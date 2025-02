El testimonio de un cerealista de Salamanca al borde la jubilación: “Cada vez vale menos”

De dos millones de hectáreas a 1,8 en una década. La superficie de cereal va menguando en Castilla y León. Hablamos de un 14 por ciento y 300.000 hectáreas menos. La superficie que se ha perdido en este tiempo es similar a la que se cultiva en toda la provincia de Valladolid. No es la época dorada del campo, tampoco del cereal, y menos para el granero de España, como es Castilla y León. El cultivo de cereal se ha visto condicionado por el precio de los fertilizantes, las semillas, pero también las importaciones de terceros países que han afectado a los precios de las producciones locales. Tomás Martín es cerealista en Salamanca. Lleva toda una vida dedicado a la agricultura. Está cercano a la jubilación y en estos 35 años no había visto costes tan elevados. Sembrar supone hoy entre un 20 o 30 por ciento más caro. “Cada vez vale menos”, comenta Tomás en Herrera en COPE.

Cultivar una hectárea le cuesta de media a un agricultor unos 700 euros. Tomás no ha tenido más remedio que reducir la superficie para reducir los gastos. Y es que la baja rentabilidad hace que el relevo generacional sea aún más complicado. Tomás no tiene en quién dejar sus tierras, 130 hectáreas de cereal, cebada, trigo, colza y algo de remolacha. Lo tiene claro, con la jubilación, se acabará la actividad.”Vas encarado a muchos años, arromado a los 60 y busco el abandono, pero no tengo relevo porque no se le ve buen futuro”, ha lamentado.

La recomendación de las lonjas

Los grandes operadores de cereal están desempeñando un papel fundamental en la configuración de los precios del cereal. Pero, ¿dónde encontrar un termómetro del valor del cereal? Nos acercamos a la lonja de Valladolid. Enrique Palomo nos ha explicado en Mediodía cómo funciona este marco de referencia para el agricultor. No tienen ningún tipo de relación ni con la parte productora ni con la comercializadora, pero son una referencia de cómo puede estar el mercado. No fijan precios, pero tratan de observar el mercado y cómo opera el precio del cereal. Palomo nos explica que el mercado es más volátil que nunca, la entrada de Trump y los aranceles y la importación, son factores determinantes en el precio final.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Enrique Palomo explica en Mediodía COPE Valladolid el funcionamiento de una lonja

Estos agentes informadores constatan no solo la volatilidad del mercado, también el impacto que los costes de producción generan en el productor local.

La recomendación de la lonja es que se opte por las liquidaciones parciales y así se podría optar por los precios más representativos. “Para ir cogiendo varios precios durante la campaña, pero no jugárselo todo a una liquidación entera de su cosecha en un momento determinado porque es jugársela a una carta, es como jugar a la lotería”, comenta Enrique Palomo.