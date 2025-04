El cabreo entre los viajeros de un tren tras 10 horas parados en mitad del campo: "Que vaya Pedrito Sánchez a dormir"

Los pasajeros del tren Vitoria-Madrid que estuvieron más diez horas parados en Venta de Baños, en la provincia de Palencia, llegaban esta pasada noche a la estación de Estación de Campo Grande de Valladolid donde se les dio agua, dulces y mantas mientras la Subdelegación del Gobierno trató de ubicarles en hoteles de la ciudad. “Un caos”, decía el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales .“Es una emergencia de unas magnitudes que no he vivido desde que nací. No había vías de comunicación y hemos tenido que improvisar bastante”, apuntaba.

En este tren viajaba Nieves Riaño de 82 años “No sabemos lo que va a pasar con nosotros. Dónde nos van a llevar. De comer nos han dado agua, magdalenas, galletas, cacahuetes … y todo el agua que hemos querido, pero nada más”, nos contaba en COPE, Nieves. Su tren salió de Burgos una hora antes del apagón. Diez horas en el campo, sin poder entrar en el tren. Doce horas más tarde de salir de la estación de Burgos, Nieves nos contaba en los micrófonos de COPE que, una vez en Valladolid, tenía billete hacia Alicante, pero deberán pasar la noche en la ciudad. De los 250 pasajeros, 160 han sido alojados en hoteles. “Ya no se podía más. Tuvimos que bajar al campo. Paseamos, en el tren no podíamos entrar porque hacía un calor inmenso”, recuerda Nieves.

“Un poco caótico. Tenía que venir con el coche y sin semáforos” Una pasajera del tren afectado

No faltó el agua

Se pudieron comprar 240 botellas de agua, galletas y pan de molde en un supermercado y gracias a la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil, se lo pudieron hacer llegar a los más de doscientos pasajeros del tren que se dirigía a Madrid, procedente de Burgos.

Cruz Roja y Policía recibían a Nieves y a decenas de pasajeros en la Estación de Valladolid, una de las que permaneció abierta durante la noche para atender a los viajeros afectados por el apagón.

Pasajeros del tren procedente de a Irún son reubicados en hoteles de Valladolid

Renfe ha suprimido todas las conexiones con Medina del Campo y Salamanca. La compañía señala que los servicios se restablecerán paulatinamente a lo largo de la jornada en función de la recuperación del suministro en las líneas y tramos afectados

Castilla y León recupera la normalidad

Castilla y León ha recuperado prácticamente al cien por cien el suministro eléctrico. La Junta activó el nivel 2 del plan de protección civil ante una situación de emergencia grave (Plancal) que indica una situación de emergencia grave que requiere la intervención de medios fuera del ámbito local, como recursos de otras administraciones públicas o, en algunos casos, del Estado.

"Permanente coordinación" Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

El 112 gestionó más de 2.000 llamadas y más de 500 incidentes por la caída de suministro eléctrico durante la jornada del lunes.