León estrena una estación pasante tras una inversión de 49 millones

El trayecto en tren entre Madrid y Asturias y las conexiones con Galicia desde León duran desde hoy 18 minutos menos, tras la supresión del fondo de saco de la estación de León. Se trata una actuación de la integración ferroviaria en la capital, cuya inversión global asciende a 49,27 millones, que incluye el soterramiento de un tramo de 590 metros entre las avenidas de Palencia y Doctor Fleming, con dos nuevas vías pasantes y un andén central de 410 metros de longitud útil de estacionamiento y nueve de anchura.

La presidenta de Adif Alta Velocidad, María Luisa Domínguez, visitó hoy las nuevas instalaciones cuyo estreno sorprendió desde primera hora de la mañana a los usuarios habituados al anterior acceso a las vías. La intervención también supone una ampliación en 1.175 metros cuadrados de una estación que nació hace una década como provisional y que se confirma como definitiva. Las actuaciones llevadas a cabo por Adif, dijo, se rigen por criterios de “sostenibilidad ambiental, energética y social, proporcionando espacios para los viajeros y los ciudadanos acogedores, eficientes y totalmente accesibles”.

Las obras generan un paseo peatonal de casi 10.000 metros cuadrados “que quedará abierto al público cuando se culminen los trámites administrativos pertinentes relativos a su conservación y mantenimiento”, señaló Domínguez. A este respecto, el alcalde de León, José Antonio Diez, mostró su deseo de iniciar cuando antes las reuniones técnicas que permitan avanzar en el desarrollo de la zona para aprovechar los espacios colindantes a la estación, mientras no se lleve a cabo su desarrollo urbanístico, para dar servicio a los ciudadanos y mejorar la sensación de “permeabilidad e integración”.

“Nuestra historia ferroviaria ha dado un paso notable hacia la modernidad y el futuro”, señaló el alcalde, José Antonio Diez, sobre una actuación que, dijo, “es un hito más de los muchos, todavía, que faltan por conseguir en esta ciudad en relación al ferrocarril”.

“La inauguración de esta parte de la estación es una gran noticia porque mejora la cohesión social y territorial, que es lo que significa un viaje mejor”, señaló el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aprovechó el acto para anunciar que en la segunda semana de octubre comenzarán las obras de la nueva estación de autobuses de León, que deberá generar una intermodalidad con la de trenes, que mejorará “los equipamientos y la movilidad para los ciudadanos”. “Es complejo hacer intermodal la estación de tren, que está justo al lado contrario a la de autobuses y con los andenes por el medio y eso es lo que se está trabajando con el Ayuntamiento y con Adif para que sea una intermodalidad real”, añadió.

Bierzo

El consejero no perdió la oportunidad de reclamar a la presidenta de Adif que se aprovechen los fondos europeos Next Generation “para que la vía ferroviaria León-Ponferrada tenga los marchamos necesarios para estar homologada en la red transeuropea de transportes. Necesitamos ese esfuerzo para que sea una oportunidad desde el punto de vista logístico, del ‘hinterland’ de los puertos, de esta provincia y especialmente de este nudo tan relevante de comunicaciones con Galicia y con Asturias que es León. Es el momento”, remarcó.

Rampa de Pajares

También reclamó la implicación de Adif en las gestiones pendientes con Renfe para ofrecer una alternativa “moderna”, en autobús, a los usuarios de tren de las localidades que atraviesa la denominada rampa de Pajares, que perderán el servicio del que disponían cuando entre en funcionamiento la Variante de la Alta Velocidad.

Tren de Feve, sin fecha

La presidenta de Adif reconoció que no se puede ofrecer un plazo sobre cuándo puede volver a recuperar el tráfico ferroviario la estación de Matallana de Feve, sobre la que avanzan los trámites para las obras de urbanización. “Ahora mismo no puedo dar unos plazos concretos, pero sí asegurar y confirmar que se está trabajando. Tenemos una normativa muy exigente; los temas de seguridad son la prioridad absoluta antes de poder explotar un sistema ferroviario y estamos en ese proceso”.

Torneros

Respecto a la plataforma logística de Torneros comentó que el proyecto inicial es de una época y un contexto que ahora mismo no se da. Tenemos que ir viendo las soluciones pero para intentar no volver a soluciones que no se pueden materializar porque económicamente no son viables, tenemos que ser realistas.

Acuíferos

La presidenta de Adif se refirió, preguntada al respecto, por las medidas que reclaman los pueblos cuyos acuíferos se han visto afectados por las obras de la Variante de Pajares. Lo que se va haciendo es fruto de los estudios. Los que se han confirmado, es en las que se ha actuado. Otras afecciones tenemos que confirmar que puedan ser o no debidas a las excavación de los túneles. En este momento se está con un trabajo intenso y tienen que transcurrir suficientes años hidrológicos”, comentó.

Al acto también asistieron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, el delegado territorial, Juan Martínez Majo, el diputado y líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, para quien hoy culminan “las actuaciones que han permitido la interconexión de los barrios de la ciudad” y suponen “un hito más de la conexión moderna de León con el resto del país”.