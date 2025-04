El negocio a pleno rendimiento que cierra en León por "jubilación y porque nadie está interesado"

Gloria Valbuena, la gerente de "El mandil de la abuela" se jubila este año tras toda la vida dedicada a vender telas. Como ella misma afirma en el espacio "Entre Nosotras" su tienda es "un espacio grande, lleno de telas, muchas telas, muchas, muchísimas, al que yo he dedicado prácticamente toda mi vida, porque empezaron el negocio mis padres y yo tenía nueve años. O sea que no voy a decir que con nueve años trabajaba, pero sí que ya me hacían bajar del colegio a controlar un poco". Gloria se hizo cargo del establecimiento cuando falleció su padre. "Él vendía al por mayor solamente como almacén. Y nació "El mandil de la abuela" en Navatejera".

La tienda también vende a través de Internet. "Tenemos una persona que es la que se encarga de las redes sociales y de publicar todo. Y bueno, es difícil, la verdad es que es complicado posicionarte para vender, pero bueno, vamos vendiendo. Intentamos quedar bien además cuando tenemos algún pedido online y entonces, bueno, eso siempre es el recompensa".

Gloria se matriculó a los 43 años en la Universidad de León cuando su padre se jubiló. "Yo tenía la espinita de estudiar. Y la verdad es que es algo de lo que me siento muy orgullosa porque además me saqué curso por año y con muy buenas notas. Hice educación especial, magisterio por educación especial". Además ha realizado voluntariado toda la vida "porque entré en Cruz Roja con 15 años. Hice muchas milis y luego fundé la asociación de hiperactivos de León. Estuve unos cuantos años de presidenta hasta que mi padre cayó enfermo. Sigo estando en la asociación, pero ya no con ningún cargo".

Además de todos estos logros profesionales, hace poco el ayuntamiento de Villaquilambre le reconoció como Mujer Emprendedora. Gloria afirma que "fue una sorpresa. La verdad es que me hizo mucha ilusión porque, oye, que te reconozcan siempre está muy bien. Entonces, bueno, pues fue un acto muy bonito y la verdad que bien". También fue nombrada Águeda, "pero no me dejaron mandar nada" afirma. "Mientras tuve el bastón, nada. Ven para acá, ponte para allá. Nada. No me dejaron mandar nada. Y luego ya me lo quitaron".

Falta de relevo

"El mandil de la abuela" ocupa una nave de más de mil metros. "Yo de tienda al principio abrí con 70 metros. Como se nos quedaba pequeña, pues ampliamos. Tenemos trescientos y pico ahora de atención al público. Ha evolucionado, aunque tengo cuatro empleadas, más la señora de la limpieza. Dos de ellas cosen. Tenemos muchísima lista de espera para las cosas que se hacen allí. No de ropa, es de cosas de casa, pues como cortinas, estores, fundas para colchonetas, para autocaravanas. La verdad es que se confeccionan muchas cosas que nos encargan y ahí siempre hay mucha lista de espera".

Gloria lamenta la falta de relevo generacional para hacerse cargo del negocio. "A mí ya me toca jubilarme, yo ya estoy cansada. Mi hija es maestra, vive en Burgos con su familia y no tengo relevo. Hay alguna persona que me ha preguntado o me ha dicho antes de cerrar tenemos que hablar y tal, pero bueno, a lo mejor nos sale de aquí alguien ahora que esté interesado en el negocio, que sabe de esta entrevista".

Un vez jubilada Gloria cree que se va "a entretener bien, no me voy a aburrir. Proyecto Convivo tiene una tiendita de ropa, de donaciones y demás, entonces necesitan voluntarios. Pues por lo menos un día a la semana me voy a ir allí para seguir vendiendo, porque a mí es que lo de vender me gusta. Y luego, pues no lo sé, me dedicaré, pues voy al yoga este año porque me hace falta".

EMPRENDER

Para aquellos que quieren emprender y abrir su propio negocio, Gloria subraya que "le tiene que dedicar cuerpo y alma y siempre ser muy optimista. Yo soy muy arriesgada, yo lo reconozco, yo siempre pienso ahora mismo. Muchas veces me sorprendo diciendo cosas que le había oído a mi padre. Si tuviera 20 años menos, yo si tuviera 20 años menos, mi nave hoy la abriría toda entera al público y son mil y pico metros, pero lo haría porque sé que tendría éxito. Hay que estar innovando continuamente pensando pues si una cosa no se vende de una manera, se puede vender de esta otra. Que no se piensen que van a empezar a ganar dinero el primer día ya porque no. Siempre digo la misma frase que también la decía mi padre: "Todo el dinero que entra en la caja no es ganado". Creo que es una buena premisa para que lo tengan en cuenta, que son muchos los pagos que hay que hacer. Entonces puedes vender mucho, pero saber que de ese dinero hay que distribuir".