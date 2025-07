La ludopatía, una adicción de la que se puede salir con ayuda, pero que es crónica: “Es para toda la vida”

Nueve de cada diez son hombres, con una edad media de 38 años y una deuda media que supera los 57.000 euros. La ludopatía no sólo incluye máquinas tragaperras, ahora el juego on line y las apuestas deportivas son un reclamo para los más jóvenes. Jose, un nombre ficticio, a quien además distorsionamos la voz, sabe lo que es tocar fondo a causa de la adicción al juego. Hace diez años, con 26, comenzó con las apuestas deportivas hasta que dejó de motivarle. Con la llegada de la pandemia, pasó a las tragaperras on line y ahí comenzó a gastar dinero de forma descontrolado. “Cada día quería el dinero más rápido. Empezó todo a agravarse”, nos ha explicado en Herrera en COPE.

La mentira se convirtió en parte de su vida. Ahí descubrió que era adicto. Una adicción que aún sigue pagando. “Empecé a gastar dinero descontroladamente. Llegué a tener 12 micro créditos. Me empecé a aislar”, recuerda.

De lo que más se arrepiente es del tiempo que ha dedicado a jugar. “En mi cabeza siempre estaba el querer jugar”. Jose se pasaba las noches rastreando páginas donde poder pedir micro créditos. “Mentía a mis padres y les pedía dinero. De tanto que les pedía, me pedían extractos del banco y los falsificaba”, lamenta.

“Cada día quería el dinero más rápido. Empezó todo a agravarse” Jose En rehabilitación por una ludopatía

Llegó a acumular una deuda de 200.000 euros. “Me tocó vender un piso, el coche y sigo pagando una deuda de unos 20.000 euros”, comenta.

Una enfermedad crónica

Jose es consciente de que llevará siempre la ludopatía a cuestas porque “no tiene cura, es una enfermedad crónica”, pero lanza un mensaje de optimismo porque, en su caso, con una buena rehabilitación “se puede llevar una vida buena sin juego, conociéndote más, sabiendo que no puedes jugar nunca más”. Jose lo tiene claro: “después de años de rehabilitación, llevo una vida muy buena”.

El apoyo de su familia ha sido clave para salir de la adicción, pero siendo consciente de que uno no deja nunca de ser un adicto. “Yo quise que mis padres me dejaran de hablar. El juego te absorbe tanto”. “Mi familia ha sido un pilar básico y la asociación porque te van dando unas pautas para rehabilitación”, reflexiona.

Pedir ayuda y dejarse ayudar

Una de las principales dificultades para las personas con juego patológico es reconocer la existencia del problema. Más de la mitad de los pacientes (46,9%) iniciaron tratamiento a iniciativa de familiares o amigos, mientras que un 30,4% lo hizo por voluntad propia. Jose aconseja a quienes estén luchando con una adicción que pidan ayuda, pero sobre todo, que se dejen ayudar.

El gran obstáculo para salir de una adicción es el miedo al rechazo. Jose lo experimentó y eso que tocó fondo. Se descuidó físicamente, se alejó de los suyos y se aisló de su círculo social. “Me costó pedir ayuda. Llegó un momento que no podía pagar la hipoteca, la luz, la comida. Físicamente te vas dejando. Llega un momento que estás tan hundido en el pozo que no te queda más remedio que contarlo”.

La voz de los expertos

Blas Bombín es un psiquiatra experto en rehabilitación de adicciones sociales. Tras toda una vida dedicada al tratamiento de las adicciones, es todo un maestro de la profesión y con su buen hacer ha conseguido marcar un antes y un después en el tratamiento y rehabilitación. En Herrera en COPE considera que a pesar de ser una lacra, “se puede revertir y en este sentido lo que debe de hacer toda persona o familia con una adicción es acudir a algún experto o asociación en el que se le puede atender, comprender y ayudar para resolver el problema”.

En el momento en el que el paciente toma lucidez a cerca de su problema “hemos avanzado el 50 por ciento y el resto se va poco a poco consiguiendo a través de la tas terapias y cambios mínimos, para un cambio máximo en un joven es que se aprecien los cambios mínimos en el curso de su evolución”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Blas Bombín, psiquiatra experto en adicciones sociales en Herrera en COPE

Para el Doctor Bombín estamos ante una adicción cuando hay pérdida de control, “cuando llega un punto en el que atrae a la persona y cede con una absoluta carencia de voluntad parque la atracción es más fuerte, ahí está la adicción. Ahí se pierde la libertad. Porque la fuerza de la adicción le hace consumir”. Es hábito cuando la persona domina sus conductas y es dueña de sus actos.

Siempre hay una predisposición genética, pero tiene que haber un entorno propicio y una personalidad que se vaya haciendo y que tenga una cierta inmadurez. Para el experto en adicciones sociales, lo característico de las adicciones es la “inmadurez emocional”, desconocen los peligros que corren cuando practican esas conductas o cuando consumen sustancias que están tan generalizada. “No tiene conciencia de enfermedad ni de los riesgos”, ha apostillado.

Un plan contra las adicciones en Castilla y León

El Plan Autonómico sobre Adiciones 2024-2030 de la Junta de Castilla y León contempla 156 medidas distribuidas en cinco líneas estratégicas, impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con los departamentos de Sanidad y Educación y que cuenta con un presupuesto de 123 millones de euros.

Aborda de manera prioritaria la prevención y se centra en tres grandes objetivos: el consumo problemático de las drogas ilegales, el uso inadecuado de las drogas legales y las adicciones sin sustancia, y pone el foco especialmente en los menores y adolescentes.

Una de las principales novedades la ampliación de la franja de edad de los jóvenes a quienes van dirigidos los programas de prevención, que ahora llegarán a los alumnos de tercero y cuarto de primaria y también a los de ciclos formativos de grado medio y superior y Universidad. Esta decisión se ha tomado con base en la edad de acceso al consumo de alcohol, en torno a los 14 años, el consumo semanal,15 años, o la experimentación de las primeras borracheras, 15 años.

Otro de los grandes objetivos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es la de reducir el uso abusivo de pantallas, en el que se incluye la utilización compulsiva de Internet, los videojuegos y juego online, que forman parte de lo que se ha venido a denominar ‘adicciones sin sustancia’. Por ejemplo, un 82,7 por ciento de los jóvenes ha jugado a videojuegos en el último año, un 79,8 por ciento en el último mes y un 48,5 por ciento lo hace diariamente.