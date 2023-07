Olegario Ramón ya es Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo

El socialista Olegario Ramón es ya el nuevo presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, después de obtener los quince votos de su partido en el pleno de constitución de la institución comarcal. No hubo sorpresas ya que los socialistas ostentan la mayoría absoluta de consejeros. Sustituye así a Gerardo Álvarez Courel, quien dirigió el Consejo los últimos ocho años.



El único consejero de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, votó en contra, mientras que los consejeros del PP se abstuvieron. Y es que Alonso decidió también presentar su candidatura a la Presidencia del Consejo, a pesar de no tener ninguna posibilidad.



El ya nueva presidente dijo asumir este reto con “responsabilidad y humildad”. “Hoy para todos los consejeros, especialmente para los que nos estrenamos, es un día muy emotivo”, dijo Ramón en su discurso de investidura.



Cree que es el momento de asumir nuevos retos, como el de realizar una nueva reforma en la institución. “La Ley comarcal tiene ya 32 años. Quizá es el momento de emprender una nueva reforma, sobre la base del diálogo”, explicó en su primer discurso como presidente comarcal. “Buscando la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos y dotando al organismo de más contenido”, añadió.



Y otro de los retos que se marca es de conseguir la ansiada sede propia. Ramón cree que quizá es el momento de retomar el proyecto del edificio de usos múltiples en el Barrio de La Rosaleda.



Precisamente el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, también señaló que quizá sea el momento de hacer esa reforma de la Ley comarcal. “Además hay que mejorar servicios deficitarios”, añadió Alonso.



Mientras desde el PP la consejera Lidia Coca también se mostró contenta por poder trabajar por la comarca. “Hay que mejorar el plan de pequeñas obras, que es lo que peor ha funcionado”, explicó.



Y el presidente saliente, Gerardo Álvarez Courel, deseó lo mejor al nuevo equipo. “Me voy satisfecho del trabajo realizado. Hay cosas pendientes que espero que se saquen adelante, además de los proyectos nuevos que traigan. Porque cada equipo que ha pasado por el Consejo ha dejado su impronta”, aseguró Courel. “Les deseo la mejor de las suertes”.



Comienza así un nuevo mandato en la institución comarcal, con una presencia muy renovada, ya que solo continúan diez consejeros, de los 27 que componen la corporación.



Por el PSOE está la concejala de Ponferrada Carmen Doel, quien fue vicepresidenta en los últimos cuatro años. Junto a ella repiten los alcaldes de Cubillos, Antonio Cuellas, Carucedo, Alfonso Fernández, Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, Trabadelo, Ricardo Fernández y Castropodame, Pepi Álvarez. Y llegan ahora al organismo el propio Olegario Ramón, los concejales de Ponferrada Mabel Fernández y Pedro Fernández, la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, el de Noceda, Andrés Arias y la concejala de Fabero Susana Folla. Se completa con la concejala de Toral de los Vados, Laura Fernández, la de Toreno, Lorena Fernández y desde Sancedo Cristina Pérez.



Por su parte en el grupo del PP continúan tres nombres. Son Lidia Coca por Ponferrada, Pedro Jorge, de Cubillos y José Manuel Pereira de Villafranca. Y se estrenan Carlos Cortina, Ivelisse Martínez y Mari Crespo por la capital del Bierzo. Desde Cabañas Raras, el alcalde Marcos López y el concejal de Bembibre, Jorge Blanco. También llegan el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, el de Folgoso de la Ribera Raúl Fernández y el de Palacios del Sil, Roberto Fernández.



El Consejo Comarcal se completa con el único representante de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso.