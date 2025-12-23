Esta Navidad regala salud y bienestar

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, encontrar el regalo perfecto se convierte en un desafío. En el programa Mediodía en COPE León, dirigido por Esther Peñalba Aller, la experta Lucía Romero, del departamento técnico de Drasanvi, ha ofrecido varias ideas centradas en regalar salud y bienestar, una opción cada vez más valorada.

Cosmética y salud articular, los preferidos

Lucía Romero ha destacado dos áreas principales. En cuanto a la salud articular, la experta recomienda la línea Colmar, formulada con colágeno marino hidrolizado. Como novedad, ha presentado el nuevo multicolágeno, un producto que combina cinco tipos de colágeno y que, según Romero, “no solo ayuda a mejorar el estado de las articulaciones, sino que también se enfoca en el mejor estado de nuestra piel”.

Dentro de la cosmética, la sugerencia es clara: la crema Colmar, un producto que se ha consolidado como un favorito entre los usuarios. “Todo aquel que lo prueba dice que se vuelve indispensable en su día a día”, ha señalado Romero. Además, ha recordado que ya está disponible en muchos establecimientos un pack de Navidad que incluye el bote de Colmar Beauty y regala la crema.

COPE Collmar de Drasanvi

El poder de las vitaminas y minerales

Para potenciar el bienestar general, Romero propone un kit de vitaminas y minerales. En particular, ha subrayado la importancia del dúo formado por la vitamina C y el magnesio, a los que ha calificado como “un dúo muy potente” por sus beneficios conjuntos para la recuperación y el bienestar.

Por un lado, la vitamina C es un potente antioxidante que contribuye a la formación de colágeno, refuerza el sistema inmune y mejora la absorción de hierro. Por otro, el magnesio es clave para la función muscular y nerviosa y el metabolismo energético, ayudando a combatir la fatiga y el estrés.

Dónde encontrar los productos

Finalmente, Lucía Romero ha recordado que todos estos productos de Drasanvi se pueden encontrar en el espacio de la marca en El Corte Inglés, así como en farmacias, parafarmacias, herboristerías y en la tienda propia de Drasanvi en Astorga. Para más información, se puede consultar la web oficial, drasanvi.com.