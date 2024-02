Posibles "Cisnes negros" amenzan la economía

Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, analiza en Mediodía en COPE León el comportamiento de los mercados la semana pasada.

Valadés explica que la semana estuvo marcada por la reunión de la Reserva Federal americana. El mensaje de la Fed y de su presidente Powell no gustó a las Bolsas, que cayeron con fuerza tras decir que no necesariamente habrá bajada de tipos en marzo. El Nasdaq cayó un 2,2% tras la comparecencia de Powell y el S&P el 1,6%. Pero la preocupación duró poco porque, en una segunda lectura el mercado concluyó que en el fondo Powell no dijo realmente nada nuevo y se mantuvo en su línea de que la Fed irá tomando sus decisiones en función de los datos que vayan apareciendo.

Optimismo

A esa interpretación “tranquilizadora” se unieron, el viernes, dos noticias más que devolvieron definitivamente el optimismo a los mercados. Por un lado, los buenos resultados de dos de las megatecnológicas, Meta y Amazon, publicados el jueves tras el cierre del mercado, y por otro el informe de empleo americano de enero, publicado el viernes, que arrojó una cifra de 383 mil nuevos empleos frente a los 185 mil estimados. Toda una demostración de fortaleza de la economía norteamericana confirmada también por el ISM de manufacturas, que superó las estimaciones acercándose mucho a la zona de expansión (49,1).

Bolsas

La combinación de una economía fuerte con una política más acomodaticia de la Fed es el sueño dorado de las Bolsas y es lo que llevó al S&P a terminar el pasado viernes en un nuevo máximo histórico de todos los tiempos, y a los tres grandes índices americanos a encadenar su cuarta semana consecutiva de subidas. El S&P y el Dow han subido el 1,4% en la semana, el Nasdaq el 1,1% y el Eurostoxx el 0,4% en un ambiente de complacencia en el que los inversores sólo ven el lado positivo de las noticias.

Mercado americano

La realidad es que esta semana nuevamente dos tecnológicas, Meta (+20,5% en la semana) y Amazon (+8% en la semana), han tenido un gran protagonismo en el buen ambiente y en cierto modo han movido a todo el mercado. Se prolonga así el modelo del 2023, en el que un grupo reducido de compañías es el que anima a los mercados, los llamados “siete magníficos” (Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia y Tesla). En el 2024 el índice tecnológico Nasdaq lidera las subidas con una ganancia desde el uno de enero del 7,6%, más del doble que el Dow Jones y casi el doble que el Eurostoxx.

Cisnes Negros y Blancos

Uno de los ejercicios más habituales entre los analistas y gestores a inicio de cada año es tratar de averiguar los posibles “cisnes negros”, es decir, en terminología de Nassim Taleb, los riesgos absolutamente imprevisibles y desde luego muy improbables, pero que, si llegan a suceder, pueden provocar una fuerte perturbación, incluso un cataclismo, en la economía o en los mercados financieros.

Sin necesidad de buscar cisnes negros, existen cisnes blancos en el escenario económico actual, es decir, eventos igualmente perturbadores para la economía o los mercados financieros, pero que, lejos de ser imprevisibles, se pueden anticipar de forma clara porque están a la vista de todos.

Podríamos enumerar algunos “cisnes blancos” en el actual escenario económico, como el pobre crecimiento económico de la zona euro, que bordea la recesión técnica, la persistente debilidad de la economía china o la inestabilidad geopolítica, con puntos calientes como el Mar Rojo. Pero, entre esos posibles cisnes blancos, el que ha llamado la atención de Nassim Taleb es el crecimiento continuo y cada vez mayor de la deuda, sobre todo de la deuda pública de los gobiernos que podría estallar en 2024, ya que al ser más caro el dinero por la subida de los intereses, en algún momento la espiral de deuda va a ser insostenible.

