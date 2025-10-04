Así llega el Deportivo al partido contra el Almería

Deportivo y Almería juegan hoy (16:15, Riazor) un partido entre dos equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera División. El equipo coruñés es líder con 15 puntos, mientras que los andaluces son novenos con cuatro menos. Antonio Hidalgo ha empezado con buen pie su etapa en A Coruña, manteniéndose invicto en las primeras siete jornadas de liga y todavía no ha encajado ningún gol como local (0-0 contra el Burgos, 1-0 frente al Sporting y 4-0 al Mirandés)

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

El preparador blanquiazul no podrá contar con David Mella, disputando con la selección española sub 20 el Mundial de Chile, ni con Sergio Escudero. El lateral izquierdo ha estado toda la semana al margen del grupo por molestias físicas, por lo que no estará en la lista de convocados. Sí tiene el alta médica José Ángel. El centrocampista lleva cinco meses sin competir. Primero fue operado de pubis y ahora llevaba unas semanas recuperándose de una lesión muscular. El pivote se ha entrenado toda la semana al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero todavía no parece que esté en condiciones de ser titular. Gragera, por su parte, ultima su recuperación y habrá que ver si Hidalgo lo incluye en la citación definitiva o prefiere esperar una semana más.

Con estos condicionantes, el posible once tiene la duda de la posición de Soriano, si mantiene su lugar en el doble pivote con Luismi, Stoichkov, Yeremay y Mulattieri por delante o el exjugador del Atlético de Madrid es media punta y entra Patiño en el centro del campo.

ALMERÍA, DE MENOS A MÁS

Los de Rubí llegan a Riazor tras dos victorias seguidas, ante el Sporting en casa y 0-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. "El equipo está bien, con estas dos últimas victorias. Es verdad que no habíamos arrancado bien, pero ahora estamos más sólidos y compactos. Venimos en buena dinámica y con la intención de lograr la tercera seguida", dijo Chumi en Deportes COPE Coruña. Será un partido especial para él. Nacido en Laracha, empezó en la base del Dépor antes de irse a La Masía, donde estuvo seis años.

El Almería tiene la importante baja de Embarba, expulsado en la última jornada