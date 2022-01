Jesus Calleja, muy enfadado, abandona en el Dakar

Se acabó el Dakar para Jesús Calleja. El leonés se ha visto obligado a abandonar en la quinta etapa del prestigioso raid. En medio de una vorágine de problemas, el televisivo Jesús ha estado a punto de provocar una absurda pelea entre distintos pilotos por una esperpéntica confusión.

Calleja se va del desierto junto a su copiloto Edu Blanco. Desde el inicio del rally, su vehículo no ha parado de ser un auténtico quebradero de cabeza. En esta ocasión ha aguantado cinco días, pero en todos y cada uno de ellos ha tenido diferentes problemas. A través de un tuit, el aventurero decía lo siguiente: "Amigos estoy fuera del Dakar... las 5 etapas el coche dio averías. ¡La nula fiabilidad del vehículo nos obliga a abandonar!. Los problemas siempre me hacen más fuerte! Gracias a los sponsors moláis mucho".

El final de la aventura pudo ser aún peor, ya que tras una polémica protagoniza por él, estuvieron a punto de llegar a las manos los pilotos Zala y los hermanos Coronel. Sin duda, el desencanto y la confusión en estos días no le ha salido nada bien, fueron protagonistas de un episodio absolutamente inusual en un Calleja que siempre es ejemplizante en todo lo que hace.