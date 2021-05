La UPL apoya la manifestación por León cuando la pandemia lo permita

UPL apoya la manifestación por León de Conceyu País Llionés y hace un llamamiento a todos los partido políticos para que asistan.

El secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, y el vicesecretario general, Eduardo López Sendino, han hablado hoy sobre la manifestación propuesta por la asociación Conceyu País Llionés, “una convocatoria que consideran que tiene que ser un espaldarazo absoluto y un “basta ya” definitivo después de la manifestación que tuvimos hace algo más de 1 año organizada por los sindicatos, y que fue todo un éxito, pues fueron 90.000 las personas que salieron a la calle. Y esa es la cifra que habría que superar porque entendemos que es el momento que la sociedad leonesa diga a las claras que “no aguantamos más, que no podemos seguir en esta situación y que los datos de la EPA de hace apenas 15 días, que plantean un escenario dantesco sobre todo en la provincia de León, en Zamora y en Salamanca, son datos inaguantables, y no podemos seguir con esa tasa de desempleo y con una de las dos tasas más bajas de actividad del país, y no podemos tampoco aguantar que esta provincia, y esta región, sigan perdiendo más de 9.000 habitantes por año, porque ese planteamiento nos lleva a la situación de total despoblación de nuestro mundo rural y urbano y es algo que no podemos plantearnos”, aseguró Santos.

“Queremos lanzar la idea de que la solución a los problemas de la Región Leonesa no es una solución fácil, es compleja, pero necesaria, y es que esta comunidad autónoma no funciona, la doble velocidad plantea que quienes tienen que ser solidarios y quienes tienen que renunciar a sus derechos son los que menos tienen, los periféricos que a algunos les gusta llamarnos, fundamentalmente la Región Leonesa, que estuvo obligada a permanecer en esta comunidad autónoma y que ahora de una vez por todas quiere lanzar ese grito para salirse, para cambiar ese marco territorial, y quiere lanzar al Partido Popular, al Partido Socialista, y a todos aquellos partidos que estén en proceso de descomposición o no lo estén, pero que quieran escucharnos, apostamos por cambiar ese marco territorial, apostamos por una autonomía de la Región Leonesa y lo vamos a hacer saliendo a la calle, ya lo hemos planteado en su momento, ahora es Conceyu País Llionés, y le agradecemos que haya tomado la alternativa, entendemos que todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales de esta provincia y de Zamora y de Salamanca tienen que salir el día que al final se decida y que las condiciones lo permitan a expresar de forma unánime que estamos hartos y que ya no nos creemos las promesas del Partido Popular y del Partido Socialista”, aseguró el secretario general.

Asimismo el vicesecretario general, Eduardo López Sendino, quiso aclarar que “esta convocatoria de manifestación la hace y la organiza Conceyu País Llionés, no es una convocatoria partidista, no es una convocatoria de UPL, sino que es una convocatoria de una asociación que propugna la defensa de la Región Leonesa, la autonomía de la Región Leonesa y que como consecuencia de ello entendemos que aquellos que pudieran tener algún tipo de reticencia porque ven a UPL en esta manifestación tenemos que decirles que quien organiza es una asociación, Conceyu País Llionés, y que pedimos a todos los partidos políticos que si tienen la más mínima decencia y honradez en su proceder en la provincia de León, Zamora y Salamanca, deberían de unirse a esta convocatoria porque no es una convocatoria de León, de los leoneses, por los leoneses y para los leoneses y el futuro de toda la Región Leonesa”, concluyó.

En respuesta a algunas preguntas sobre la moción a favor de la autonomía leonesa, anunció el secretario general que se seguirán presentando mociones de forma escalonada, también en Diputación, y acabará el proceso donde todos tendrán que retratarse.

En relación a la manifestación de hace más de un año, afirmó Santos que lo que queremos es que la gente se quite ese complejo de defender un nuevo marco territorial, que hay encuestas que corroboran que más de un 60% querrían una autonomía propia y que solo el 20% de la población está conforme con ese marco territorial, y toda esa gente tiene que salir el día que se convoque esta manifestación, porque hay que hablar a esos partidos políticos sordos que no se aguanta más, que la situación en León no es privilegiada, que no queremos que nos obliguen a ser solidarios con macroparques eólicos en la montaña oriental, en la central, en el Bierzo, para que cuando ponemos parques solares o eólicos, otros estén vendiendo grandes polígonos agroalimentarios o nudos logísticos en Burgos o en Valladolid, que mientras otros medran a nuestra costa nos dejen autogobernarnos nos dejen autogobernarnos para evitar esas injusticias.

Pidieron los leonesistas que se sumen todos los partidos políticos a la manifestación porque es muy importante que estemos unidos en esta manifestación, afirmó Sendino.

EN cuanto a la Mesa por León, afirmó Santos que “es una mesa muerta, una mesa fracasada, un pacto más que ha demostrado que es ineficaz, que no ha dado ningún fruto y que prácticamente está sirviendo de coartada y cobertura al señor Izquierdo, una persona que no ha hecho nada por León ni por la Región Leonesa”, y esta manifestación es una contestación a esta mesa fallida también, porque tiene que ser una cita transversal, como lo es el leonesismo, transversal y que integre a toda la sociedad leonesa para decir que basta que no aguantamos más y que no vamos a permitir que nos sigan engañando.