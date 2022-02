Juan del Canto: el joven que se convirtió en alcalde con 19 años y lucha contra la España Vaciada

En el año 2019, Juan del Canto del Sevillano tenía tan solo 19 años cuando decidió presentarse como candidato a la alcaldía de su pueblo, Villalazán en la provincia de Zamora, por el Partido Popular. En aquellas elecciones, el protagonista de esta historia consiguió ganar por mayoría absoluta, alcanzado 4 de los 7 concejales que había en juego. De esta manera, Del Canto se convertía en el alcalde más joven de nuestro país.

Su caso es llamativo, ya que su localidad se encuentra a pocos kilómetros de la capital provincial, Zamora, pero ha sido muy castigada por dos de las cuestiones que más están marcando los discursos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones del próximo 13 de febrero en Castilla y León: el fenómeno de la España Vaciada y el alto envejecimiento de su población.

En este sentido, este joven edil, que el próximo 2023 completará su primera legislatura, encara el futuro con la ilusión propia de su edad y con las ganas de seguir luchando por su municipio y ayudando a todos sus vecinos, tal y como ha hecho en los últimos meses marcados por la pandemia. En este sentido, Juan del Canto ha explicado a COPE.es cómo es su día a día en el consistorio.

"Quería pelear por mi pueblo. Las primeras elecciones en las que he votado ha sido a mí mismo. El Partido propuso que me presentara de candidato. Como ellos me dieron el apoyo, yo me sentí con fuerzas para ir de número uno en las listas", ha comenzado explicando el joven edil respecto a cómo fue el paso de presentarse como número uno de las listas electorales de su pueblo.

Respecto a la situación actual del municipio, Del Canto no explica que debido al descenso de la población se ha tenido que cerrar la escuela municipal, y que de cara al futuro e intentará adaptar el municipio a las nuevas tecnologías: "Existe un desequilibrio muy grande, con decir que las escuelas están ya cerradas en este pueblo se dice todo. Se está pensando implantar un huerto solar para poder tener un poco de autosuficiencia y también ir adaptando el pueblo a las nuevas tecnologías".

"Por desgracia en este pueblo hemos perdido la tienda. Nos visitan vendedores ambulantes. En cuanto a las conexiones, durante mucho tiempo hemos estado peleando por la conexión de fibra óptica y por fin se estrenó el pasado mes de diciembre", ha subrayado el joven edil.

En cuanto a la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de convocar elecciones anticipadas, Del Canto, miembro también de las NNGG del Partido Popular, considera que era el momento oportuno para que los ciudadanos de Castilla y León pudiesen elegir a su presidente en las urnas: "Es una decisión que se tenía que tomar como ejemplo para el Gobierno Central. Si un gobierno de coalición no funciona y tienes las manos atadas es una postura sensata la que ha adoptado el presidente Mañueco".