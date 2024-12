La Ponferradina y la Cultural cierran 2024 con sendas victorias

En el fútbol, victorias de la Cultural y de la Ponferradina en la decimoctava jornada del Grupo 1 de Primera Federación, la última de este año 2024.

La Ponferradina fue la primera en jugar y volvió a ganar. Los bercianos viven un gran momento, el mejor por el momento de la temporada y derrotaron en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, de forma clara, a los aragoneses del Tarazona, por 2-0. Los tantos de la victoria de los deportivistas llegaron en la segunda parte. En el minuto 71 Álvaro Bustos puso el 1-0 y tres minutos después, en el 74, el delantero José Luis Cortés consiguió el 2-0 para dejar el choque muy encarrilado.





El resultado de 2-0 se mantuvo y así se llegó al final del partido. Los blanquiazules de esta manera siguen en zona de playoff. En estos momentos ocupan la tercera posición de la clasificación con 30 puntos.

La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el sábado, 11 de enero del próximo año, a las 15.30 horas, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante el Sestao River.

Antes los de Javi Rey tienen la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, los dieciseisavos de final, el domingo 5 de enero, a las 15:30 horas, en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante la Real Sociedad, de Primera División.

FICHA DEL PARTIDO

2-Ponferradina: Andrés Prieto; Carrique, Ger Nóvoa, Javi Lancho, Andoni López; Yeray (Brais Abelenda, min. 75), Markel Lozano, Esquerdo (Borja Fernández, min. 85), Álvaro Bustos (Ernesto, min. 75); Borja Valle (Álex Mula, min. 69); y Cortés (Jürgens, 85’). Entrenador- Javi Rey.

0-Tarzona: Fuoli; Camus, Juan Rodríguez, Trilles, Chechu; Areso (Iker Gil, min. 85), Manu Rico, Borja Romero (Javi Martín, min. 79), Marc Álvarez; Jannick Buyla; y Adrián Fuentes (Mencía, min. 90). Entrenador- Juanma Barrero.

Goles: 1-0 min 71 Bustos, 2-0 min 74 Cortés.

Árbitro: Bárcenas Torres (Colegio Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Adrián Fuentes (min. 53) y Borja Romero (min. 55). Fue expulsado en las filas del Tarazona con roja directa Trilles (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada del Grupo 1 de la Primera Federación disputado en el estadio El Toralín de la capital berciana ante 4.343 espectadores.

Por su parte, la Cultural, rompió la racha de resultados negativos y ganó fuera de casa, en tierras vascas, en el Stadium Gal de Irún, ante el Real Unión, por la mínima, 0-1. El gol del triunfo para los culturalistas fue materializado por Manu Justo, en el minuto 51.

No fue un choque brillante de la Cultural, pero los de Raúl Llona sí que estuvieron efectivos sobre un terreno de juego que no estaba en las mejores condiciones. Tras los malos resultados en las últimas jornadas lo más importante era retomar la senda de la victoria y los leoneses no fallaron al sumar 3 puntos que se pueden considerar como muy importantes.





La Cultu sigue en el liderato, ahora con 36 puntos de 54 posibles y aventaja en cinco puntos al segundo clasificado, la Real Sociedad B, en seis al tercero, la Ponferradina, en siete al cuarto, al Barakaldo, y en ocho al quinto y sexto, Andorra y Nástic de Tarragona por este orden.

La Cultural jugará el próximo partido de liga el sábado, 11 de enero del próximo año 2025, a las 17.00 horas, en casa, en el estadio Reino de León, ante Barcelona Athletic.

FICHA DEL PARTIDO

0-Real Unión: Wright; Quintana (Emil, min 70), Javi Domínguez, Mosquera, Munroe; San Bartolomé (Berto, min. 70), Iker Bilbao (Vidorreta, min 79), Quique Rivero, Aranzabe; Koldo Obieta y Sergio Benito (Asier Benito, min 79). Entrenador- Albert Carbó.

1-Cultural: Bañuz; Guzmán Ortega, Fornos (Rodri Suárez, min. 63), Satrústegui, Víctor Ruiz; Pibe (Calderón, min 79), Bicho, Kevin Presa, Santi Samanes (Ian Martínez, min 63); Manu Justo (Juan Artola, min 58) y Luis Chacón (Adri Ruiz, min. 79). Entrenador- Raúl Llona.

Goles: 0-1 min. 51 Manu Justo.

Árbitro: Armando Ramo Andrés (Colegio Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a Víctor Ruiz (min. 32), Munroe (min. 81) y Javi Domínguez (min. 90+3). Fue expulsado con roja directa Asier Benito (min. 86).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada del Grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Stadium Gal de Irún.