¿Es posible que los Mercados hayan tocado un techo temporal?

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, regresa a Mediodía en COPE León para valorar el comportamiento de los mercados financieros.

En marzo se ha producido una subida sorprendente sobre todo en marzo, aunque el índice tecnológico Nasdaq ha parado la subida. Según Álvarez, en Europa, es pronto para saberlo, pero es posible que hayamos llegado a un techo temporal y se observa un cierto cansancio. No se esperan caídas importantes. Su recomendación actual es mantener, porque comprar ahora "creo que es algo tarde, pero de todas formas caso de haber correcciones importantes aquí estamos preparados para invertir sin dudar".

Estrategia a seguir

Precisamente el equipo de análisis de Renta 4 banco acaba de publicar la estrategia mensual. Para la renta fija piensan que la rentabilidad va a seguir siendo muy interesante para el inversor más conservador. Puede haber ajustes a la baja en cuanto a la rentabilidad de las letras del Tesoro, pero aún así la rentabilidad estará por encima del 3% durante bastante tiempo.

Respecto a los mercados de acciones, para consolidar los avances y ofrecer recorrido adicional a las bolsas, creen que es necesario que las subidas se amplíen a un mayor número de valores, ya que la elevada concentración de las subidas tanto en 2023 como en lo que llevamos de 2024 no parece sostenible. En Renta 4 siguen pensando que valores o fondos relacionados con la salud tienen recorrido pensando más en el largo plazo.

Trampa de valor

Jose Andrés subraya la importancia de tener cuidado con las trampas de valor. Si las compañías están muy baratas casi siempre es porque lo justifican. "Veamos unos ejemplos muy sencillos. Telefónica, en los últimos 15 años, ha caído un 81,7 % y Luis Vuitton, la francesa, ha subido un 649,4 % a pesar de que en 2009 Telefónica tenía un PER del 11,4 y Louis Vuitton un PER del 21,15".

Predecir el futuro a largo plazo

Eso es un inconveniente. En 2009 no se sabía que telefónica iría tan mal y LVMH tan bien. Lógicamente esto no es infalible ya que algunas empresas no cumplen las previsiones. "Pero eso es labor del gestor, seguir la evolución de su cartera de acciones y hacer cambios cuando haya empresas que se salgan de la línea que espera el inversor" añade Álvarez.

Los gestores deben seleccionar empresas donde no solo se tiene en cuenta el PER que es un error de principiantes. Se tienen que tener en cuenta el equipo directivo, la deuda de la empresa, y demás ratios.

