hecho, a pesar de su altura es un jugador algo atípico porque no se mueve demasiado por la zona, si bien es cierto que ha ido entrando más con el paso de los años. Se abre con efectividad para el lanzamiento exterior (y tiene un gran tiro exterior a media y larga distancia). Muy móvil y técnicamente depurado. Es un 4,5 muy efectivo, buen reboteador y también es capaz de anotar en el poste o tras P&R. A día de hoy no estamos viendo ni de lejos su mejor versión, y al igual que Gray, su temporada está siendo bastante decepcionante para su gran calidad, aunque en su favor hay que decir que tiene mucha competencia interior. Medias: En 13 min; 3,4 puntos con 3,2 rebotes con 44% TC, 0% triples (0-5) y 73% TL (17-23)

Pívot: (Dorsal 44): Nick Ward de 24 años y 2,03 altura. Uno de los GRANDES FICHAJES DEL PRESENTE CURSO en la LEB Oro. “LA BESTIA”. Procedente de Canadá CBL (Ottawa). Debuta en la liga. Se trata de un center de muchos kilos pero que domina a su antojo la zona, con un poderío reboteador y un físico absolutamente fascinante a pesar de no tener demasiada estatura (excelente en put backs) y un radio de acción total en poste bajo con grandes % cerca del aro (aunque sin casi rango de tiro exterior). Acumula ya 4 MVP´s semanales. Domina muchas facetas estadísticas. Gran juego por encima del aro y rapidez para finalizar los P&R. Su impacto ha sido bestial ya desde la Jr1, rápida adaptación y sin duda está siendo la gran estrella coruñesa y uno de los jugadores que más están dando que hablar en la competición. Debe mejorar mucho eso sí, sus % desde TL (ha fallado nada menos que 70TL). Medias: En 21 minutos; 15,7 puntos y 8 rebotes. 64% TC (135-209) y 52% TL (76-146) (LIDER rebotes totales) (2º reb defensivos y ofensivos) (3º mates) (LIDER faltas recibidas) (2º valoración)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 77,2 pts. (10º) ptos recibidos; 75,2 pts. (5º) 2 pts (52%) (8º) 3 pts (33%) (9º) T. Libres (73%) (8º) reb totales (31,4) (11º) reb def. (22,2) (12º) PALENCIA ES 3º CON MENOS ROBOS reb ofens. (9,3) (5º) asist. (11,6) (15º) B. robados (5,7) (16º) B. perdidos (11,9) (11º) Faltas Cometidas (18,6) (15º) Faltas Recibidas (20,1) (4º)

Coruña (medias): ptos anotados; 81,5 pts. (4º) ptos recibidos; 76,1 pts. (6º) 2 pts (54%) (4º) 3 pts (38%) (2º) T. Libres (70%) (15º) reb totales (33,1) (5º) reb def. (24,3) (4º) CORUÑA ES 2º % T3 Y 3º ROBOS reb ofens. (8,8) (8º) asist. (14,5) (7º) B. robados (7,3) (3º) B. perdidos (13,6) (4º) Faltas Cometidas (19,8) (7º) Faltas Recibidas (19,9) (9º)

¿CÓMO LLEGA CORUÑA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2021/2022?

El entrenador vasco Sergio García, sigue comandando el proyecto en Coruña tras su paso por ACB como entrenador ayudante de Guipúzcoa. Es un entrenador que conoce perfectamente la categoría. A sus 7 años de experiencia como entrenador ayudante de Natxo Lezkano en Palencia, se suma su liderazgo como entrenador principal en la mencionada 2015/2016 donde consiguió ascender con Palencia Baloncesto a la ACB, para a la temporada siguiente tras no concretarse el ascenso, jugar la final de los PO ante Burgos en 2016/2017. En Coruña sigue aplicando un estilo de juego muy definido, el cual está basado en el físico y gran defensa en casi todos sus jugadores. La defensa y sobre todo el cierre del rebote (con el sobresaliente Nick Ward como estandarte), suponen las grandes premisas principales del equipo gallego. En ataque, es un equipo que juega en muchas ocasiones a ritmo alto con bastante anotación y buenas transiciones, pero que también es capaz de hacer daño en estático valiéndose y sacando muchas ventajas, en la mencionada figura de Nick Ward con las continuaciones P&R y putbacks. Coruña no llega en su mejor momento de victorias y sensaciones siendo muy irregular, pero siempre peligrosos. Su principal objetivo sin duda a principio de campaña, era volver a pelear por esas 2 plazas de ascenso a ACB. A día de hoy, parece muy complicado y tendrán que intentar asegurar los PO los cuales aun no tienen cerrados y a partir de ahí, intentar conseguir el factor pista a favor en la primera eliminatoria de dicho PO. Destacar que ES EL 2º MEJOR EQUIPO EN eFG% (55,4%) Y 3º MEJOR EN TRUE SHOOTING TS% (58,4%).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Una grandísima plantilla (aunque quizás no la super plantilla del año pasado) de las mejores de la competición y cuyos 12-13 jugadores, presentan un nivel muy elevado. Vuelve a ser una campaña más, de los equipos con más físico de la categoría y con mayor estatura (1,97 cms de media con todos jugadores incluidos los playmakers, sobrepasando con creces el 1,80 de altura). Físico, ritmo y potencia liderando las operaciones por una parte el ídolo herculino Zach Monaghan y por otra, el letal Nick Ward en la pintura. La recuperación de Peciukevicius para el tramo final de campaña, es una gran noticia.

Lo peor: Las lesiones lamentablemente han estado presentes desde la pasada temporada y los han condicionado desde mediados - finales de la 20/21 y también en la 21/22. Los asuntos personales con salida de Blackwell y las gravísimas lesiones de Barro & Peciukevicius fueron un duro traspiés. Además y a pesar de que han acertado de pleno con la llegada de Ward para suplirlos, las 2 salidas de jugadores esenciales en la pintura como Lotanna Nwogbo y Gary Mc Ghee hicieron mucho daño y no son tan fáciles de cubrir. Han llevado a cabo una apuesta muy arriesgada con un Diagne quien parece totalmente recuperado, pero de momento Schaftenaar & Gray, seguramente no estén dando lo esperado. Da la sensación de que se tiene una grandísima dependencia del todopoderoso Nick Ward por momentos y que si le pasa algo o baja su rendimiento por cualquier motivo, los hace mucho daño. Son un equipo demasiado irregular y acumulan demasiadas derrotas a estas alturas de temporada.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: NICK WARD

JUGADOR A SEGUIR: CHRIS NDOW

El partido se disputará este MIERCOLES 16 de Marzo a las 20:30 h y será dirigido por los colegiados (Sandra Sánchez González → colegio catalán), (Daniel Checa Nebot → colegio aragonés) y (Eduard Colomer Castello → colegio catalán). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-92cb80d9-0a57-481b-3dd0-08d9e4d2f229