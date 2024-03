Lourdes Ramírez: "La Guardia Civil ya no es ese sitio de hombres en el que nos sentimos una minoría"

Este mes de marzo, debido a la celebración el próximo 8M del Día internacional de la Mujer, en Mediodía en COPE León entrevistamos “Entre Nosotras” a mujeres inspiradoras, relevantes, luchadoras, ejemplo para las nuevas generaciones, que con su trabajo ensalzan el trabajo de todas nosotras.

La primera invitada es la Capitán de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz, que ha roto barreras y establecido nuevos hitos, como ser la primera mujer Jefa de Sección en el GRS, grupo de reserva y seguridad, de León o ser la primera mujer con más mando en la provincia.

Lourdes afirma que "es una carrera de muchos años, son 33 años, en los que, gracias a Dios, ha ido cambiando todo. Ha sido duro, llegar donde he llegado, pero creo que hoy en día, la visibilidad que hay, la cantidad de mujeres que han llegado a cosas en las que cuando yo entré en la Guardia Civil, casi era impensable, han dado una abertura y unas posibilidades muy grande", para ella es un orgullo, aunque también implica mucha responsabilidad.

El nivel de mujeres en la Guardia Civil es todavía muy bajo, del 9.5 %, sin embargo, en los últimos años, ha habido un incremento de mujeres que se presentan a la Guardia Civil considerable. Lourdes destaca la labor de difusión en la sociedad, para dar a conocer el papel de la mujer en la Guardia Civil, que cuenta con más de 23 especialidades diferentes.

Funciones como Jefa de Sección

Lourdes Ramírez llegó al GRS hace dos años, aunque se incorporó tras su participación en una misión internacional a Mali. Con su ascenso a Capitán, se convierte en jefe de la compañia de apoyo del GRS, por lo que se encarga de supervisar y dirigir el entrenamiento diario, cuando la entidad de la fuerza lo requiere, asume la dirección del servicio... En definitiva, "hago las misiones de Teniente porque mi destino aún es como teniente, pero también como capitán".

Respecto a su misión en Mali, vino un poco desilusionada, porque esperaba que su labor fuera más importante.

Camping de Viescas

Aquel servicio fue muy traumático para ella. Lourdes afirma que era muy joven, contaba con 24 y 25 años de edad, y apenas estaba preparada para lo que se encontró. Durante la acción casi no pensó en lo que estaba viviendo, pero luego, al cerrar los ojos y recordar los cadáveres de las familias enteras que quedaron enterradas bajo el barro, se dió cuenta de lo duro que fue. Aquello la marcó muchísimo psicológicamnete. Es la peor experincia que ha tendio en su larga trayectoria al servicio de la Guardia Civil.

Violencia de Género

Los casos de violencia de género se siguen produciendo en un número alarmante. En Armunia, como responsable del seguimiento de todas las mujeres víctimas de violencia, llegaron a hacer el seguimiento a 50 mujeres, 50 que se atrevieron a denunciar los malos tratos que estaban sufriendo. "A fecha de hoy no son muchas más, pero sigue ascendiendo, o sea, lejos de bajar, sigue subiendo. En mi humilde opinión, radica en la educación" apunta. "Sí podemos cambiar la juventud, y yo veo adolescentes y veo tratos en parejas de adolescentes, que a mí me dan mucho miedo".

Adiestramiento de perros de rescate

Aunque nunca ha tendio perro en casa, Lourdes se animó a realizar un curso de adiestramiento y le encantó. Le enseñaron a entender y hablar con el perro, en un proyecto que es uno de los más largos dentro de la Guardia Civil, despues del curso de piloto de helicóptero. Dentro del servicio cinológico, eligió seguridad y rescate, y destaca la labor de los perros, que detectan en segundos droga o dinero.

Sobre las satisfacciones que le da su profesión, Lourdes destaca que para ser Guardia Civil es muy importante la vocación.Ella lleva disfrutando de 33 años de servicio en cada destino, Huesca, País Vasco, Castellón, Valencia, Madrid, Salamanca o León...y en todos destaca la satisfacción por dentro de haber ayudado a los demás. "Todos los servicios que hacemos es un servicio al ciudadano y en todos ellos, de una manera o de otra, ayudamaos al ciudadano y esa es mi mayor satisfacción. Es lo que me llevo yo todos los día a casa".

Por último Lourdes anima a la gente a conocer la Guardia Civil y apostar por el cuerpo como futuro laboral. "La Guardia Civil ya no es ese sitio de hombres en el que nos sentimos una minoría. No. Yo me siento una más, me siento querida, me siento respetada, y yo como el resto de las mujeres. Que ese no sea un impidimento para aquella que le gustaría ser guardia civil o formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguiridad del Estado. Es un camino muy bonito y no hay realmente una discriminación, y por eso no deben echarse atrás".