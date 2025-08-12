Los vecinos de Carucedo, Yeres, Orellán y Médulas vuelven a sus casas

Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León

El martes arranca con una nueva reunión del CECOPI, Centro Coordinación del Operativa Integrada , en la Delegación Territorial de León para valorar la situación tras los trabajos nocturnos en los incendios forestales declarados IGR 2.

Respecto al llamado Yeres/Médulas, se ha decidido que los habitantes de Carucedo, Yeres, Orellán y Médulas pueden volver a sus casas, no así para los vecinos de Voces (que continúan evacuados). Borrenes y La Chana quedan desconfinados.

Durante la noche se ha trabajado con contrafuegos entre las poblaciones de Ferradillo y Voces. La estrategia diurna es volcar los esfuerzos en el control del flanco norte próximo a Voces y el flanco sur que se descuelga hacia la carretera de Pombriego.

El de Llamas de Cabrera continúa con la población evacuada de Montes de Valdueza, Santalavilla, Llamas de Cabrera y Ferradillo. El perímetro activo de este incendio está en la zona este.

El de Paradiña tiene una evolución favorable, pero continúa activo por lo que se mantiene el nivel 2. La mayor parte de los medios de extinción están ahora mismo trabajando en el incendio de Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón.

Continúan las poblaciones desalojadas de San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Felechares de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales.

El campamento que ha montado Cruz Roja en el pabellón municipal de La Bañeza aloja en estos momentos a 170 personas.

En este incendio los trabajos nocturnos se han centrado en la contención del perímetro en la zona de la cabeza en el flanco oeste.